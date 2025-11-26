English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'ही' आहे मुंबईतली जेजुरी, इथं तळी भरा, भंडाळा उधळा...; कुठंय हे मंदिर?

Champa Shashti 2025 : चंपाषष्ठी उत्सवानिमित्तानं राज्यातील विविध खंडेराय मंदिरांमध्ये उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळत असून, असंच एक मंदिर मुंबईतही आहे माहितीये?

सायली पाटील | Updated: Nov 26, 2025, 01:57 PM IST
Champa Shashti 2025 : अखंड महाराष्ट्राचं कुलदैवत अशी ओळख असणाऱ्या श्री खंडोबादेवाचा चंपाषष्ठी उत्सव सर्वत्र साजरा केला जात असून, राज्यातील विविध ठिकाणी असणाऱ्या मंदिरांमध्ये यशासांग देवाचा अभिषेक, भंडारा आणि खोबऱ्याची उधळण करण्यात आली. देवाची नगरी असणाऱ्या जेजुरीमध्ये तर, चंपाषष्ठीचा उत्साह शिगेला पोहोचल्याचं पाहायला मिळालं. या धामधुमीत अनेकांचीच पावलं या जेजुरीच्या दिशेनं वळली. पण, काहींना मात्र इथं जाणं शक्य झालं नाही. मुंबईत राहणाऱ्या अशा मंडळींसाठी ही माहिती विशेष फायद्याची. 

काय सांगता, मुंबईत खंडेरायाचं मंदिर? 

देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या आणि जणू घड्याळाच्या काट्यावर धावणाऱ्या या मुंबई शहरातसुद्धा खंडेरायाचं एक मंदिर आहे. जिथं सर्व कुळाचार आणि विधी पार पडतात. तळी भरणं असो किंवा बेलभंडारा उधळणं असो, इथं सर्व विधी यथासांग पार पडतात. विविध ठिकाणहून भाविक या मंदिराला भेट देतात. एका अर्थी जणू काही ही मुंबईचीच जेजुरी आहे इतकं महत्त्वं या मंदिराला प्राप्त आहे. 

कुठं आहे हे मंदिर? 

दक्षिण मुंबईतील मलाबार हिल–वाळकेश्वर रोडवरील परिसरात हे मंदिर वसलं असून, बाणगंगा परिसरातच असणाऱ्या या मंदिरात वर्षभर भाविकांचा राबता असतो. असं सांगितलं जातं की, मुंबापुरीत वसलेलं हे श्री खंडोबा मंदिर इथं असणाऱ्या स्थानिक मराठी कुटुंबांनी अनेक दशकांपूर्वी स्थापन केलं होतं. या भागात असणारं हे अतिशय शांत, लहान आणि समुदाय आधारित मंदिर आहे. इथं दरवर्षी  चंपाषष्ठी, दर दिवशी सायंकाळी होणारी आरती असे अनेक विधी पार पडतात आणि काही सोहळे विशेष अनुभवण्याजोगे असतात. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मंदिर नेमकं कुठं आहे? 

पत्ता: तिन बत्ती, वाळकेश्वर रोड, मलाबार हिल, मुंबई – 400006

इथं कसं पोहोचायचं? 

रेल्वेमार्गानं या मंदिरापाशी पोहोचायचं असल्यास चर्नीरोड हे अतिशय जवळचं स्थानक आहे. तर, मरिन लाईन्स आणि चर्चगेट ही स्थानकंही फार दूर नाहीत. बेस्ट बसनंही मुंबईतील या परिसरात पोहोचता येतं. त्याशिवाय शहरातील टॅक्सी आणि कॅब सुविधासुद्धा इथवर आणून सोडतात. सहसा या मंदिर परिसरात गर्दी तशी कमीच असते, ज्यामुळं जेजुरीला जाण्याचा योग येत नसल्यास मुंबईतील ही अनोखी जेजुरी नक्कीच अनुभवण्याजोगी आहे.  मुंबईतील या मंदिराव्यतिरिक्त विविध कोळीवाड्यांतही खंडोबाची मंदिरं आहेत, त्यामुळं तिथंही जेजुरीप्रमाणंच उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडतात. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

