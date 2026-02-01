English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबईहून पुण्याला 1 तासात पोहोचवणार 'ही' ट्रेन; Budget 2026 मध्ये घोषणा! हिच्यासमोर 'वंदे भारत'ही स्लो

Budget 2026 Announcements Mumbai Pune High Speed Rail Corridor: मुंबई-पुण्याबरोबरच एकूण सात वेगवेगळ्या ठिकाणी हायस्पीड कॉरीडोअर उभारले जाणार असून यामुळे प्रवास अधिक वेगवान होणार आहे. हा प्रकल्प काय आहे पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 1, 2026, 02:31 PM IST
बजेटमध्ये करण्यात आली घोषणा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य युट्यूबवरुन साभार)

Budget 2026 Announcements Mumbai Pune High Speed Rail Corridor: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये देशभरात सात नवीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडोर्सची घोषणा केली आहे. यातील एक मुख्य कॉरिडोर मुंबई-पुणे मार्गावर असणार आहे. वेगाने वाढणाऱ्या शहरी आणि औद्योगिक केंद्रांना जोडणाऱ्या प्रमुख महानगरांना जोडण्याचं या कॉलेडिओर प्रकरणाचं नियोजन आहे. हे सर्व कॉरीडोअर 'ग्रोथ कनेक्टर्स' म्हणून विकसित केले जाणार आहेत. यामुळे मुंबई-पुण्यादरम्याचा प्रवासाचा वेळ फार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. या कॉरीडोअरवर धावणाऱ्या ट्रेन या सध्याच्या वंदेभारत ट्रेनपेक्षाही अधिक वेगवान असणार आहेत.

कसे असणार हे कॉरिडोअर्स?

हे कॉरिडोअर्स सेमी-हायस्पीड ते फुल हायस्पीड श्रेणीच्या स्वरुपाने उभारण्यात येतील. सध्या सुरू असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या अनुभवावर आधारित हे कॉरिडोअर्स विकसित केले जाणार आहेत. या कॉरिडोअर्सचे 55% काम पूर्ण झाले आहे आणि 2028-29 पर्यंत ते कार्यान्वित होतील असं सांगण्यात आलं आहे. 

हे कॉरिडोअर्स उभारण्याचा मानस काय?

प्रमुख शहरांमधील प्रवासी वाहतूक वेगवान करण्यासाठी अधिक पर्यावरणस्नेही आणि कार्यक्षम पर्याय म्हणून ही सेवा विकसित करण्याचा मानस आहे. यामुळे इंटर-सिटी प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतुकीला भरपूर फायदा होईल. या कॉरिडोअर्सवर धावणाऱ्या गाड्यांना नेमका वेग किती असेल त्यासाठी खर्च किती येईल तसेच नेमका बांधकाम कालावधी किंवा टेंडर प्रक्रियेबाबत तपशील जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोरप्रमाणे जपान किंवा इतर देशांच्या तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन या मार्गांवर हे कॉरिडोअर्स उभारले जाणार असल्याची शक्यता आहे. 

मुंबई आणि पुणे किती तासात होणार पूर्ण?

मुंबई आणि पुणे दरम्यानचा सध्याचा 3 ते 4 तासांचा प्रवास एका तासापेक्षा कमी होऊ शकतो. या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून पुण्यातील आयटी आणि ऑटो सेक्टरला मुंबईच्या वित्तीय केंद्रांना जोडून विकासाला गती देता येणार आहे. सध्या मुंबई सोलापूर वंदे भारत दुपारी चार वाजता मुंबईहून निघाल्यानंतर पुण्यात सव्वा सातच्या आसपास पोहोचते. म्हणजेच तीन ते सव्वा तीन तास या प्रवासासाठी लागतात.

या सात मार्गांवर होणार कॉरिडोअर्सची: 

मुंबई-पुणे
पुणे-हैदराबाद
हैदराबाद-बंगळुरू
हैदराबाद-चेन्नई
चेन्नई-बंगळुरू
दिल्ली-वाराणसी
वाराणसी-सिलिगुडी

इन्फ्रास्ट्रक्चरसंदर्भात घोषणा

इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजेच पायभूत सुविधांच्या क्षेत्रामध्येही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

> मागील दशकात सरकारचा इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणुकीवर मोठा भर.

> 5 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष लक्ष.

> 2026-27 मध्ये भांडवली खर्च 12.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव.

> आंशिक कर्ज हमीसाठी इन्फ्रा रिस्क गॅरंटी फंडची स्थापना.

> समर्पित आरईआयटीएसद्वारे रिअल इस्टेट मालमत्तांच्या रिसायकलिंगला गती.

> पर्यावरणपूरक कार्गो वाहतुकीसाठी अनेक प्रस्ताव.

> पूर्वेकडील डानकुनी ते पश्चिमेकडील सूरतपर्यंत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

