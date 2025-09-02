English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मला शिव्या दिल्या तरी...', मराठ्यांना आरक्षण दिल्यानंतर CM फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

Devendra Fadnavis on Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडलं आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 2, 2025, 07:35 PM IST
'मला शिव्या दिल्या तरी...', मराठ्यांना आरक्षण दिल्यानंतर CM फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

Devendra Fadnavis on Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडलं असून आंतरवाली सराटीकडे रवाना झाले आहेत. दरम्यान मुंबईतील आंदोलन संपल्यानंतर आणि मराठ्यांना आरक्षण दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मला दोष दिले, शिव्या दिल्या तरीही मी समाजासाठी कालही काम करत होतो आणि उद्याही करत राहीन. मराठा, ओबीसी किंवा महाराष्ट्रातील कोणताही समाज असो, प्रत्येकासाठी काम करणं माझं कर्तव्य मानतो. त्या कर्तव्यात कधी शिव्या, तर कधी फुलांचे हार मिळतात असं ते म्हणाले आहेत.

हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याकरता आमची सुरुवातीपासून तयारी 

"मराठा समाजाच्या हिताचा तोडगा मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने काढला. त्यामुळे उपोषण आता संपवण्यात आलं आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याकरता आमची सुरुवातीपासून तयारी होती. मात्र मनोज जरांगे याची सरसकटची मगणी होती. पण त्यात कायदेशीर अडचणी होत्या. हायकोर्टाचे आणि सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय पाहता सरसकट करणं शक्य नव्हतं. ही वस्तुस्थिती त्यांच्या लोकांच्याही लक्षात आणून दिलं. आपल्या कायद्याप्रमाणे आणि देशाच्या संविधानाप्रमाणे आरक्षण समूहाला नसून, व्यक्तीला मिळत असतं आणि त्याने तो दावा करायचा असतो. त्यांनीदेखील काल ती भूमिका समजून घेतली, स्विकारली आणि कायद्यात सरसरकट बसत नसेल तर करु नका सांगितलं. त्यातून तोडगा निघाला आणि उपसमितीने उपसमितीने चर्चा करुन मसुदा तयार केला आणि आता जीआर काढला आहे," अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. 

फॅमिली ट्री स्थापित करुन आरक्षण देता येणार

"मला उपसमिती अध्यक्ष विखे पाटील आणि सर्वांचं अभिनंदन करायचं आहे. त्यांनी सातत्याने अभ्यास, बैठका, चर्चा करुन मार्ग काढला आहे. मार्ग निघाल्यामुळे मराठवड्यात राहणारे मराठा समाजाचे लोक ज्यांचा कधीकाळी त्यांच्या रक्त नात्यातील कोणाचाही कुणबी म्हणून उल्लेख झाला असेल तर त्यांना नियमाने प्रमाणपत्र देता येतं. हैदराबाद गॅझेटमुळे या नोंदी शोधणं सोपं होईल. फॅमिली ट्री स्थापित करुन आरक्षण देता येणार आहे. म्हणजे एकीकडे ज्यांना अशा प्रकारचा पुरावा मिळेल त्या सर्वांना ते आरक्षण मिळेल," असंही त्यांनी सांगितलं. 

"ओबीसी समाजात जी भीती होती, सरसकट सगळे आरक्षण घेतील आणि ज्यांच्याकडे पुरावा नाही तेदेखील आरक्षण घेतील, तसंच इतरही समाजाचे घुसण्याचा प्रयत्न करतील. तर अशाप्रकारे होणार नाही. ज्यांचा खरा दावा आहे, पण कागदपत्रांच्या अभावी मिळत नव्हता अशा समाजाच्या लोकांना फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजासाठी अतिशय चांगला निर्णय आहे. मराठवाड्यात रेकॉर्ड्स नसल्याने त्यांच्यासाठी मोठा प्रश्न होता. त्याच्यावर एक संवैधानिक तोडगा काढू शकलो आहोत जो कोर्टातही टिकेल आणि लोकांना फायदा होईल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केली आहे. 

मुंबईकरांची दिलगिरी

मी उपसमितीतीच्या कामावर समाधानी आहे. मी त्यांचं अभिनंदन करतो. तसंच मुंबईकरांना थोडा त्रास सहन करावा लागला त्याबद्दल त्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो असंही ते म्हणाले. 

श्रेय मंत्रिमंडळ उपसमितीला द्यावं लागेल

"राजकारणात टीकाही सहन करावी लागते आणि लोक स्वागतही करतात. जेव्हा टीका झाली तेव्हाही विचलित झालो नाही. कारण माझ्यासमोर समाजाला न्याय द्यायचा आहे आणि दोन समाज एकमेकांसमोर येणार नाहीत, तेढ निर्माण होणार नाही, अन्यायाची भावना येणार नाही असा कायदेशीर निर्णय करावा लागेल. म्हणून यासंदर्भात जे कायदेशीर आहे त्याचा अभ्यास करुन निर्णय घेतला आहे. याचं श्रेय मंत्रिमंडळ उपसमितीला द्यावं लागेल. यापुढेही सातत्याने ते काम करत राहतील," असं ते म्हणाले आहेत.
 
पुढे त्यांनी म्हटलं की, "मला दोष दिले, शिव्या दिल्या तरीही मी समाजासाठी कालही काम करत होतो आणि उद्याही करत राहीन. मराठा, ओबीसी किंवा महाराष्ट्रातील कोणताही समाज असो, प्रत्येकासाठी काम करणं माझं कर्तव्य मानतो. त्या कर्तव्यात कधी शिव्या, तर कधी फुलांचे हार मिळतात". 

 

FAQ

1) मराठा समाजाला कुणबी दर्जा का हवा आहे?
कुणबी ही महाराष्ट्रात OBC प्रवर्गात समाविष्ट असलेली जात आहे. मराठवाड्यातील काही मराठ्यांना पूर्वी हैदराबाद गॅझेट (१९१८) अंतर्गत कुणबी म्हणून ओळखले जात होते. जर मराठ्यांना कुणबी दर्जा मिळाला, तर त्यांना OBC प्रवर्गातील शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो.

2) सरकारने कोणत्या मागण्या मान्य केल्या?

मराठा आंदोलनाच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या:हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी दर्जा देणे.
आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचे आश्वासन.
इतर गॅझेट्स (सातारा, औरंगाबाद, मुंबई) लागू करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत.
कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण लवकर सुरू करणे.

3) आंदोलन का संपले?
२ सप्टेंबर २०२५ रोजी, महाराष्ट्र सरकारने मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी दर्जा देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासकीय ठराव (GR) जारी करण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आणि आंदोलन संपवले. त्यांनी याला "मराठा समाजाचा विजय" असा उल्लेख केला

