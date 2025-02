मुंबईवर घोंघावतोय मोठा धोका; काय आहे सिटी किलर? ज्यावर NASA चीही नजर!

Mumbai Asteroid: नासाने मुंबई आणि मुंबईकरांसाठी एक धडकी भरवणारी बातमी दिली आहे. नासाच्या मते, मुंबईतील सुमारे 2 कोटी लोकांचे जीवन धोक्यात आहे. या धोक्याला सिटी किलर असेही म्हटले जात आहे. मुंबईवर एक लघुग्रह पडण्याचा धोका असल्याचा सतर्कतेचा इशारा नासाने वर्तवला आहे. हा लघुग्रह आदळला तर संपूर्ण मुंबई शहर उद्ध्वस्त होऊ शकते, असे नासाचे म्हणणे आहे. या लघुग्रहाचे नाव YR4 आहे. ज्याला सिटी किलर असेही म्हटले जाते. गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये सापडलेल्या लघुग्रह YR4 बद्दल खगोलशास्त्रज्ञांचे लक्ष आहे.

'सिटी किलर' नावाचा हा लघुग्रह 22 डिसेंबर 2032 रोजी आपल्या ग्रहाजवळून जाण्याची शक्यता आहे. या काळात ते आपल्या ग्रहाशी टक्कर देऊ शकते. ज्याची शक्यता आता 1.5 टक्के आहे.

आपल्या ग्रहावर लघुग्रह आदळण्याची शक्यता एक टक्क्यांहून अधिक असल्याने नासासह जगभरातील अंतराळ संस्था त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

New observations of asteroid 2024 YR4 helped us update its chance of impact in 2032. The current probability is 1.5%.

Our understanding of the asteroid's path improves with every observation. We'll keep you posted. https://t.co/LuRwg1eaCv pic.twitter.com/SfZIxflB95

— NASA (@NASA) February 20, 2025