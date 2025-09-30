550 कोटींना पुण्याच्या कंपनीने मुंबईत अख्खा IT कॅम्पस विकत घेतला; इथं 3 बड्या कंपन्यांची ऑफिस! हजारो कर्मचाऱ्यांवर..

Rs 550 Crore Deal Airoli Knowledge Park: पुण्यातील एका नामवंत कंपनीने नवी मुंबईतील ऐरोली येथे एक संपूर्ण बिझनेस कॉम्प्लेक्सच विकत घेतला आहे. यंदाच्या वर्षातील मुंबई महानगर प्रदेशातील ही सर्वात मोठ्या रिअल इस्टेट डिल्सपैकी एक ठरली आहे. सीआरई मॅट्रिक्सने या व्यवहारासंदर्भातील कागदपत्रांच्या हवाल्याने ही बातमी दिली आहे. विशेष म्हणजे ज्या इमारतीचा हा सौदा झाला आहे त्या इमारतीत सध्या तीन नामवंत आयटी कंपन्यांची कार्यालये असून आयटी क्षेत्रातील हजारो कर्मचारी या ठिकाणी काम करतात.
ज्या कंपनीबद्दल आपण बोलतोय ती कंपनी आहे, पुण्यातील पंचशील रिअॅल्टी! ठाणे आणि नवी मुंबईच्या सीमेवरील ऐरोली येथील कॅपजेमिनीच्या मालकीचं नॉलेज पार्क पंचशील रिअॅल्टीने 550 कोटी रुपयांना विकत घेतलं आहे. हा व्यवहार पंचशीलची उपकंपनी असलेल्या प्राइम लोहगाव इन्फ्रास्पेसेस एलपीपीच्या माध्यमातून झाला आहे. 17 सप्टेंबर रोजी या व्यवहाराची नोंदणी करण्यात आली असून स्टॅम्प ड्युटी म्हणून तब्बल 27.5 कोटी रुपयांचा भरणा सरकारी तिजोरीत करण्यात आला आहे.
कागदपत्रांनुसार, ठाणे जिल्ह्यातील ऐरोली येथील दिघे येथील ठाणे क्रीक औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक जमिनी आणि इमारतींचा या शेकडो कोटींच्या संपादन व्यवहारात समावेश आहे. या करारात एकूण 15.38 एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या अनेक छोट्या-मोठ्या भूखंडांचा समावेश आहे. संपूर्ण व्यवहाराचा विचार केल्यास, एकत्रितपणे यामध्ये पाच व्यावसायिक इमारती, एक प्रशिक्षण केंद्र, युटिलीटी बिल्डींग, एक रिसर्च प्लाझा, तीन कॅफे आणि एक गेस्ट हाऊस असल्याचं कागदपत्रांमध्ये दिसून येत आहे.
हा संपूर्ण भाग या क्षेत्रातील एक प्रमुख आयटी हब आहे. या ठिकाणी हजारो आयटी प्रोफेशन्सची घरं आहेत. व्यवहार झालेल्या इमारती आणि प्रॉपर्टीवरुन सध्या एकूण तीन मोठ्या आयटी कंपन्या कार्यरत आहेत. यामध्ये हियर टेक्नॉलॉजीज (हियर मुंबई), जीईपी, अॅटोस ग्लोबल आयटी सोल्युशन्स अँड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सोलसेन टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या कार्यालयांचा समावेश आहे. या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर या व्यवहाराचा काही परिणाम होणार का? याबद्दल चर्चा सुरु असली तरी थेट कर्मचाऱ्यांवर काही विशेष परिणाम होईल असं वाटत नाही. तरी याबद्दल अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही.
पंचशील ग्रुप आणि कॅपजेमिनी टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड यांना पाठवलेल्या ईमेलला दोन्ही कंपन्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, असं 'हिंदुस्तान टाइम्स'ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. 'पंचशील'ने 2025 मध्ये मुंबईजवळ एक हजार कोटींपेक्षा जास्त किमतीची प्रॉपर्टी खरेदी केली आहे. पुण्याच्या रिअल इस्टेट मार्केटमधील आघाडीची कंपनी असलेल्या पंचशील रिअॅल्टीने मुंबईत आपला दबदबा वाढवत असल्याचं चित्र मागील काही वर्षांमध्ये पाहायला मिळत आहे.
प्रॉपस्टॅक डॉट कॉमने 'पंचशील'च्या व्यवहारांसंदर्भात मिळवलेल्या मालमत्ता नोंदणी कागदपत्रांनुसार, पुण्यातील पंचशील रिअॅल्टीची एक शाखा असलेल्या 'ग्रामर्सी इन्फो पार्क प्रायव्हेट लिमिटेड'ने फेब्रुवारी 2025 मध्ये नवी मुंबईतील घणसोली परिसरात 615 कोटी रुपयांना दोन औद्योगिक जमीन खरेदी केल्या आहेत.
यापैकी पहिल्या व्यवहारामध्ये नवी मुंबईतील घणसोली येथील एमआयडीसी परिसरातील टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात 73,600 चौरस मीटर जमिनीचा समावेश असून उपलब्ध कागदपत्रांनुसार ही जमीन 235 कोटी 34 लाखांना खरेदी करण्यात आली आहे. दुसऱ्या व्यवहारात एमआयडीसी घणसोली येथील टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील 1.18 लाख चौरस मीटर क्षेत्रातील जमिनीचा समावेश आहे. कागदपत्रांवरून असे दिसून येत आहे ही जमीन 379 कोटी 65 लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आली आहे.
हे दोन्ही व्यवहार 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी नोंदणी करण्यात आली आहे. हा जमिनीची विक्री सावित्री तुलसीदास मेहता आणि इतरांनी केल्याची नोंद आहे. कागदपत्रांवरून असे दिसून आले की दोन्ही जमिनीच्या व्यवहारांसाठी 30 कोटी 75 लाखांची स्टॅम्प ड्युटी आणि 60 हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरण्यात आले आहे.
पुण्यातील लक्झरी रिअल इस्टेट डेव्हलपर असलेल्या पंचशील रिअॅल्टीने यापूर्वी कल्याणी नगर परिसरात 'ट्रम्प टॉवर्स' विकसित करण्यासाठी 'ट्रम्प ऑर्गनायझेशन'सोबत भागीदारी केली होती. या प्रकल्पात दोन 23 मजली टॉवर असून प्रत्येकी 46 सिंगल-फ्लोअर अपार्टमेंट आहेत. रेडी-टू-मूव्ह-इन अपार्टमेंट एकूण 3.69 लाख चौरस फूटांवर पसरलेले आहेत आणि त्यात प्रशस्त 5.5 बीएचके युनिट्स आहेत.