महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी 2 विनातळं एकमेकांना डायरेक्ट जोडणार; मुंबई ते नवी मुंबई विमानतळापर्यंत Gold मेट्रो लाईन

मुंबई ते नवी मुंबई विमानतळापर्यंत Gold मेट्रो लाईन  निर्माण केली जाणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 4, 2025, 11:44 PM IST
CSMIA to NMIA Gold Metro Line 8 :  महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी 2 विनातळं एकमेकांना जोडली जाणार आहेत.  मुंबई ते नवी मुंबई विमानतळापर्यंत Gold मेट्रो लाईन उभारण्यात येणार आहे.  मुंबई मेट्रो लाईन ८ (CSMIA ते NMIA) सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) आता राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. एकदा हा प्रकल्प मंजूर झाला की, मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळांदरम्यानचा प्रवास जलद होणार आहे. 

मुंबईत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीमुळे लोकांना विमानतळासाठी काही तास आधीच घर सोडावे लागते. कधीकधी, वाहतूक कोंडीमुळे लोकांची विमान उड्डाणेही चुकतात. विमानतळ लाईन सुरू झाल्यामुळे शहरातील रहिवाशांना दिलासा मिळेल. सरकारने विमानतळ मेट्रो मार्गासाठी सविस्तर अहवाल मागवला होता. सविस्तर कृती आराखडा सादर करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (CSMIA) प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NMIA) शी जोडेल. यामुळे शहरातील कुठूनही विमानतळावर पोहोचणे सोपे होईल.

सिडकोने विद्यमान छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडणारी मुंबई मेट्रो लाइन 8 डीपीआर त्यांच्या मंजुरीसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. ऑक्टोबरमध्येच राज्य मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी देणे अपेक्षित आहे. एकदा मंजूर झाल्यानंतर, ते सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाकडे (पीआयबी) त्यांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल, त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर ते पाठवले जाईल.

ही गोल्ड मेट्रो लाईन 34.89 किमी लांब असेल. यात 20 स्टेशन असतील यापैकी 14 एलिव्हेटेड आणि 6 स्टेशन भूमिगत असतील. यामुळे प्रवाशांना छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अवघ्या 40-45 मिनिटांत पोहोचता येणार आहे. रस्ते मार्गे जायचे झाल्यास या प्रवासाला 1.5 तास लागतात. या गोल्ड मेट्रो लाईनमुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

1 गोल्ड मेट्रो लाईन ८ म्हणजे काय?
 गोल्ड मेट्रो लाईन ८ ही मुंबई मेट्रोची एक महत्वाची लाइन आहे, जी छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (CSMIA) आणि प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NMIA) यांना जोडेल. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या दोन विमानतळांना जोडणारा हा प्रकल्प आहे.

2 या लाइनचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) काय स्थिती आहे?
 सिडकोने मुंबई मेट्रो लाइन ८ चा DPR महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केला आहे. सरकारने विमानतळ मेट्रो मार्गासाठी हा सविस्तर अहवाल मागवला होता आणि तो सादर करण्यात आला आहे.

3.  या प्रकल्पाला मंजुरीची प्रक्रिया काय आहे?
उत्तर: ऑक्टोबरमध्येच राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी देणे अपेक्षित आहे. मंजूर झाल्यानंतर तो सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाकडे (PIB) पाठवला जाईल आणि नंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाईल.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

