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कोस्टल रोडच्या बोगद्यात बर्निंग कारचा थरार... लोक आपल्या गाड्या सोडून पळाले अन्...; धक्कादायक Video

मुंबईतील कोस्टल रोडचा भाग असलेल्या बोगद्यामध्ये कारने अचानक पेट घेतला आणि एकच गोंधळ उडाला. जळणारी कार पाहून अनेकांनी आपली वाहनं बोगद्यात सोडून पळ काढला

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 15, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:05 PM IST
कोस्टल रोडच्या बोगद्यात बर्निंग कारचा थरार... लोक आपल्या गाड्या सोडून पळाले अन्...; धक्कादायक Video
Image Credit: मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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कोस्टल रोडच्या बोगद्यात बर्निंग कारचा थरार... लोक आपल्या गाड्या सोडून पळाले अन्...; धक्कादायक Video
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