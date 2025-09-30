दादरच्या 'चैतन्य' हॉटेलमध्ये जेवू नका? मालकानेच का असं सांगितलं? कारण ऐकून व्हाल हैराण?

मांसाहार चवीने खाणाऱ्या व्यक्तीला दादरच्या "चैतन्य" हॉटेल माहित नाही, असं होणार नाही. अगदी घरगुती चवीचे मासे खाणाऱ्या व्यक्तीला चैतन्य हॉटेल माहित नाही असं होणार नाही. पण याच हॉटेलमध्ये जेवू नका असा सल्ला सोशल मीडियावर दिला आहे. इतकं लोकप्रिय आणि चवीच जेवण मिळणाऱ्या हॉटेलबद्दल अशी पोस्ट व्हायरल होण्यामागचं कारण काय?
चैतन्य असल्ल मालवणी जेवण या फेसबुक पेजवरुन पोस्ट करण्यात आली आहे. यामध्ये इंग्रजीत एक पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये ताकीद दिली आहे की, आम्ही चैतन्यमध्ये जेवू नका. यामागची कारण देखील सांगितली आहेत, पहिलं कारण म्हणजे एकदा चैतन्यची चव चाखलीत की ती चव तुम्ही विसरणे हे केवळ अशक्य आहे. येथे मिळणारा खेकडा मसाला, प्रॉन्स थाळी किंवा इथली सोलकढी प्यायलीत तर ही चव इतर कुठेही मिळणार नाही यात शंका नाही. त्यामुळे ही जोखीम घ्यायची नसेल तर इथे जेवू नका.
सोशल मीडियावर या पोस्टची जोरदार चर्चा रंगली आहे. ही पोस्ट झपाट्याने व्हायरल होत आहे. पण हे नेमकं काय आहे असा सवालही विचारला जात आहे.
चैतन्यच्या या पोस्ट खाली त्यांच्या ग्राहकांनी आणि खवय्यांनी कमेंट केल्या आहेत. ज्यामध्ये अनेकांनी म्हटलंय की, आम्हाला या जेवणाची भुरळ पडली आहे. आम्ही या जेवणाचे व्यसनी आहोत. तर काहींनी म्हटलंय मी माझ्या कुटुंबाला जेवायला घेऊन येणार आहेत. एवढंच नव्हे तर अनेकांनी ही पोस्ट लाईक करुन आपला छान प्रतिसाद नोंदवला आहे.
एका मराठमोळ्या महिलेने सुरु केलेलं 'चैतन्य' हॉटेल, अशी या हॉटेलची ओळख. सुरेखा वाळके यांनी 1994 साली मालवणात एक छोटी खानावळ सुरु केली होती. मालवणी पद्धतीचे मांसाहारी पदार्थ या हॉटेलमध्ये मिळतात. दादर प्रमाणेच अंधेरीत 'नवं चैतन्य' हे हॉटेल सुरु केले आहे. आणि आता दादरच्या कोहीनूर स्क्वेअरमध्ये 'कोस्ट अँड ब्लूम' नावाचं रेस्टॉरंट सुरु केलंय.