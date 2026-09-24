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दादरमधला प्रसिद्ध हॉल स्वस्तात विकण्याची नामुष्की; 8 कोटींच्या वसुलीसाठी बँक 75 कोटींचा हॉल 'एवढ्या'श्या किंमतीत काढणार

या हॉलसंदर्भात सभासदांनी वेळेत निर्णय न घेतल्याचं मागे वळून पाहिल्यास लक्षात येतं. दादरसारख्या ठिकाणी अत्यंत मोक्याच्या जागी असलेल्या हॉलचा लिलाव होण्याची दाट शक्यता आहे. नेमका गोंधळ काय झालाय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 24, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 01:07 PM IST
दादरमधला प्रसिद्ध हॉल स्वस्तात विकण्याची नामुष्की; 8 कोटींच्या वसुलीसाठी बँक 75 कोटींचा हॉल 'एवढ्या'श्या किंमतीत काढणार
Image Credit: मागील अनेक वर्षांपासून सुरु आहे यासंदर्भात आर्थिक व्यवहार (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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