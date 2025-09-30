English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दादरच्या 'चैतन्य' हॉटेलमध्ये जेवू नका? मालकानेच का असं सांगितलं? कारण ऐकून व्हाल हैराण?

Chaitanya Hotel Dadar : दादरच्या चैतन्य हॉटेलमध्ये जेवू नका, अशी पोस्ट सोशल मीडियीवर व्हायरल होते. हा सल्ला कुणी आणि का दिला आहे? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 30, 2025, 09:45 PM IST
Dadar Chaitanya Hotel

मांसाहार चवीने खाणाऱ्या व्यक्तीला दादरच्या "चैतन्य" हॉटेल माहित नाही, असं होणार नाही. अगदी घरगुती चवीचे मासे खाणाऱ्या व्यक्तीला चैतन्य हॉटेल माहित नाही असं होणार नाही. पण याच हॉटेलमध्ये जेवू नका असा सल्ला सोशल मीडियावर दिला आहे. इतकं लोकप्रिय आणि चवीच जेवण मिळणाऱ्या हॉटेलबद्दल अशी पोस्ट व्हायरल होण्यामागचं कारण काय? 

काय आहे ही पोस्ट? 

चैतन्य असल्ल मालवणी जेवण या फेसबुक पेजवरुन पोस्ट करण्यात आली आहे. यामध्ये इंग्रजीत एक पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये ताकीद दिली आहे की, आम्ही चैतन्यमध्ये जेवू नका. यामागची कारण देखील सांगितली आहेत, पहिलं कारण म्हणजे एकदा चैतन्यची चव चाखलीत की ती चव तुम्ही विसरणे हे केवळ अशक्य आहे. येथे मिळणारा खेकडा मसाला, प्रॉन्स थाळी किंवा इथली सोलकढी प्यायलीत तर ही चव इतर कुठेही मिळणार नाही यात शंका नाही. त्यामुळे ही जोखीम घ्यायची नसेल तर इथे जेवू नका. 

सोशल मीडियावर या पोस्टची जोरदार चर्चा रंगली आहे. ही पोस्ट झपाट्याने व्हायरल होत आहे. पण हे नेमकं काय आहे असा सवालही विचारला जात आहे. 

कमेंटमध्ये काय मिळाल्या प्रतिक्रिया? 

चैतन्यच्या या पोस्ट खाली त्यांच्या ग्राहकांनी आणि खवय्यांनी कमेंट केल्या आहेत. ज्यामध्ये अनेकांनी म्हटलंय की, आम्हाला या जेवणाची भुरळ पडली आहे. आम्ही या जेवणाचे व्यसनी आहोत. तर काहींनी म्हटलंय मी माझ्या कुटुंबाला जेवायला घेऊन येणार आहेत. एवढंच नव्हे तर अनेकांनी ही पोस्ट लाईक करुन आपला छान प्रतिसाद नोंदवला आहे. 

कोण आहे चैतन्यचं मालक? 

एका मराठमोळ्या महिलेने सुरु केलेलं 'चैतन्य' हॉटेल, अशी या हॉटेलची ओळख. सुरेखा वाळके यांनी 1994 साली मालवणात एक छोटी खानावळ सुरु केली होती. मालवणी पद्धतीचे मांसाहारी पदार्थ या हॉटेलमध्ये मिळतात. दादर प्रमाणेच अंधेरीत 'नवं चैतन्य' हे हॉटेल सुरु केले आहे. आणि आता दादरच्या कोहीनूर स्क्वेअरमध्ये 'कोस्ट अँड ब्लूम' नावाचं रेस्टॉरंट सुरु केलंय. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

