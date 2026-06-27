/1 रुपयांच्या ऑफरसाठी नागरिकांची झुंबड, मुंबईतल्या प्रसिद्ध मॉलमध्ये चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती; काय घडलं नेमकं?

एखाद्या दुकानात, मॉलमध्ये कोणती ऑफर असेल तर ग्राहकांची गर्दी पाहायला मिळते. जास्त गर्दी व्हावी म्हणून ग्राहकांना आकर्षित करणाऱ्या ऑफर ठेवतात. अवघ्या 1 रुपयांची ऑफर ठेवली तर ग्राहक सर्वकाही विसरुन थेट दुकान गाठतात. पण याचे परिणाम अनेकदा विचित्र दिसतात. असाच प्रकार मुंबईतील मालाड पश्चिम येथील इन्फिनिटी मॉलमध्ये घडला. अवघ्या 1 रुपयांत कपडे खरेदी करण्याची आकर्षक ऑफर जाहीर करण्यात आली होती. सोशल मीडियावर या सेलची माहिती वेगाने पसरल्यानंतर शनिवारी सकाळपासून हजारो ग्राहक मॉलमध्ये दाखल झाले. मात्र अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त गर्दी झाल्याने सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आणि संबंधित ब्रँडने अखेर ही ऑफर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मॉल परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
एका प्रसिद्ध फॅशन ब्रँडने "फक्त 1 रुपयांत निवडक वस्तू" अशी विशेष ऑफर जाहीर केली होती. या ऑफरची जाहिरात सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली होती. सकाळपासूनच तरुण-तरुणी, महिला आणि खरेदीप्रेमींनी इन्फिनिटी मॉलकडे धाव घेतली. दुकान उघडण्यापूर्वीच प्रवेशद्वाराजवळ मोठ्या रांगा लागल्या आणि काही वेळातच संपूर्ण परिसर गर्दीने फुलून गेला.
गर्दी अनियंत्रित होऊ लागल्यानंतर चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. ग्राहकांना नियंत्रित करणे सुरक्षारक्षकांसाठी कठीण झाले. यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून संबंधित ब्रँडने 1 रुपयांची ऑफर तातडीने रद्द केली. ऑफर अचानक रद्द झाल्याचे समजताच अनेक ग्राहकांनी नाराजी व्यक्त केली आणि दुकानाबाहेर गोंधळ उडाला.
अनेक ग्राहकांनी तासन्तास रांगेत उभे राहिल्यानंतर ऑफर रद्द झाल्याने संताप व्यक्त केला. सोशल मीडियावरही अनेकांनी व्यवस्थापनाच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित केले. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करून गर्दीचा अंदाज का घेतला गेला नाही, असा सवाल ग्राहकांकडून उपस्थित करण्यात आला. काहींनी ऑफर रद्द करण्यापूर्वी अधिकृत सूचना वेळेत द्यायला हवी होती, असे मत व्यक्त केले.
गर्दी वाढल्यानंतर मॉल प्रशासनाने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून प्रवेशावर नियंत्रण ठेवण्यात आले. पोलिसांनाही घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले. त्यांनी ग्राहकांना शांत राहण्याचे आवाहन करत गर्दीचे नियोजन केले. काही वेळानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली आणि कोणतीही मोठी दुर्घटना घडली नाही.
या घटनेमुळे मोठ्या सेल किंवा विशेष ऑफर जाहीर करताना योग्य नियोजन, ग्राहक मर्यादा आणि सुरक्षा व्यवस्था किती महत्त्वाची आहे, याची पुन्हा एकदा जाणीव झाली. सोशल मीडियामुळे काही तासांत हजारो ग्राहक एकाच ठिकाणी पोहोचू शकतात. त्यामुळे अशा प्रचार मोहिमा राबवताना आयोजकांनी गर्दीचे व्यवस्थापन, स्पष्ट अटी आणि वेळेवर अधिकृत सूचना देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. दरम्यान, इन्फिनिटी मॉलमध्ये सध्या विविध ब्रँड्सच्या नियमित सवलती सुरू असल्याची माहितीही उपलब्ध आहे.