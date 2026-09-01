/मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांच्या बदल्यांवर पुन्हा ‘कॅश फॉर ट्रान्सफर’? ‘रेट कार्ड’चा दावा; काय घडलंय नेमकं?

मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांच्या बदल्यांवरून पुन्हा एकदा प्रशासन आणि राजकारणात खळबळ उडाली आहे. भाजप आमदार मिहीर कोटेचा यांनी अभियंत्यांच्या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे. बदल्यांशी संबंधित कथित ‘रेट कार्ड’ची माहिती आपल्याकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात कोटेचा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना पत्र दिले आहे. संबंधित पत्रात त्यांनी मागितलेली माहिती उपलब्ध करून देण्यास विलंब होत असल्याचाही मुद्दा उपस्थित केला आहे.
कोटेचा यांच्या पत्रानुसार, सन 2024 मध्ये मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडून 161 अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढण्यात आले होते. या बदल्यांमध्ये ‘कॅश फॉर ट्रान्सफर’चा प्रकार झाल्याची तक्रार तत्कालीन भाजप आमदार अमित साटम यांनी केली होती, असा उल्लेख कोटेचा यांनी पत्रात केला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री स्तरावर या बदल्या रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा दावाही पत्रात करण्यात आला आहे.
कोटेचा यांनी पुढे म्हटले आहे की, 15 जुलै 2025 रोजी त्यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे या बदल्यांबाबत पत्रव्यवहार केला होता. 161 बदल्यांपैकी काही अधिकाऱ्यांच्या नावांबाबत जुन्या प्रस्तावांचा आधार घेऊन नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. हे प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आल्याचेही पत्रात नमूद आहे.
मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांच्या बदल्यांमध्ये कथित आर्थिक व्यवहार होत असल्याची माहिती आपल्याकडे असल्याचा दावा मिहीर कोटेचा यांनी केला आहे. बदल्यांसाठी कथित ‘रेट कार्ड’ उपलब्ध असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, हे आरोप सध्या कोटेचा यांनी केलेले दावे आहेत. या दाव्यांची स्वतंत्र अधिकृत चौकशी किंवा पडताळणी झाल्याचे या पत्रातून स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे या आरोपांकडे आरोप म्हणूनच पाहणे महत्त्वाचे आहे.
कोटेचा यांच्या पत्रानुसार, त्यांनी 5 ऑगस्ट 2026 रोजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्याकडे काही महत्त्वाची माहिती मागितली होती. बदल्यांशी संबंधित कागदपत्रे आणि प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण मिळावे, हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे पत्रातून दिसते. मात्र, पत्राच्या दिनांकापर्यंत मागणी करून 26 दिवस उलटूनही उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
मागवलेली माहिती उपलब्ध झाल्यास अभियंत्यांच्या बदल्यांमध्ये कथित ‘कॅश फॉर ट्रान्सफर’चा प्रकार स्पष्ट होऊ शकतो, असा दावा कोटेचा यांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांनी संबंधित कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. या दाव्याची सत्यता निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाकडील अधिकृत नोंदी, बदलीचे निकष आणि प्रत्यक्ष आदेश तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी कोटेचा यांनी मुख्य सचिवांकडे केली आहे. तसेच आमदाराने मागितलेल्या माहितीला विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
अभियंत्यांच्या बदल्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप गंभीर स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे ‘रेट कार्ड’ नेमकं काय, त्यामागे कोणते पुरावे आहेत, 161 बदल्यांची प्रक्रिया कशी झाली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्या निकषांवर निर्णय घेतला, याची स्पष्टता चौकशीतूनच समोर येऊ शकते. कोटेचा यांच्या तक्रारीनंतर आता मुख्य सचिव आणि मुंबई महापालिका प्रशासन या आरोपांवर काय भूमिका घेतात, तसेच मागितलेली माहिती कधी उपलब्ध होते, याकडे लक्ष लागले आहे. सध्या उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये हे आरोप भाजप आमदार मिहीर कोटेचा यांनी केलेले असल्याचे स्पष्ट होते; त्यावर प्रशासनाचे अधिकृत स्पष्टीकरण येणे बाकी आहे.