/मुंबईत मोठी दुर्घटना! चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्यामुळे एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू, 12 विद्यार्थी जखमी

मुंबईतून मोठी बातमी समोर आली आहे. चेंबूर परिसरातील (Chembur School Bus Accident) 11 नंबर रोडवर एका शाळेच्या बसवर झाड कोसळलं. यात एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आहे. मृत विद्यार्थ्याचे नाव विहान श्रीवास्तव असून त्याचे वय 10 वर्ष एवढे होते. विहान जिथे बसला होता त्याच सीटवर झाड कोसळलX विद्यार्थी बसमध्ये अडकल्याची माहिती मिळाली होती. स्थानिकांनी लगेचच मदतीसाठी धाव घेतली. त्यानंतर अग्नीशमन दलाची गाडी घटनास्थळावर पोहोचल्यानंतर अडकलेल्या मुलाला बाहेर काढण्यात आलं.
पहिल्याच पावसाचा हा तडाखा शाळेकरी बसला बसला आहे. बसची अस्वस्था पाहून या दुर्घटनेची दाहकता जाणवतेय. अंगावर काटा आणणारे हे दृश्य असून सर्व विद्यार्थी सुरक्षित आहेत. ही बस चेंबूर टिळक नगर युनिव्हर्सल स्कूलची होती. चेंबूरमधील झेन रुग्णालयात 4 विद्यार्थ्यांवर उपचार सुरू आहेत. बसवर कोसळलेले झाड अत्यंत वजनी आणि मोठे होतं. त्यामुळे ते बाजूला करण्यासाठी प्रशासनाला जेसीबी मशीनची मदत घ्यावी लागली. जेसीबी आणि अत्याधुनिक कटर्सच्या सहाय्याने बसवर कोसळलेला झाडाचा मोठा भाग कापून बाजूला करण्यात आला. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ माजली होती. घटनेच्या वेळी आजूबाजूला असणारे काही शाळेकरी विद्यार्थी हा अपघात पाहून घाबरले. त्यांनी तिथे न थांबता घरचा रस्ता पकडला.
आताच हाती आलेल्या माहितीनुसार या शाळेच्या बसमधून एकूण 13 मुले प्रवास करत होती. 13 पैकी 4 जण किरकोळ जखमी झाले आहेत. दरम्यान या घटनेनंतर स्कूल बस असोसिएशन संघटनेनं चौकशीची मागणी केली आहे, चेंबूरमध्ये स्कूल बसवर झाड कोसळल्या प्रकरणी महापौर रितू तावडेंनी कारवाईचे आदेश दिले आहेत. प्रकरणाची माहिती घेऊन निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार असा इशारा रितू तावडेंनी दिलाय. सर्व झाडांचं सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देखील रितू तावडेंनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिलेत.
चेंबूर हा अतिशय गर्दीचा भाग असल्याने अशाच्या घटनामुळे मुंबईत संताप पाहिला मिळतोय. भाजप नगरसेवक नवनाथ बन यांनी या प्रकरणात जे अधिकारी जबाबदार असतील त्यांचं निलंबित करावे, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
मुंबईतील धोकादायक झाडांचे ऑडीट केलं जाणारेय. चेंबुरमधील झाड कोसळण्याच्या घटनेनंतर प्रशासनाला जाग आलीय. महापालिकेच्या रस्त्यावरील झाड कोसळून अपघात झाल्यानं महापालिका प्रशासनातील संबंधित अधिका-यांची जबाबदारीही निश्चित केली जाणारे. चेंबुरमध्ये ज्या ठिकाणी झाड कोसळले तेथील रस्त्याचे कॉक्रीटीकरणाचे काम करण्यात आले होते.याठिकाणी रस्तयाचे काम करणा-या कंत्राटदीरानं झाडाच्या मजबुतीची काळजी घेतली नाही का याची तपासणी होणारे. नव्या इमारती बांधतांना खोदकाम केले होते का? त्यावेळी झाडांची मुळे सैल झाली का? याचाही तपास होणारे. महापालिका प्रशासन याबाबतचा अहवाल सादर करणारेय.