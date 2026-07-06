/आज दुपारनंतर खूप मोठ्या प्रमाणात...; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा नागरिकांना इशारा, मुंबईसह राज्यातील अतिवृष्टीवर...

अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर पावसाने महाराष्ट्रात जोरदार एण्ट्री मारली आहे. गेल्या चार - पाच दिवसांपासून मुंबई, ठाणे, वसई - विरार, पालघर, रायगड - रत्नागिरीला पावसाचा जोरदार फटका बसला आहे. या पावसाचा फटका पावसाळी अधिवेशनलाही बसला. सभागृहातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांना इशारा दिला आहे. त्यांनी यावेळी सांगितलं की, पाऊस आणि पूरपरिस्थितीच्या बाबतीत आजचा दिवस अतिशय महत्त्वाचा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी इशारा दिला की, आज दुपारनंतर अनेक भागात मोठ्या प्रमाणावर वेगाने वारे वाहणार आहेत. यामुळे झाडे पडण्याच्या घटना घडू शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी शक्यतो प्रवास टाळावा. कोणीही अत्यावश्यक कारण असल्याशिवाय प्रवास करु नये. तरुणांनी या काळात पर्यटनासाठी धबधबे किंवा इतर ठिकाणी जाऊ नका.
सगळ्या घटना गंभीर आहेत - मुख्यमंत्री
ते पुढे म्हणाले की, कालची घटना दु:खद आहे. पण काल जी इमारत पडली, ती बेकायदेशीर होती. त्या इमारती मधील लोक नाहीत, पण ती इमारत ज्या शेजारच्या झोपडीवर पडली, त्यातल्या लोकांचा मृत्यू झाला. या सगळ्या घटना गंभीर आहेत असं मुख्यमंत्री म्हणाले. मुंबई-पुणे महामार्ग बंद आहे. या घटना आहेत त्या निसर्गामुळे निर्माण झालेल्या आहेत. संपूर्ण महापालिका, आपत्कालीन कक्ष पूर्ण पणे रस्त्यावर उतरून सामना करत आहे.
'कनेक्टिंग लिंकवर दरड कोसळल्यानंतर...'
कनेक्टिंग लिंकवर दरड कोसळल्याच्या घटनेवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कनेक्टिंग लिंकवर दरड कोसळल्यानंतर लगेच यंत्रणा सज्ज होती. खूप लोक अडकली नाहीत. लगेच वाहतूक परावर्तित केली. गाड्या बाहेर काढत आहोत. आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मंत्री गिरीश महाजन रात्री 1 वाजता मानखुर्द येथे होते” अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. “झालेल्या घटना व त्यावर केलेली कार्यवाही तसेच तयारी आधीच केलेली आहे. मला राजकीय बोलायचे नाही. त्याने झालेले मृत्यू परत आणता येत नाहीत. आजचा दिवस महत्वाचा आहे. आज अर्धवट निवेदन करण्याऐवजी सभागृहासमोर उद्या संपूर्ण निवेदन करेन.
दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्रालयात गेले होते. मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह मुख्यमंत्री मंत्रालय आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातून मुंबईसह राज्यातील अतिवृष्टीचा आढावा घेतला आहे.