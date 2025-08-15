'तुम्हाला सवलती देऊनही...', CM फडणवीसांनी मुंबईतील बिल्डरांना स्पष्टच सांगितलं, 'घराच्या किंमती कशा काय...'

मुंबईतील घरांच्या वाढत्या किंमतीवरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी जाहीर केली आहे. सरकारने इतक्या सवलती दिल्या असतानाही मुंबईतील घराच्या किंमती कमी का होत नाहीत? अशी विचारणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारने स्टॅम्प ड्युटी आणि इतर शुल्कांमध्ये सूट दिली असून, बांधकामासंदर्भातील नियमही सुलभ केल्याचं म्हटलं. तसंच मुंबईतील घराच्या किंमती सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचं सांगितलं. देवेंद्र फडणवीस यांनी पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि मेट्रोसारख्या गोष्टींमुळे शहरातील कनेक्टिव्हिटी सुधारत असल्याने परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला.
यावेळी त्यांनी रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना मुंबईत परडवणाऱ्या घरांचे प्रकल्प हाती घ्यावेत आणि घरांच्या किंमती नियंत्रणात राहतील यासाठी प्रयत्न करावेत असं आवाहन केलं. बांधकाम व्यावसायिकांनी यावेळी मुंबईत जमिनींची कमतरता असल्याने बांधकाम खर्च वाढत असल्याचा मुद्दा मांडला. सरकारने यावर आपण विचार करत असल्याचं सांगितलं.
देवेंद्र फडणवीस यांनी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील 556 सदनिकांच्या चावी प्रदान कार्यक्रमामध्ये बोलताना सोन्यासारखी घरं विकू नका असं आवाहन केलं. "जुन्या पिढी मधील माणसं सोनं जपून ठेवत होती. मात्र, मुंबईमध्ये आता सोन्यासारखीच किंमत घरांना आली आहे. त्यामुळे घर विकू नका, पुढच्या पीढीला हे घरं द्यायचं आहे हे लक्षात ठेवा आणि या घरांना लाडक्या बहिणींचं सुद्धा नाव लावा," असं भावनिक आवाहन त्यांनी केलं.
त्यांनी स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडेचा किस्सा सांगत म्हणाले की, गोपीनाथ मुंडे यांनी पोलिसांना घर द्या म्हणून मोर्चा काढला होता. त्यांच देखील स्वप्न आम्ही पूर्ण करत आहोत. 15 लाखात आम्ही त्यांना घर देत आहोत. खऱ्या मुंबईकरांना मुंबईत आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे आम्ही तसा निर्णय केला आहे. अभ्युदय नगर, अंधेरीतील प्रकल्प, जे बी नगर प्रकल्प देखील आपण करत आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
FAQ
1. मुंबईतील घरांच्या किंमती का वाढत आहेत?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, सरकारने स्टॅम्प ड्युटी कमी करणे, बांधकाम नियम सुलभ करणे, आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प (जसे की कोस्टल रोड, अटल सेतू) यांसारख्या सवलती दिल्या असूनही, मुंबईतील घरांच्या किंमती वाढत आहेत. याचे मुख्य कारण बांधकाम व्यावसायिकांनी मांडलेली जमिनीची कमतरता आणि त्यामुळे वाढणारा बांधकाम खर्च आहे. तसेच, बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याचा तुटवडा यामुळेही किंमती वाढत आहेत.
2) सरकारने घरांच्या किंमती कमी करण्यासाठी कोणते उपाय केले आहेत?
स्टॅम्प ड्युटी आणि शुल्कात सूट: सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्राला स्टॅम्प ड्युटी आणि इतर शुल्कांमध्ये सवलती दिल्या आहेत.
बांधकाम नियम सुलभ: बांधकामाशी संबंधित नियम शिथिल केले गेले आहेत, ज्यामुळे प्रकल्पांना गती मिळावी.
पायाभूत सुविधा विकास: मेट्रो, कोस्टल रोड, आणि अटल सेतू यांसारख्या प्रकल्पांमुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारली आहे, ज्यामुळे परवडणारी घरे उपलब्ध होण्याची अपेक्षा होती.
स्वयंपुनर्विकासाला प्रोत्साहन: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी 8.5% व्याज सवलत मार्च 2026 पर्यंत जाहीर केली आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी शुल्क कमी: झोपडपट्टी पुनर्विकास सदनिकांच्या हस्तांतरणासाठी प्रीमियम 1 लाखावरून 50,000 रुपये केला आहे.
3) म्हाडाच्या घरांच्या विक्रीसाठी नियम काय आहेत?
लॉक-इन कालावधी: म्हाडाच्या लॉटरीद्वारे मिळालेल्या घराची विक्री 5 वर्षांपर्यंत करता येत नाही.
विक्री प्रक्रिया: 5 वर्षांनंतर, विक्रीसाठी म्हाडाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) आणि हस्तांतरण शुल्क (सुमारे 35,000 रुपये) भरावे लागते. यासाठी विक्री करार, मुद्रांक शुल्क, आणि नोंदणी आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे: वाटप पत्र, कब्जा पत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, सोसायटीचे नो-ड्यूज सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी कार्ड, इत्यादी.
किमतीवरील मर्यादा: काही प्रकरणांमध्ये, पुनर्विक्री किंमत मूळ खरेदी किंमतीपेक्षा जास्त नसावी, परंतु बाजारमूल्यावर आधारित किंमत ठरवली जाऊ शकते.
कायदेशीर बाबी: अनधिकृत विक्री किंवा व्यावसायिक वापर आढळल्यास, म्हाडा मालमत्ता रद्द करू शकते.