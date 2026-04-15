CBSE 10th Result 2026 : दहावीचा CBSE चा निकाल जाहीर, अशा पद्धतीने तपासा रिझल्ट

CBSE 10th result 2026 Out : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) चा 10 वीचा 2026 चा निकाल जाहीर झाला आहे. CBSE चा रिझल्ट अधिकृत वेबसाईट results.cbse.nic.in वर पाहू शकता. विद्यार्थी या संकेतस्थळावर आपल्या रोल नंबरच्या मदतीने ऑनलाइन मार्कशीट पाहू शकतात आणि डाऊनलोड देखील करु शकता.
विद्यार्थी त्यांचे गुणपत्रक विविध अधिकृत माध्यमांवरून तपासू शकतील: cbseresults.nic.in, cbse.gov.in, DigiLocker आणि UMANG ॲप. आपला निकाल ऑनलाइन तपासण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना आपला रोल नंबर, स्कूल नंबर आणि जन्मतारीख प्रविष्ट करावी लागेल. लॉग इन केल्यानंतर लगेचच डिजिटल गुणपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध होईल. CBSE इयत्ता 10वी निकाल 2026 साठीची थेट लिंक अधिकृत वेबसाइट www.cbse.gov.in वर सक्रिय करण्यात आली आहे. निकालाच्या ताज्या माहितीसाठी येथे संपर्कात रहा
डिजीलॉकरने विद्यार्थ्यांना विनाविलंब आपली खाती तयार करण्याचे आवाहन केले आहे. पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ज्या विद्यार्थ्यांकडे APAAR आयडी नाही, त्यांना तो आधी तयार करावा लागेल. ज्या विद्यार्थ्यांचा APAAR आयडी CBSE शी जोडलेला आहे, त्यांना निकाल जाहीर झाल्यानंतर डिजीलॉकरच्या 'इश्यूड डॉक्युमेंट्स' विभागात त्यांच्या गुणपत्रिका मिळतील. उमंग ॲपने देखील ट्विट केले आहे की, CBSE इयत्ता 10वीचा निकाल 2026 ॲपवर जाहीर केला जाईल.
सीबीएसई 10वी निकाल 2026 कसा तपासावा
जेव्हा सीबीएसई बोर्डाचा 10वीचा निकाल 2026 झाला आहे. तेव्हा विद्यार्थी आपला रोल नंबर टाकून ऑनलाइन निकाल तपासू शकतील. निकाल तपासण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
- स्टेप 1 - विद्यार्थ्यांनी सर्वप्रथम results.cbse.nic.in किंवा cbse.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.
- स्टेप 2 - विंडो उघडल्यावर, 'माध्यमिक शाळा परीक्षा (इयत्ता 10वी) निकाल 2026' या लिंकवर क्लिक करा.
- स्टेप 3 - तुमचा रोल नंबर, शाळा क्रमांक, जन्मतारीख आणि प्रवेशपत्र आयडी प्रविष्ट करा.
- स्टेप 4 - माहिती सादर केल्यावर, निकाल स्क्रीनवर दिसेल.
- स्टेप 5 - विद्यार्थ्यांनी भविष्यातील संदर्भासाठी निकाल डाउनलोड किंवा प्रिंट करावा
निकाल तपासण्याची पहिली पद्धत
- CBSE चा निकाल पाहण्यासाठी results.cbse.nic.in.
- यानंतर 2026 Reslut मध्ये "Secondary School Examination (Class X) 2026" यावर क्लिक करा.
- यानंतर विद्यार्थ्याचा नंबर चटाकून, शाळेचा नंबर टाका आणि कार्ड आयडीमध्ये जन्मतारीख आणि सिक्युरिटी पिन टाका.
- यानंतर Submit बटणावर क्लिक करा.
- यानंतर दहावीचा निकाल स्क्रिनवर दिसेल.
- त्यानंतर दहावीचा निकाल डाऊनलोड करा.
निकाल तपासण्याची दुसरी पद्धत डिजीलॉकद्वारे तपासा
सीबीएसईशी जोडलेले APAAR आयडी असलेल्या विद्यार्थ्यांना निकाल जाहीर झाल्यावर त्यांची डिजिटल गुणपत्रिका थेट डिजीलॉकरमध्ये "Issued Documents" (जारी केलेली कागदपत्रे) या विभागात मिळेल.
- भेट द्या: cbseservices.digilocker.gov.in.
- "Go To Result" (निकालावर जा) वर क्लिक करा आणि "CBSE Xth Result 2026" (सीबीएसई दहावी निकाल २०२६) अंतर्गत "View Result" (निकाल पहा) निवडा.
- रोल नंबर आणि जन्मतारीख प्रविष्ट करा.
- तुमची गुणपत्रिका पाहण्यासाठी "Submit" (सादर करा) वर क्लिक करा.
- ज्या विद्यार्थ्यांकडे APAAR आयडी नाही, त्यांना त्यांचा स्कूल कोड, रोल नंबर आणि ६-अंकी ऍक्सेस कोड वापरून खाते तयार करावे लागेल.
निकाल तपासण्याची तिसरी पद्धत उमंग ऍपद्वारे तपासा
- web.umang.gov.in.
- "CBSE Class X Results 2026" (सीबीएसई इयत्ता दहावी निकाल २०२६) वर क्लिक करा.
- वर्ग, रोल नंबर आणि अर्ज क्रमांक यासारखी आवश्यक माहिती प्रविष्ट करा.
- तुमचा निकाल पहा आणि डाउनलोड करा.
निकाल तपासण्याची चौथी पद्धत एमएमएमद्वारे तपासा
विद्यार्थी आपला निकाल मिळवण्यासाठी "cbse10" या फॉरमॅटमध्ये, त्यानंतर आपला "रोल नंबर," "स्कूल कोड," आणि "सेंटर नंबर" लिहून 7738299899 या क्रमांकावर टेक्स्ट मेसेज पाठवू शकतात.