Exclusive: 'एखाद्याला खूश करण्यासाठी...', मराठा आंदोलनावर बोलताना CM फडणवीसांनी सगळंच काढलं, 'मला कितीही शिव्या दिल्या...'

Devendra Fadnavis on Manoj Jarange: एखादा निर्णय़ एखाद्याला खूश करण्यासाठी घेता येणार नाही. तो संविधानाच्या, कायद्याच्या चौकटीत टिकला पाहिजे असं स्पष्ट मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आंदोलनावर मांडलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 31, 2025, 04:32 PM IST
Devendra Fadnavis on Manoj Jarange: एखादा निर्णय़ एखाद्याला खूश करण्यासाठी घेता येणार नाही. तो संविधानाच्या, कायद्याच्या चौकटीत टिकला पाहिजे असं स्पष्ट मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आंदोलनावर मांडलं आहे. 'झी 24 तास'शी संवाद साधताना त्यांनी मुंबईत सुरु असलेल्या मराठा आंदोलनावर भाष्य केलं. हा सामाजिक प्रश्न असून, याला राजकीय करण्याचा काहींचा प्रयत्न आहे. काहीजण यावर पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण मी सांगतो पोळी भाजताना तोंड भाजेल. त्यामुळे सामाजिक प्रश्नात पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करु नये असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला आहे. 

"राज्य सरकारची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. आम्ही अत्यंत सकारात्मकपणे निर्णय घेतले आहेत. आपण पाहिलं तर आतापर्यंत मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय 2014 ते 2025 मध्ये झाले. आधी माझ्या नेतृत्वात आणि नंतर एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात आणि आता पुन्हा माझ्या नेतृत्वातील या सरकारनेच मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. पहिलं आरक्षण मी दिलं, दुसरं शिंदेंनी दिलं," असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं. 

पुढे ते म्हणाले, "आम्ही अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ मजबूत केलं, त्यातूनच दीड लाख मराठा तरुण उद्योजक झाले आहेत. त्यांना 13 हजार कोटी रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज मिळालं आहे. आता ते नोकरी मागणारे नाही, तर देणारे झाले आहेत. मराठा तरुणांसाठी शैक्षणिक, फीची सवलत दिली, निर्वाह भत्त्याची सोय केली. आपण सारथीसारखी संस्था सुरु केली ज्या माध्यमातून मराठा तरुणांना आयएएस, आयपीएस होता आलं पाहिजे. त्या संस्थेमुळे स्पर्धा परीक्षांमध्ये मराठा तरुणांचा टक्का मोठ्या प्रमाणात वाढला. त्यामुळे सर्वांगाने मराठा समाजाला मदत आणि न्याय देण्याचं काम आमच्या सरकारच्या काळात केलं आहे. आताही आम्ही न्यायाच्या भूमिकेत आहोत". 

"मनोज जरांगे पाटील यांनी ज्या काही मागण्या केल्या आहेत, ते पाहिलं तर 10 टक्के आरक्षण आधीच दिलं आहे. ते आरक्षण कुठेही गेलेलं नाही. आम्ही इतक्या जागा काढल्या त्यातही मराठा समाज आहे. त्या मागण्या वेगळ्या पद्धतीच्या असून, त्यावर कायदेशीर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आहे. आमची मंत्रिमंडल उपसमिती आहे," असं ते म्हणाले. 

"एखादा निर्णय़ एखाद्याला खूश करण्यासाठी घेता येणार नाही. तो संविधानाच्या, कायद्याच्या चौकटीत टिकला पाहिजे. आज आपण एखाद्याला खूश कऱण्यासाठी निर्णय घेऊ आणि तो टिकला नाही तर अधिक टीकेचा धनी व्हावं लागेल. त्यामुळे सगळ्या कायद्याची तपासणी योग्य प्रकारे करत आहोत. हा सामाजिक प्रश्न असून, याला राजकीय करण्याचा काहींचा प्रयत्न आहे. काहीजण यावर पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण मी सांगतो पोळी भाजताना तोंड भाजेल. त्यामुळे सामाजिक प्रश्नात पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करु नये," असा इशारा त्यांनी दिला आहे. 

आपल्यावर होणाऱ्या टीकेवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, "मी टीका सहन करतो, शिव्या शापही सहन करतो. मला काही फरक पडत नाही. सामाजिक काम करत असताना तुम्हाला कधी शिव्याही खाव्या लागतात आणि कधी गळ्यात हारही पडतात. माझ्यावर अनेकदा विनाकारण टीका होते, पण मी त्याला उत्तर देत नाही. आपण सरकारात्मकपणे काम केलं तर जनता पाठीशी उभी राहते. इतके लोक विरोध असताना आणि हेच प्रश्न असतानाही लोकांनी आम्हाला निवडून दिलं होतं. सगळ्या समाजाने मतदान केलं. एक भव्य असा विजय दिला. आपण जनतेच्या हिताचं काम करत राहिलो, तर कोणी कितीही शिव्या शाप दिले तरी जनता पाठीशी असते". 

