/चेंबूर स्कूलबस दुर्घटनेचा आला अहवाल, पालिकेच्या विभागांना क्लीन चिट तर कंत्राटदार,देखरेख ठेवणाऱ्या सल्लागारावर दंडाची शिफारस!

मुंबईतील चेंबूर पश्चिम येथील डायमंड गार्डन परिसरात शाळेच्या बसवर पिंपळाचे झाड कोसळून 11 वर्षीय विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याप्रकरणी नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने आपला अहवाल मुंबई महापालिकेकडे सादर केला आहे. या अहवालात महापालिकेच्या उद्यान विभाग आणि रस्ते विभागाला थेट जबाबदार धरलेले नाही. मात्र, पर्जन्यजलवाहिनीच्या कामाशी संबंधित कंत्राटदाराने आवश्यक सुरक्षेची काळजी घेतली नसल्याचे नमूद करत त्याच्यावर 5 लाख रुपयांचा दंड आणि कामावर देखरेख करणाऱ्या सल्लागार संस्थेवर 2 लाख रुपयांचा दंड आकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या आदेशानंतर या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करण्यात आली. समितीने घटनास्थळाची पाहणी, संबंधित विभागांचे अहवाल आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास केल्यानंतर उद्यान विभाग आणि रस्ते विभागाने आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्याचे नमूद केले आहे. मान्सूनपूर्व झाडांची छाटणी, वेळोवेळी पाहणी आणि संबंधित कामांबाबत विभागांमधील समन्वय झाल्यामुळे या दोन्ही विभागांचा थेट निष्काळजीपणा आढळून आला नसल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
झाडालगत पर्जन्यजलवाहिनीचे काम सुरू असताना झाडांच्या मुळांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक खबरदारी घेतली गेली नसावी, असा समितीचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदारावर 5 लाख रुपयांचा दंड आकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय कामाच्या गुणवत्तेवर आणि सुरक्षेवर देखरेख ठेवणाऱ्या सल्लागार (कन्सल्टंट) संस्थेनेही प्रभावी निरीक्षण न केल्याचे मानत तिच्यावर 2 लाख रुपयांचा दंड लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
अहवालानुसार, ही दुर्घटना केवळ मानवी निष्काळजीपणामुळे घडली असे म्हणता येणार नाही. 28 ते 30 जून 2026 दरम्यान चेंबूर परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. 29 जून रोजी तब्बल 176.6 मिमी पावसाची नोंद झाली, तर झाड कोसळले त्या दिवशी दुपारी 2 वाजेपर्यंत 39.6 मिमी पाऊस झाला होता. त्याचवेळी ताशी 25.7 किलोमीटर वेगाने वारे वाहत होते. या प्रतिकूल हवामानामुळे झाड उन्मळून पडण्यास नैसर्गिक कारणांचाही मोठा वाटा असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 28 जून ते 5 जुलै 2026 या कालावधीत मुंबईत 1,158 झाडे आणि मोठ्या फांद्या कोसळल्या. यामध्ये केवळ रस्त्यांलगतची झाडे नव्हती, तर गृहनिर्माण सोसायट्या, उद्याने, मोकळे भूखंड आणि इतर जागांवरील झाडांचाही समावेश होता. त्यामुळे या दुर्घटनेकडे केवळ एका ठिकाणची घटना म्हणून न पाहता, अतिवृष्टीच्या व्यापक परिणामांचा भाग म्हणूनही पाहण्याची गरज असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.
समितीच्या माहितीनुसार, जानेवारी ते मार्च 2025 दरम्यान संबंधित ठिकाणी पर्जन्यजलवाहिनीचे काम सुरू होते. झाडाच्या मुळांना कमीत कमी बाधा होईल आणि पावसाचे पाणी अडणार नाही, यासाठी रस्ते विभागाने झाडापासून सुरक्षित अंतर ठेवून जलवाहिनीचे बांधकाम केले होते. त्यामुळे रस्ते विभागाने आवश्यक तांत्रिक खबरदारी घेतल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले असून, या विभागालाही दोषमुक्त करण्यात आले आहे.
चौकशी समितीने भविष्यात झाडे कोसळून होणाऱ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी अनेक उपाय सुचवले आहेत. यामध्ये नियमित Tree Risk Assessment (झाडांची जोखीम तपासणी), वैज्ञानिक पद्धतीने छाटणी, उत्खननावेळी झाडांच्या मुळांचे संरक्षण, प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पात वृक्षतज्ज्ञांची नियुक्ती आणि झाडांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र एसओपी तयार करण्याचा समावेश आहे. या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास भविष्यात नागरिकांची सुरक्षितता अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.