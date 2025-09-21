English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबईत डिसेंबरपर्यंत येणार स्वयंचलित दरवाजांच्या नॉन एसी लोकल; केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी केलं जाहीर

Mumbai Non Ac Local: मुंब्रा येथे झालेल्या रेल्वे दुर्घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने बंद दरवाजाच्या नॉन एसी लोकल आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबरपर्यंत या लोकल सेवेत येणार असल्याचं केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 21, 2025, 11:48 AM IST
Mumbai Non Ac Local: मुंब्रा येथे झालेल्या रेल्वे दुर्घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने बंद दरवाजाच्या नॉन एसी लोकल आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबरपर्यंत या लोकल सेवेत येणार असल्याचं केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं आहे. यानंतर टप्प्याटप्याने सर्व लोकलमध्ये बंद दरवाजाची सुविधा येईल असंही त्यांनी जाहीर केलं आहे. रेल्वेत होणाऱ्या दुर्घटनांमुळे दरवर्षी अनेक प्रवासी मृत्युमुखी पडत असतात. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अशा लोकल धावणार असल्याचं रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. आमचे प्राथमिक उद्दिष्ट हे प्रवाशांची सुरक्षा आहे. त्यामुळेच भविष्यातील सर्व गाड्या स्वयंचलित दरवाजाच्या असतील असं अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं आहे. 

घणसोली येथे बुलेट ट्रेनच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, मुंबईत पहिली स्वयंचलित लोकल दरवाजांची नॉन-एसी डिसेंबरपर्यंत येणार आहे. भविष्यात मुंबईतील सर्व लोकल टप्प्याटप्प्याने स्वयंचलित दरवाजाच्या असतील असंही त्यांनी सांगितलं आहे.  

जून 2025 मध्ये मुंब्रा आणि दिवा स्थानकांदरम्यान दोन लोकल ट्रेन जवळून जात असताना झालेल्या दुर्घटनेत 5 प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता आणि अनेकजण जखमी झाले होते. यानंतर प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी पावलं उचलावीत अशी मागणी सुरु झाली होती. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बंद दरवाजाच्या लोकल आणल्या जातील असं जाहीर केलं होतं. त्यानंतर विरोधकांनी त्यावर टीका करत अशा लोकलने प्रवास करताना प्रवासी गुदमरतील अशी टीका केली होती. मात्र केंद्रीय मंत्रालयाने बंद दरवाजाच्या लोकल सेवेत आणण्याचा निर्णय घेतला. 

रेट्रोफिटिंग तंत्रज्ञानाद्वारे गाड्यांना स्वयंचलित दरवाजे बसवणे, बंद-दरवाजांच्या डिझाइनचा वापर करून नवीन नॉन-एसी ट्रेन तयार करणे, तसेच एसी लोकल नैसर्गिकरीत्या बंद दरवाजांच्या असतील. 

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऐन गर्दीच्या वेळी लोकलमधून 4 हजाराहून अधिक प्रवास करतात. पण तिची क्षमता फक्त अडीच ते तीन हजार प्रवासी असते. अशा परिस्थितीत, बंद दरवाज्यांची लोकल आल्यास अपघात रोखले जाऊ शकतात. 

भविष्याच 18 डब्यांच्या लोकल

मुंबईत 12 डब्यांच्या लोकल धावतात. त्यापैकी काही लोकल 15 डब्यांच्या असतात. काही प्लॅटफॉर्म मोठे नसल्याने तिथे जास्त डब्यांच्या गाड्या थांबवण्यात अडचण येते. दरम्यान नव्या निविदेत 15 डब्यांच्या गाड्यांचा मोठ्या संख्येने समावेश आहे. तसंच भविष्यात 18 डब्यांच्या लोकलवर भर देण्याची तरतूद आहे. यामुळे प्रवाशांची गर्दी कमी होईल, असं अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. 

वंदे मेट्रो कोच या मेट्रोचा चेहरामोहरा बदलतील

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने अलीकडेच 2856 वंदे मेट्रो कोच खरेदीसाठी ई-निविदा जारी केली आहे. या कोचची देखभालदेखील दीर्घकालीन कराराखाली केली जाईल. या कोचमध्ये मेट्रोसारखी वैशिष्ट्ये असतील. बंद दरवाजे, सुधारित वायुविजन, आरामदायी आसन व्यवस्था आणि सुरक्षेसाठी नवीन तंत्रज्ञान ही वैशिष्ट्ये आहेत.

 

FAQ
1) मुंब्रा रेल दुर्घटना काय होती?
जून २०२५ मध्ये मुंब्रा आणि दिवा स्थानकांदरम्यान दोन लोकल ट्रेन जवळून जात असताना झालेल्या दुर्घटनेत ५ प्रवाशांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जखमी झाले. हे मुंबई मध्य रेल्वेवरील घटना असून, गर्दीमुळे प्रवासी दरवाजाजवळ लटकत असताना अपघात झाला. यानंतर सुरक्षेसाठी बंद दरवाज्यांची मागणी जोर धरली.

2) रेल्वे प्रशासनाने बंद दरवाज्यांच्या नॉन-एसी लोकलचा निर्णय कसा आणि कधी घेतला? 
केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घणसोली येथे बुलेट ट्रेन कार्यक्रमात (सप्टेंबर २०२५) ही घोषणा केली. मुंब्रा दुर्घटनेनंतर रेल्वे बोर्डाने स्वयंचलित दरवाज्यांच्या (ऑटोमॅटिक डोअर्स) नॉन-एसी लोकल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. पहिली ट्रेन डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुंबईत धावेल, आणि टप्प्याटप्प्याने सर्व लोकलमध्ये ही सुविधा येईल.

3) बंद दरवाज्यांच्या नॉन-एसी लोकलचे मुख्य वैशिष्ट्ये काय? 

स्वयंचलित दरवाजे: ट्रेन थांबल्यावर आपोआप उघडणारे आणि सुरू होताना बंद होणारे दरवाजे, ज्यामुळे पडण्याचा धोका कमी.
सुरक्षा: सीसीटीव्ही, आपत्कालीन बटण आणि वेंटिलेशन सिस्टम.
क्षमता: १२ कोच असलेल्या ट्रेनमध्ये २,५००-३,००० प्रवासी, पण गर्दीच्या वेळी ४,०००+ असते; हे अपघात रोखेल.
तंत्रज्ञान: रेट्रोफिटिंगद्वारे जुनी ट्रेन सुधारली जाईल, नवीन ट्रेन बंद डिझाइनच्या असतील.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

