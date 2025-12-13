English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मध्य रेल्वेच्या मार्गावरील 'या' स्टेशनवर ब्रिज कोसळला! एकाचा मृत्यू, रात्री नेमकं घडलं काय?

Central Railway Accident: मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर हा अपघात झाला असून यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला आहे. एका जखमीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. नेमकं घडलं काय जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 13, 2025, 08:07 AM IST
मध्य रेल्वेच्या मार्गावरील 'या' स्टेशनवर ब्रिज कोसळला! एकाचा मृत्यू, रात्री नेमकं घडलं काय?
रात्री घडला हा सारा प्रकार (प्रातिनिधिक फोटो)

Central Railway Accident: मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील आटगाव रेल्वे स्थानकामध्ये एक मोठा अपघात घडला आहे. मध्य रेल्वेच्या या स्टेशनवर जुन्या तिकीट घर आणि जिन्याच्या तोडकामादरम्यान अचानक जिन्याचा भाग कोसळून एका मजुराचा मृत्यू झाला. तर अन्य एक मजूर जखमी झाला आहे. जखमी मजुराला वाचवण्यात यश आले असून मरण पावलेल्या मजुराचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. ही घटना सकाळी घडली आणि पोलिस तपास करत आहेत. स्टेशनच्या नूतनीकरणासंदर्भातील काम सुरु असताना हा प्रकार घडला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काम काय होतं?

मध्य रेल्वेच्या मुंबई डिव्हिजनने खर्डी यार्डशी संबंधित 25 केव्ही एसी ओएचई (ओव्हरहेड इक्विपमेंट) कामांसाठी उंबरमाली आणि आटगाव स्टेशनदरम्यान रात्रकालीन विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेतला आहे. यामुळे काही लांब पल्ल्याच्या गाड्या नियंत्रित करण्यात आल्या आहेत. हा ब्लॉक रात्रभर असून यामुळे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांनी मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला आहे. याच ब्लॉकदरम्यान जिन्याच्या तोडकामाचं कार्य सुरु असताना जिन्याचा एक भाग कोसळून एक मजूर मरण पावला आहे.

समस्यांची मालिकाच

आटगाव हे कल्याण-कसारा मार्गावरील स्टेशन आहे, जे मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कचा भाग आहे. येथे अनेकदा देखभाल कार्य, गाड्या उशिरा आणि पावसाळ्यात समस्या उद्भवतात. ठाणे जिल्ह्यातील आटगाव रेल्वे स्थानकामध्ये मागील काही काळापासून अनेक समस्या निर्माण झाल्याचं दिसून आलं आहे.  एप्रिल 2025 मध्ये जोरदार वाऱ्यामुळे आटगाव आणि थानसित दरम्यान ओव्हरहेड वायरमध्ये धातूची शीट अडकल्याने मध्य रेल्वे सेवा प्रभावित झाली होती. त्यानंतर सप्टेंबर 2025 मध्ये आटगाव परिसरामध्ये वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या तक्रारी समोर आलेल्या. ऑगस्ट 2025 मध्ये गाड्या उशिरा धावण्याच्या तक्रारी समोर आल्या. या तक्रारीपैकी एकामध्ये एक स्पेशल गाडी या स्थानकामध्ये तब्बल 6 तास उशीराने दाखल झाल्याचाही उल्लेख आहे. जुलै 2024 मध्ये मुसळधार पावसामुळे रेल्वे ट्रॅकवर माती आल्याने टिटवाळा-कसारा मार्ग ठप्प झाला होता.

उद्या मेगाब्लॉक

मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात आणि पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल विभागात विविध अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी रविवारी (14 डिसेंबर रोजी) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गासह ट्रान्स हार्बर आणि पश्चिम रेल्वेच्या बोरिवली-गोरेगाव दरम्यान रविवारी अभियांत्रिकी कामांसाठी मेगाब्लॉक घेतला जाणार असून अनेक लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
central railwayatgaonatgaon accidentatgaon stationnight time block

इतर बातम्या

'ही'च मुंबईची खरी समस्या आहे हे शिंदेंना कसं कळणा...

महाराष्ट्र बातम्या