कोस्टल रोडच्या बोगद्यात बर्निंग कारचा थरार... लोक आपल्या गाड्या सोडून पळाले अन्...; धक्कादायक Video

मुंबईमधील कोस्टल रोडच्या बोगद्यामध्ये आज दुपारच्या सुमारास अचानक एका कारने पेट घेतला. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली असून मोठ्याप्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे. सुदैवाने या अपघातामध्ये कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. मात्र या घटनेमुळे स्थानिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दुपारी सव्वा बाराच्या सुमारास कोस्टल रोडच्या बोगद्यामध्ये एका कारने अचानक पेट घेतला. वेळीच या कारमधील प्रवाशांनी बाहेर पळ काढल्याने सर्वजण सुखरुप बचावले. काही क्षणांमध्ये ही कार पूर्णपणे जळून खाक झाली. अग्निशमन दलाला या ठिकाणी पाचारण करण्यात आलं आहे. मात्र या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.
बोगद्यातच कारने पेट घेतल्याने या कारमागे असलेल्या इतर गाड्यांमधील लोकांनी आपआपाल्या कार आहे तिथेच सोडून जळणाऱ्या कारचा स्फोट होईल या भीतीने पळू काढला. बोगद्यातच कारचा आग लागल्याने वाहतूक पूर्णपणे बंद झाली असून बघ्यांची मोठी गर्दी झाली आहे.
Heavy traffic in costal road tunnel, Mumbai pic.twitter.com/GakDYBCIiZ— Brilliant Sandip (@Sandip_639137) July 15, 2026
या बोगद्यामध्ये अडकलेल्या लोकांनी सोशल मीडियावरुन अनेक फोटो आणि व्हिडीओ पोस्ट केले आहेत. अडकलेल्या लोकांपैकी एक असलेल्या विरेन शाह यांनी वरळीकडून मरीन ड्राइव्हला जाणाऱ्या मार्गावर या कारने पेट घेतल्याची माहिती दिली आहे. "मी नेहमीप्रमाणे वरळीवरुन मरीन ड्राइव्हला माझ्या दुकानाकडे जात असतानाच अचानक माझ्या कारपासून 100 मीटर अंतरावर कारने पेट घेतल्याचं दिसलं. इतर कारमधील लोक खाली उतरुन वरळी बाजूच्या बोगद्याच्या एक्झिटकडे पळताना दिसले. मी सुद्धा तिथून पळणार होतो. मात्र चालकाने कार रिव्हर्स घेऊन बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला. सध्या कोस्टल रोडच्या बोगद्यामध्ये शेकडो कार अडकून पडल्या आहेत," असं विरेन शाह यांनी सांगितलं आहे.
दरम्यान, आग लागल्यानंतर जवळपास अर्ध्या तासाने ही आग विझवण्यात अग्नीशामन दलाला यश आलं आहे. असं असलं तरी या ठिकाणी कॉम्बिंग ऑपरेशन आणि इतर सुरक्षेच्या चाचपण्या होईपर्यंत शेकडो गाड्यांना आहे तिथेच थांबावं लागण्याची दाट शक्यता आहे. अडकलेल्या प्रवाशांमध्ये अनेक लहान मुलंही असल्याचं सांगितलं जात आहे. आग विझवण्यात आली असली तरी ही बातमी लिहीपर्यंत कोस्ट रोडच्या बोगद्यातील दोन्ही बाजूची वाहतूक रोखून धरण्यात आली आहे.