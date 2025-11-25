English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईत कालीमातेला मदर मेरीचे कपडे घातले हातात बाळ दिले आणि... पुजाऱ्याचे उत्तर ऐकून पोलिसांनी लावला डोक्याला हात

मुंबईत एक अत्यंत विचित्र प्रकार घडला आहे. कालीमातेला मदर मेरीचे रुप देण्यात आले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 25, 2025, 02:25 PM IST
मुंबईत कालीमातेला मदर मेरीचे कपडे घातले हातात बाळ दिले आणि... पुजाऱ्याचे उत्तर ऐकून पोलिसांनी लावला डोक्याला हात

Chembur Kali Mata Idol Dressed As Mother : मुंबईच्या चेंबूर परिसरात एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. वाशी नाका येथील काली माता मंदिरात येणाऱ्या भाविकांना गर्भगृहात स्थापित केलेली कालीची मूर्ती मदर मेरीसारखी वेशभूषा केलेली पाहून धक्का बसला. या प्रकारामुळे अनेक भाविकांमध्ये गोंधळ आणि संताप निर्माण झाला, ज्यामुळे पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. या प्रकरणी पुजाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

ही घटना मुंबईतील चेंबूर-वाशी येथील काली माता मंदिरात घडली. काली माता मदर मेरी म्हणून दाखवल्याची बातमी परिसरात पसरताच, मंदिराबाहेर लोकांची गर्दी झाली. हिंदू संघटनांचे सदस्य आले आणि घोषणाबाजी सुरू झाली. मंदिरात तणाव वाढला. त्यांनी ताबडतोब पोलिस तक्रार दाखल केली आणि कठोर कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर लगेचच आरसीएफ पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला.

चेंबूर वाशीनाका स्मशानभूमी मधील कालीमाता मंदिरातील कालीमातेच्या मूर्तीला चक्क मदरमेरीचे रूप देण्यात आल्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता. हे कृत्य मंदिराचा पुजारी रमेश योगेश्वर याने केले होते. लोकांनी सांगितले की जेव्हा त्यांनी मंदिराच्या पुजाऱ्याला काली मातेला मदर मेरी बनवण्याबद्दल विचारले तेव्हा त्याने आश्चर्यकारक उत्तर दिले. त्याने सांगितले की देवीने त्याला स्वप्नात दर्शन दिले होते आणि तिला मदर मेरी म्हणून सजवण्याची सूचना केली होती.

हा धर्मांतरणचा डाव असल्याचे हिंदुत्ववादी संघटनांचे म्हणणे असून या प्रकरणी आरसीएफ पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुजाऱ्याला अटक केली आहे.न्यायालयाने त्याला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. मात्र या मागे आणखी काही आरोपी असून हे धर्मांतरनाच्या षडयंत्राचा बघ असल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटना करीत आहेत. तथापि, या स्पष्टीकरणामुळे अनेक भाविक आणि स्थानिक धार्मिक संघटनांच्या सदस्यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी या कृत्याला आक्षेप घेतला आणि यामुळे सामाजिक सौहार्द बिघडू शकते अशी चिंता व्यक्त केली. भाविकांनी पोलिस तक्रार दाखल केली. रमेश नावाच्या आरोपी पुजाऱ्याला काही स्थानिक गटांच्या सदस्यांनी आरसीएफ पोलिस ठाण्यात सोपवले. तथापि, काही रहिवाशांनी आरोप केला की पुजाऱ्याला अज्ञात व्यक्तींनी हे कृत्य करण्यासाठी प्रभावित केले होते. काहींनी असा दावा केला की पुजाऱ्याला असे करण्यासाठी पैसे देण्यात आले होते. पोलिसांनी सांगितले की पुजाऱ्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि त्याला दोन दिवसांसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. काली मातेच्या मूर्तीला मदर मेरीच्या पोशाखात घालण्यास कोणी सांगितले याचा तपास सुरू आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Chembur Kali Mata Idol Dressed As MotherHindu organizations aggressive in Mumbaiचेंबूरचेंबूर काली माता मंदिरमदर मेरी

इतर बातम्या

'त्या' 3 शब्दांमुळे गेला कल्याणच्या अर्णवचा जीव!...

मुंबई बातम्या