सुनेञा पवार यांनी रुपाली चाकणकर यांना भेट नाकारली, अजित पवारांच्या अपघाताशी या भोंदू बाबाचे कनेक्शन आहे का?

भोंदूगिरी करणाऱ्या अशोक खरात प्रकरणात धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. या प्रकरणात रुपाली चाकणकरांच्या नावाची देखील चर्चा आहे. महिलांच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात चाकणकरांना देखील सहआरोपी करा अशी मागणी केली जात आहे. असं असताना मुख्यमंत्र्यांनी रुपाली चाकणकरांनी राजीनामा द्यावा असा आदेश दिला आहे.
तसेच रुपाली चाकणकर यांनी या संदर्भात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या भेटीची वेळ मागितली होती. मात्र सुनेत्रा पवार यांनी ही वेळ नाकारली. त्यामुळे खरात प्रकरण चाकणकर यांना भोवणार असल्याच म्हटलं जातं. प्रदेशाध्यक्ष पदही जाण्याची दाट शक्यता असल्याची माहिती झी 24 तासला सुत्रांनी दिली आहे.
आज मुंबई येथे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट घेत त्यांना राज्य महिला आयोगाच्या वतीने पत्र दिले.या पत्रात अशोक खरात महिला अत्याचार प्रकरणाचा सखोल व वस्तुनिष्ठ तपास व्हावा तसेच या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करत या प्रकरणातील सत्यता बाहेर यावी व आरोपीवर कारवाई होण्याकरता आपल्या स्तरावरून निर्देश देण्याबाबत सांगितले.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) March 20, 2026
मा. मुख्यमंत्री साहेबांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना राजीनामा देण्याचे आदेश दिल्याचे समजत आहे, याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे आभार, परंतु केवळ राजीनामा घेऊन चालणार नाही तर या प्रकरणाच्या तळाशी जाऊन पारदर्शक चौकशी करावी आणि आ. अमोल जी मिटकरी म्हणत असल्याप्रमाणे अजितदादांच्या अपघाताशी या भोंदू बाबाचे कनेक्शन आहे का? याचाही तपास व्हायला हवा. मिटकरी यांनी संशय व्यक्त केला आहे की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा (किंवा घातपाताचा) मास्टरमाइंड अशोक खरात असू शकतो. अशोक खरातने अघोरी पूजा आणि राजकीय षडयंत्र केल्याचा आरोप. 18,19 आणि 20 नोव्हेंबर 2025 (अमावास्येचा काळ) दरम्यान भिगवण रोडवरील सहयोग सोसायटी परिसरात अघोरी पूजा करण्यात आली होती, असा दावा मिटकरींनी केला आहे. ही पूजा अजित पवारांचे नुकसान करण्यासाठी किंवा राजकीय लाभासाठी केली गेली असावी, असा त्यांचा संशय आहे.
रूपाली चाकणकरांचा केवळ राजीनामा घेऊन चालणार नाही तर त्यांना अशोक खरात सोबत सह आरोपी करणे आवश्यक असून आणखी कोणकोण याच्यामध्ये अडकलेले आहेत त्यांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी विकास लवांडे यांनी केली आहे.
पण फक्त राजीनामा घेऊन चालणार नाही तर त्यांना सहआरोपी करून अटक करा, त्यांचे फोन कॉल्स तपासून त्यांची बेनामी संपत्ती देखील तपासा, सुषमा अंधारे यांनी अशी मागणी केली आहे.
नाशिकचे स्वयंघोषित ज्योतिषी 'कॅप्टन' अशोक खरात यांना १८ मार्च २०२६ रोजी एका ३५ वर्षीय महिलेवर बलात्कार आणि लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून यात धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत.
बलात्कार आणि फसवणूक: खरातने दैवी शक्तीचा दावा करून पीडित महिलेचा विश्वास संपादन केला. मंत्र-तंत्र आणि धार्मिक विधीच्या नावाखाली तिला गुंगीकारक पदार्थ देऊन २०२२ पासून डिसेंबर २०२५ पर्यंत तिच्यावर वारंवार अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.
अश्लील व्हिडिओ आणि ब्लॅकमेलिंग: नाशिकमधील त्याच्या कार्यालयावर (कॅनडा कॉर्नर) टाकलेल्या छाप्यात पोलिसांनी एक पेनड्राइव्ह जप्त केला असून, त्यात ५८ अश्लील व्हिडिओ क्लिप्स सापडल्या आहेत. खरातने छुप्या कॅमेऱ्यांच्या मदतीने हे व्हिडिओ बनवले असून, त्याद्वारे तो महिलांना ब्लॅकमेल करत असल्याचा संशय आहे.
शस्त्रसाठा आणि बेहिशोबी मालमत्ता: सिन्नरमधील त्याच्या फार्महाऊसवर झालेल्या छाप्यात पोलिसांनी एक पिस्तूल आणि जिवंत काडतुसे जप्त केली आहेत. खरातने गेल्या १५ वर्षांत सुमारे २०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जमा केल्याचे तपासात समोर आले आहे.