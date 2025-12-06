मेगाब्लॉक संदर्भात मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय, आता रविवारी....

मुंबईत रेल्वे प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी. रविवारी मध्य रेल्वेकडून मेगाब्लॉक चालवला जातो. या दिवसांमध्ये रेल्वेच्या आणि रुळांच्या डागडुजीचे काम केले आहेत. 6 डिसेंबर रोजी शनिवारी महापरिनिर्वाण दिन आहे आणि 7 डिसेंबर रोजी रविवारी. यामुळे रविवारी मध्य रेल्वेच्या मेगाब्लॉकबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
महापरिनिर्वाण दिन 2025 निमित्त, रविवार, 7 डिसेंबर रोजी सीएसएमटी-कल्याण मेन लाईन आणि सीएसएमटी-पनवेल हार्बर लाईनवर, ट्रान्स-हार्बर लाईन आणि पोर्ट लाईनसह, साप्ताहिक मेगा ब्लॉक चालवला जाणार नाही, असे मध्य रेल्वेने म्हटले आहे. मध्य रेल्वेने म्हटले आहे की, महापरिनिर्वाण दिवस २०२५ निमित्त रविवार, ७ डिसेंबर रोजी सीएसएमटी-कल्याण मुख्य मार्ग आणि सीएसएमटी-पनवेल हार्बर मार्गावर, ट्रान्स-हार्बर मार्ग आणि पोर्ट मार्गासह, मुंबई उपनगरीय नेटवर्कवर साप्ताहिक मेगा ब्लॉक चालवला जाणार नाही.
मध्य रेल्वेने शुक्रवारी मुंबई लोकल ट्रेनच्या अपडेट्स शेअर करताना सांगितले की, महापरिनिर्वाण दिवस 2025 निमित्त मुंबईत साप्ताहिक मेगा ब्लॉक चालवला जाणार नाही.
सर्व विभागांवरील नियमित उपनगरीय सेवा रविवारच्या वेळापत्रकानुसार धावतील, असे त्यात म्हटले आहे."प्रवाशांनी कृपया लक्षात ठेवावे आणि त्यानुसार त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करावे," असे मध्य रेल्वेने म्हटले आहे. दरम्यान, दुसऱ्या एका निवेदनात, मध्य रेल्वेने गुरुवारी महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त येणाऱ्या भाविकांच्या अपेक्षेनुसार, 5ते 7 डिसेंबर 2025 पर्यंत 13 प्रमुख स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म तिकिटांच्या विक्रीवर तात्पुरती बंदी जाहीर केली.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्लॅटफॉर्मवरील गर्दीचे व्यवस्थापन करणे आणि स्थानक परिसरात प्रवाशांची सुरळीत हालचाल सुनिश्चित करणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे.
मुंबई विभाग: छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि दादर स्थानक (5-7 डिसेंबर 2025)
भुसावळ विभाग: भुसावळ, नाशिक रोड, मनमाड, जळगाव, अकोला, शेगाव, पाचोरा, बडनेरा, मलकापूर, चाळीसगाव (5-6 डिसेंबर 2025)
नागपूर विभाग: नागपूर स्थानक (5-6 डिसेंबर 2025)
काही प्रवाशांना या निर्बंधांमधून सूट देण्यात आली आहे, ज्यात वृद्ध, ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती, मुले, निरक्षर प्रवासी आणि एकट्याने प्रवास करण्यास असमर्थ महिलांचा समावेश आहे, जेणेकरून प्रवास सुलभ होईल, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
मध्य रेल्वेने सर्व प्रवाशांना सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवासासाठी त्यानुसार त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करण्याचे आणि नवीन नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त 2025 रोजी 12 अतिरिक्त उपनगरीय विशेष गाड्या चालवल्या जातील, असे मध्य रेल्वेने यापूर्वी सांगितले होते.
या विशेष गाड्या 5-6 डिसेंबर (शुक्रवार-शनिवार) मध्यरात्री परळ-कल्याण आणि कुर्ला-पनवेल दरम्यान धावतील आणि प्रवाशांच्या प्रवासाची सोय करण्यासाठी सर्व स्थानकांवर थांबतील.