CM on Third Mumbai :  राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत तिसऱ्या मुंबईबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 10, 2026, 09:52 PM IST
'तिसरी मुंबई' (Third Mumbai) हा महाराष्ट्र सरकारचा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.  नवी मुंबईच्या लगत उभारल्या जाणाऱ्या 'तिसऱ्या मुंबई'च्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे नवीन शहराच्या उभारणीतील सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला आहे.

मंत्रिमंडळात काय ठरलं? 

तिसऱ्या मुंबईतील भूसंपादन (Land Acquisition) आणि भूवाटपासाठी (Land Allotment) राज्य सरकारने एक विशेष सर्वसमावेशक धोरण मंजूर केले आहे. अटल सेतूचा प्रभाव: हे नवीन शहर 'अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतू'च्या (MTHL) प्रभाव क्षेत्रात वसलेले आहे. या धोरणामुळे या परिसरातील शहरीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांना आता मोठा वेग मिळणार आहे. हे धोरण 'नवनगर विकास प्राधिकरण' आणि 'मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण' (MMRDA) मार्फत राबवल्या जाणाऱ्या सर्व भविष्यातील प्रकल्पांना लागू असेल. या निर्णयामुळे नियोजित पद्धतीने गृहनिर्माण (Residential), व्यावसायिक (Commercial), औद्योगिक गुंतवणूक आणि लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या निर्णयाचा कोणाला होणार फायदा? 

या धोरणामुळे जमीन मालक आणि विकासक यांच्यातील समन्वय वाढेल, ज्यामुळे केवळ रस्ते किंवा रेल्वेच नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक दर्जाचे शहर वेगाने उभे राहण्यास मदत होईल. उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी हे क्षेत्र आता अधिक सुलभ होणार आहे.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकल्पाबद्दल काय सांगितलं ?

तिसरी मुंबई ही सध्याच्या मुंबई शहरापेक्षा ३ पटीने मोठी असेल. यासाठी सुमारे २०० ते ३२३ चौरस किलोमीटर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे.  या नवीन शहराचे अधिकृत नाव 'कर्नाळा-साई-चिरनेर' (KSC) न्यू टाऊन असे ठेवण्यात आले आहे. हे शहर रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील १२४ गावांमध्ये विस्तारलेले असेल. हे प्रामुख्याने अटल सेतू (MTHL) आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांच्या दरम्यान असेल.  भारताची पुढील व्यावसायिक राजधानी: फडणवीस यांच्या मते, तिसरी मुंबई ही भारताची पुढची 'बिझनेस कॅपिटल' म्हणून ओळखली जाईल. या प्रकल्पासाठी दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे शहर मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचा नवा अध्याय असेल, ज्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था $१.५ ट्रिलियनपर्यंत नेण्यास मदत होईल. 

तिसऱ्या मुंबईत काय असणार?

एज्यु सिटी (Edu City): येथे जगातील आघाडीच्या ५ विद्यापीठांचे कॅम्पस सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
मेडी सिटी (Medi City): जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सुविधा आणि वैद्यकीय संशोधन केंद्रे.
तंत्रज्ञान हब: क्वांटम कॉम्प्युटिंग, एआय (AI) आणि डेटा सेंटर्ससाठी विशेष क्षेत्रे राखीव असतील.
कनेक्टिव्हिटी: मुंबई आणि तिसरी मुंबई दरम्यानचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी मेट्रो (गोल्ड लाईन मेट्रो ८), कोस्टल रोड आणि रेल्वेचे जाळे विस्तारले जाईल. 

