मध्य रेल्वेच्या मार्गावरील 'या' स्टेशनवर ब्रिज कोसळला! एकाचा मृत्यू, रात्री नेमकं घडलं काय?

Central Railway Accident: मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील आटगाव रेल्वे स्थानकामध्ये एक मोठा अपघात घडला आहे. मध्य रेल्वेच्या या स्टेशनवर जुन्या तिकीट घर आणि जिन्याच्या तोडकामादरम्यान अचानक जिन्याचा भाग कोसळून एका मजुराचा मृत्यू झाला. तर अन्य एक मजूर जखमी झाला आहे. जखमी मजुराला वाचवण्यात यश आले असून मरण पावलेल्या मजुराचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. ही घटना सकाळी घडली आणि पोलिस तपास करत आहेत. स्टेशनच्या नूतनीकरणासंदर्भातील काम सुरु असताना हा प्रकार घडला आहे.
मध्य रेल्वेच्या मुंबई डिव्हिजनने खर्डी यार्डशी संबंधित 25 केव्ही एसी ओएचई (ओव्हरहेड इक्विपमेंट) कामांसाठी उंबरमाली आणि आटगाव स्टेशनदरम्यान रात्रकालीन विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेतला आहे. यामुळे काही लांब पल्ल्याच्या गाड्या नियंत्रित करण्यात आल्या आहेत. हा ब्लॉक रात्रभर असून यामुळे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांनी मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला आहे. याच ब्लॉकदरम्यान जिन्याच्या तोडकामाचं कार्य सुरु असताना जिन्याचा एक भाग कोसळून एक मजूर मरण पावला आहे.
आटगाव हे कल्याण-कसारा मार्गावरील स्टेशन आहे, जे मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कचा भाग आहे. येथे अनेकदा देखभाल कार्य, गाड्या उशिरा आणि पावसाळ्यात समस्या उद्भवतात. ठाणे जिल्ह्यातील आटगाव रेल्वे स्थानकामध्ये मागील काही काळापासून अनेक समस्या निर्माण झाल्याचं दिसून आलं आहे. एप्रिल 2025 मध्ये जोरदार वाऱ्यामुळे आटगाव आणि थानसित दरम्यान ओव्हरहेड वायरमध्ये धातूची शीट अडकल्याने मध्य रेल्वे सेवा प्रभावित झाली होती. त्यानंतर सप्टेंबर 2025 मध्ये आटगाव परिसरामध्ये वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या तक्रारी समोर आलेल्या. ऑगस्ट 2025 मध्ये गाड्या उशिरा धावण्याच्या तक्रारी समोर आल्या. या तक्रारीपैकी एकामध्ये एक स्पेशल गाडी या स्थानकामध्ये तब्बल 6 तास उशीराने दाखल झाल्याचाही उल्लेख आहे. जुलै 2024 मध्ये मुसळधार पावसामुळे रेल्वे ट्रॅकवर माती आल्याने टिटवाळा-कसारा मार्ग ठप्प झाला होता.
मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात आणि पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल विभागात विविध अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी रविवारी (14 डिसेंबर रोजी) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गासह ट्रान्स हार्बर आणि पश्चिम रेल्वेच्या बोरिवली-गोरेगाव दरम्यान रविवारी अभियांत्रिकी कामांसाठी मेगाब्लॉक घेतला जाणार असून अनेक लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.