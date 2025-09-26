English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मध्य रेल्वेवर तब्बल 15 दिवसांचा सर्वात मोठा मेगाब्लॅाक! CSMT, दादर, कुर्ला, ठाणे... अनेक लोकल रद्द; वेळापत्रक कोलमडणार

मध्य रेल्वेवर 15 दिवसांचा विशेष ब्लॉक घेतला जाणार आहे. भायखळा आणि सायन रेल्वे स्थानकावर फूट ओव्हर ब्रिजचे गर्डर्स बसवण्यासाठी विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहेत.  

वनिता कांबळे | Updated: Sep 26, 2025, 09:56 PM IST
Central Railway announces 15-day mega block: मध्य रेल्वेवर तब्बल 15 दिवसांचा सर्वात मोठा मेगाब्लॅाक घेतला जाणार आहे.  मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातील कर्जत स्थानकावर 26 सप्टेंबर ते 10 ऑक्टोबरपर्यंत हा विशेष ब्लॅाक असणार आहे. या कालावधीत रेल्वेवरील उपनगरीय सेवा आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आलाय.. त्यामुळे  प्रवाशांना कर्जत ते खोपोली लोकल प्रवास करता येणार नाही.

मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातील कर्जत स्थानकात प्री-नाॅन-इंटरलाॅकिंग कामासाठी विशेष ब्लाॅक घेतला आहे.या ब्लाॅक कालावधीत रेल्वेवरील उपनगरीय सेवा आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल केला आहे. यामुळे प्रवाशांना कर्जत ते खोपोली लोकल प्रवास करता येणार नाही. कर्जत स्थानकावर 26 सप्टेंबर ते 10 ऑक्टोबरपर्यंत पायाभूत कामे केली जाणार आहेत. या कालावधीत टप्प्याटप्यात ब्लाॅक घेतला जाईल. देखभालीच्या कामात भायखळा आणि सायन स्थानकांवरील पादचारी पुलांसाठी गर्डर लावणे तसेच कर्जत स्थानकावरील यार्ड रीमॉडेलिंगसाठी प्री-इंटरलॉकिंगचे काम समाविष्ट आहे. ही माहिती मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील नीला यांनी दिली. या बहु-दिवसीय ब्लॉक्स व्यतिरिक्त, रेल्वे प्राधिकरणाने रात्रीची वाहतूक आणि वीज ब्लॉक्सची देखील घोषणा केली आहे.

नागनाथ केबिन ते कर्जत स्थानकाच्या फलाट क्रमांक 2 आणि 3 दरम्यान, कर्जत फलाट क्रमांक 3 ते चौक स्थानकादरम्यान 27 ते 30 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11.20 ते सायंकाळी 5.20 वाजेपर्यंत ब्लाॅक असेल. ब्लॉक कालावधी कर्जत ते खोपोली दरम्यान अप आणि डाऊन उपनगरीय रेल्वे सेवा उपलब्ध राहणार नाही. 27 ते 29 सप्टेंबर रोजी धावणाऱ्या सोकल ट्रेन्सवर परिणाम होणार आहे.  डाऊन उपनगरीय रेल्वे रद्दकर्जतहून दुपारी 12, दुपारी 1.15 आणि दुपारी 1.39 या वेळेत सुटणाऱ्या कर्जत-खोपोली उपनगरीय रेल्वे रद्द करण्यात येतील.

रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडणार

खोपोलीहून सकाळी 11.20, दुपारी 12.40 आणि दुपारी 1.55 या वेळेत सुटणाऱ्या खोपोली-कर्जत उपनगरीय रेल्वे रद्द करण्यात येतील.
सीएसएमटीहून दुपारी 12.20 या वेळेत सुटणारी सीएसएमटी-खोपोली उपनगरीय रेल्वे कर्जत येथे अंशतः रद्द केली जाईल.
खोपोलीहून दुपारी 1.48 या वेळेत सुटणारी खोपोली-सीएसएमटी उपनगरीय रेल्वे कर्जतवरून तिच्या नियोजित वेळेत सुटेल.
28 सप्टेंबर रोजी मेल/एक्स्प्रेसच्या मार्गात बदल
रेल्वे क्रमांक 22194 ग्वाल्हेर-दौंड एक्स्प्रेस कल्याण-कर्जत मार्गे वळवली जाईल आणि पनवेलच्या प्रवाशांसाठी रेल्वेगाडी कल्याण येथे थांबेल.
30 सप्टेंबर रोजी धावणाऱ्या उपनगरीय रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल
डाऊन उपनगरीय रेल्वे रद्द
कर्जतहून दुपारी 12 आणि दुपारी 1.15 या वेळेत सुटणारी कर्जत-खोपोली उपनगरीय रेल्वे रद्द केली जाईल.
खोपोलीहून सकाळी 11.20 आणि दुपारी 12.40 या वेळेत सुटणारी खोपोली-कर्जत उपनगरीय रेल्वे रद्द केली जाईल.
30 सप्टेंबर रोजी (मंगळवार) मेल आणि एक्सप्रेस रेल्वेचे वेळापत्रक बदलले
29 सप्टेंबर रोजी सुटणारी रेल्वे क्रमांक 11014 कोइम्बतूर-एलटीटी एक्स्प्रेस कोइम्बतूरहून तिच्या नियोजित वेळेनुसार सकाळी 8.50 ऐवजी दुपारी 12.50 या वेळेस सुटेल.
29 सप्टेंबर रोजी सुटणारी रेल्वे क्रमांक 12164 चेन्नई-एलटीटी एक्स्प्रेस चेन्नईहून तिच्या नियोजित वेळेनुसार सायंकाळी 6.25 ऐवजी रात्री 9.25 या वेळेत सुटेल.
30 सप्टेंबर रोजी सुटणारी रेल्वे क्रमांक 12263  पुणे-हजरत निजामुद्दीन दुरांतो एक्स्प्रेस पुण्याहून तिच्या नियोजित वेळेनुसार सकाळी 11.10 ऐवजी दुपारी 3.10 या वेळेत सुटेल

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

