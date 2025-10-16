English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

नवी मुंबई एअरपोर्टजवळ घरं, दुकानं, बंगल्यांच्या प्लॉटसाठी आज ऑनलाइन लिलाव; किंमत...

Navi Mumbai Airport Property: भूखंड निवासी, व्यावसायिक, बंगला आणि सेवा उद्योगाच्या उद्देशाने वापरता येणार आहेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 16, 2025, 06:48 AM IST
नवी मुंबई एअरपोर्टजवळ घरं, दुकानं, बंगल्यांच्या प्लॉटसाठी आज ऑनलाइन लिलाव; किंमत...
आज होणार ई-लिलाव (प्रातिनिधिक फोटो)

Navi Mumbai Airport Property: पुढील काही आठवड्यांमध्ये नवी मुंबई विमानतळावरुन प्रवासी वाहतूक सुरु होणार आहे. असं असतानाच या भागात रिअल इस्टेटला मागणी वाढत आहे. असं असतानाच आता सरकारच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या संस्थेकडून या नव्या विमानतळाजवळ संपत्ती विकत घेण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली आहे. विशेष म्हणजे ही संपत्ती विकत घेण्याची संधी आजच उपलब्ध आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

आठ बंगल्यांच्या भूखंडाचा समावेश

नवी मुंबईच्या अनेक भागांसाठी नियोजन प्राधिकरण असलेल्या शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ म्हणजेच सिडको येत्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ (एनएमआयए) 30 भाडेपट्ट्यावरील भूखंड लिलावासाठी काढले आहेत. यामध्ये खारघरमधील आठ बंगल्यांच्या भूखंडाचा समावेश आहे. या संपत्तीची किंमत किती आहे हे ही समोर आलं आहे.

निवासी इमारती आणि व्यवसायिक वापरासाठी

30 भूखंडांपैकी आठ बंगल्यांसाठी राखीव आहेत आणि आणखी आठ निवासी इमारतींसाठी राखीव आहेत. चार भूखंड मिश्र निवासी आणि व्यावसायिक वापरासाठी, चार व्यावसायिक वापरासाठी, तर उर्वरित भूखंड साठवणूक आणि गोदामाच्या उद्देशाने वाटप केले आहेत. 24 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या सूचनेत, सिडकोने नवी मुंबईच्या अनेक नोड्समध्ये 30 भूखंडांचा ई-लिलाव केला जाणार आहे. 

सिडकोने जारी केलेल्या सूचनेत असे म्हटले आहे की हे भूखंड निवासी, व्यावसायिक, बंगला आणि सेवा उद्योगाच्या उद्देशाने भाडेपट्ट्याने दिले जातील, त्यानंतर साठवणूक आणि गोदामाच्या उद्देशाने देण्याचा विचार केला जाईल.

भूखंड नेमके कुठे आहेत?

हे 30 भूखंड खारघर, ऐरोली, नेरुळ, द्रोणागिरी, नवीन पनवेल, कोपर खैरणे, सानपाडा आणि कमळबोली यासह विविध नोड्समध्ये आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून भूखंड सुमारे 30 ते 45 मिनिटांच्या अंतरावर आहेत. 

सर्वात महागडा भूखंड

निवासी आणि व्यावसायिक वापरासाठी राखीव असलेला 41,994 चौरस मीटरचा भूखंड हा सिडकोने लिलावासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. या भूखंडाची मूळ राखीव किंमत 3.51 लाख प्रति चौरस मीटर आहे. या भूखंडाची एकत्रित आधार किंमत 40 कोटींपेक्षा जास्त आहे.

आठ बंगल्याचे भूखंड प्रति चौरस मीटर 1.25 लाख या राखीव किंमतीला लिलावासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत, ज्याचे क्षेत्रफळ 400 ते 500 चौरस मीटर दरम्यान आहे.

ऑनलाइन ई-लिलाव कुठे?

आज म्हणजेच 16 ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील ऑनलाइन ई-लिलाव होणार आहे आणि 17 ऑक्टोबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. सिडकोच्या भूखंडांसाठी सामान्य जनता eauction.cidcoindia.com वर अर्ज करू शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 ऑक्टोबर रोजी विमानतळाचे उद्घाटन केले आणि डिसेंबर 2025 पर्यंत व्यावसायिक कामकाज सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
CidcoleaseholdplotsAuctionnavi mumbai airport

इतर बातम्या

NPS मध्ये 5 हजार गुंतवलात तर तुम्हाला किती पेन्शन मिळेल? रि...

भारत