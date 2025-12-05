दादर-CSMT स्थानकातील गर्दी कमी होणार! मुंबईत तयार होतंय आणखी एक टर्मिनस, तर 'या' टर्मिनसचा होणार विस्तार

Mumbai New Terminus: मुंबईतील वाढती लोकसंख्या आणि प्रवाशांची गर्दी पाहता रेल्वे प्रशासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत उत्तरेकडील राज्यात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढत असून लांब पल्ल्याच्या गाड्या वाढवण्याचा मोठा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या योजनेतील दोन महत्त्वाचे प्रस्ताव परळ रेल्वे टर्मिनस आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) विस्तार करण्यात येत आहे. या दोन्ही नवीन टर्मिनससाठी प्रकल्प मुल्यांकन समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं येत्या काही वर्षांत मुंबईत आणखी दोन टर्मिनस मिळणार आहेत. त्यामुळं लांब पल्ल्याच्या गाड्यांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
या दोन्ही टर्मिनससाठी रेल्वे बोर्डाकडून अंतिम परवानगी मिळण्याची प्रक्रिया उरली आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर काही महिन्यांतच टेंडर प्रक्रिया सुरू होणार आहे. डिसेंबरअखेर रेल्वे बोर्डाची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे.
या दोन्ही टर्मिनसमुळं सध्या कार्यरत असलेल्या टर्मिनसवरील ताण हलका होणार आहे. जेथे हे दोन्ही टर्मिनस प्रस्तावित आहेत. त्या जागेवर सध्या काही रेल्वे क्वॉर्टर्स, जुन्या मार्गिका आणि मालमत्ता आङेत. त्या जागेचे पुनर्विनियोजन करुन विस्तारकाम राबवले जाणार आहे.
LTT आणि विद्याविहार स्टेशनदरम्यान पुरेशी जागा उपलब्ध असल्याने किमान 3 ते 4 नवे प्लॅटफॉर्म उभारण्याची योजना आहे. सध्या एलटीटीवरुन 26 लांब पल्ल्यांच्या गाड्या सोडल्या जातात. तर सुट्टीच्या दिवसांत हा आकडा 37पर्यंत जातो. नवीन प्लॅटफॉर्म तयार झाल्यानंतर 6-10 अतिरिक्त गाड्या चालवणे शक्य होणार आहे. त्यामुळं गर्दीचा ताण हलका होणार आहे. एलटीटीवर दररोज सरासरी 70,000 प्रवासी प्रवास करतात. तसंच, या टर्मिनसच्या विस्तारानंतर सांताक्रुझ-चेंबूर लिंक रोडला जोडला जाण्याची शक्यता आहे.
परळमधील प्रस्तावित टर्मिनसलाही मान्यता मिळाली आहे. हा टर्मिनस कुर्ला-परळ दरम्यामनच्या पाचव्या आणि सहाव्या मार्गाशी जोडला जाणार आहे. मात्र या टर्मिनसचा वापर फक्त मेल व एक्स्प्रेस गाड्यांसाठी केला जाणार आहे. या टर्मिनसमुळं दादर आणि CSMTवरील ताण हलका होणार आहे. परळ टर्मिनससाठी अंदाजे 500 कोटींचा निधी खर्च होणार आहे. दोन आयलंड प्लॅटफॉर्म आणि चार प्लॅटफॉर्म असतील त्यामुळं येथे 26 गाड्या थांबू शकणार आहेत.
परळ टर्मिनसवर दोन 620 मीटर लांबीच्या स्टेबलिंग लाइन, प्लॅटफॉर्म डेक आणि वाहन हालचालीसाठी अतिरिक्त जागा तसंच, प्रवासी सुविधा, पार्किंग आणि प्रवेशद्वार व्यवस्था असणार आहे.
