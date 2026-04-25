English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मध्य रेल्वेवर 15 तासांचा ब्लॉक; आसनगाव कसारा लोकल बंद

वनिता कांबळे | Updated: Apr 25, 2026, 12:26 AM IST
Central Railway Mega Block : मध्य रेल्वेवरील कल्याण – कसारा स्थानकांदरम्यानच्या तिसऱ्या मार्गिकेच्या कामाचा भाग म्हणून खर्डी यार्डच्या पुनर्रचनेसाठी आवश्यक असलेल्या ‘नॉन-इंटर लॉकिंग’ कामाकरिता उंबरमाळी – आटगाव स्थानकांदरम्यान विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कामासाठी २५ एप्रिल रोजी दुपारपासून सुमारे १५ तासांचा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ब्लॉक कालावधीत आसनगाव आणि कसारा स्थानकांदरम्यान लोकल उपलब्ध नसतील.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दुपारी १२ पासून ते मध्यरात्री ३ पर्यंत उंबरमाळी – आटगावदरम्यानच्या अप आणि डाऊन मार्गिकांवर ब्लॉक असेल. त्यामुळे कसाराच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकल आसनगाव किंवा टिटवाळा स्थानकांवर थांबवण्यात येतील. तसेच याच स्थानकातून लोकल सीएसएमटीच्या दिशेने मार्गस्थ होतील. शनिवारी दुपारी २.४२ वाजता कसारा येथून सुटणारी सीएसएमटी लोकल रद्द करण्यात आली आहे. तर, काही लोकल अंशत: रद्द करण्यात येणार आहेत.

सीएसएमटी येथून सकाळी ९.३४ ते रात्री ९.३२ या वेळेत सुटणाऱ्या सीएसएमटी – कसारा लोकल आसनगावपर्यंत चालवण्यात येतील. सीएसएमटी येथून दुपारी १.३० वाजता सुटणारी सीएसएमटी – आसनगाव लोकल, सायंकाळी ६.२८ वाजता सुटणारी सीएसएमटी – कसारा लोकल, तसेच शनिवारी रात्री सीएसएमटी येथून १२.०८ वाजता सुटणारी सीएसएमटी – कसारा लोकल टिटवाळा येथेच थांबवण्यात येईल. तर शनिवारी रात्री १०.४७ वाजता सीएसएमटी – कसारा लोकल वासिंद येथेच थांबवण्यात येईल.

उन्हाळ्यातील प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वेने विशेष गाड्यांच्या १८ हजार फे-या चालवण्याची योजना आखली आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिल्लीत रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या तयारीचा आढावा घेतला. १५ जुलैपर्यंत या विशेष गाड्या चालवण्यात येणारेय.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
15-hour block on Central RailwayAsangaon Kasara local cancelledमध्य रेल्वेमध्य रेल्वे ब्लॉक

इतर बातम्या

Horoscope : 25 एप्रिल 2026 कसा असेल शनिवारचा दिवस?

भविष्य