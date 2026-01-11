English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbai Local : CSMT-कल्याण मार्गावर पहिल्यांदाच धावणार अशी खास लोकल, मध्य रेल्वेच्या प्रवशांसाठी खुशखबर

Mumbais First Non Ac Local: मुंबईकरांसाठी लोकल प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यासाठी, मध्य रेल्वेने स्वयंचलित बंद दरवाजे असलेल्या नॉन-एसी लोकल ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. ही लोकल ट्रेन आता पूर्णपणे तयार आहे आणि लवकरच सीएसएमटी-कल्याण मार्गावर तिची पहिली ट्रायल रन सुरू होईल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 11, 2026, 10:54 PM IST
लोकल ट्रेन प्रवास हा मुंबईकरांसाठी एक गंभीर समस्या आहे. गर्दीच्या वेळेत दररोज प्रवाशांना दरवाज्यांवर लटकताना पाहिले जाते, ज्यामुळे मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील अनेक प्रवाशांसाठी हा प्रवास जीवघेणा बनतो. या पार्श्वभूमीवर, मध्य रेल्वे प्रशासनाने स्वयंचलित दरवाजे असलेल्या नॉन-एसी लोकल ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. अशी पहिली लोकल ट्रेन आता तयार आहे आणि लवकरच तिची ट्रायल रन सुरू होईल.

नॉन-एसी लोकल ट्रेन सुरू करण्याची तयारी

मध्य रेल्वे मुंबईची पहिली नॉन-एसी लोकल ट्रेन स्वयंचलित बंद दरवाजे असलेली सुरू करण्याची तयारी करत आहे. यामुळे मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कवरील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेत लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. मुंब्रा येथील भीषण अपघातानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्या घटनेमुळे गर्दीच्या वेळेत उघड्या दरवाज्यांमुळे आणि मोठ्या प्रमाणात प्रवासी गर्दीमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचा मुद्दा समोर आला.

सीएसएमटी मार्गावर पहिल्यांदाच धावणार 

या नवीन रेकचे फोटो सर्वप्रथम 'एक्स' नावाच्या वापरकर्त्याने शेअर केले होते. त्यानंतर, प्रवाशांमध्ये त्याची व्यापक चर्चा सुरू झाली. या फोटोंमध्ये बंद दरवाजे असलेले डबे स्पष्टपणे दिसत आहेत. हे वैशिष्ट्य पूर्वी फक्त एसी लोकल ट्रेनमध्ये दिसत होते. लोकल ट्रेन तयार आहे आणि सार्वजनिक सेवेत आणण्यापूर्वी त्याची चाचणी घेतली जाईल. मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेवरील सर्वात व्यस्त मार्गांपैकी एक असलेल्या सीएसएमटी ते कल्याण मार्गावर स्वयंचलितपणे बंद दरवाजे असलेली नॉन-एसी लोकल ट्रेनची चाचणी घेतली जाण्याची अपेक्षा आहे.

चाचणी धावताना काय होईल?

चाचणी दरम्यान, गर्दीच्या वेळी दरवाजाचे ऑपरेशन, वायुवीजन प्रणाली, प्रवाशांची हालचाल आणि एकूण प्रवास परिस्थिती यावर विशेष लक्ष दिले जाईल. या चाचण्यांमधून मिळालेल्या अनुभवाच्या आधारे, इतर मार्गांवर अशाच लोकल ट्रेन सुरू करायच्या की नाही यावर निर्णय घेतला जाईल.

मुंब्रा अपघातानंतर मोठे बदल

मुंब्रा येथील दुर्दैवी घटनेत, काही प्रवासी गर्दी असलेल्या ट्रेनमधून पडून अनेकांचा मृत्यू झाला. या घटनेने उघड्या दरवाज्यांजवळ उभे राहून चालत्या ट्रेनमधून बाहेर डोकावण्याचे धोके अधोरेखित केले, विशेषतः अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रवासी संख्या असलेल्या मार्गांवर. म्हणून, स्वयंचलित दरवाजे बंद करण्याची प्रणाली हा एक आवश्यक आणि व्यवहार्य उपाय मानला जात आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

