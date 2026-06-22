'ही वेळ...', उद्धव ठाकरेंनी शिवसेना पक्षप्रमुखपद सोडण्याबाबत केलेल्या विधानावरुन फडणवीसांचा सणसणीत टोला

राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत सरकारवर निशाणा साधला. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांनी कंत्राटामध्ये 56 टक्के कमिशन, शेतकरी कर्जमाफी यासह विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांना पत्रकार परिषदेत उत्तर दिले. आमचा प्रयत्न संवादाचा आहे. विरोधकांनी संवाद ठेवला तर चर्चेतून सर्व गोष्टींची उत्तरे द्यायला तयार आहोत, पण राजकराण केले तर राजकीय उत्तर मिळेल, समाजकारण केले तर सामाजिक उत्तर मिळेल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना दिला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंनाही टोला लगावल्याचं दिसून आलं.
शिवसेनेच्या वर्धापनदिन मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुखपद सोडण्याबाबत केलेल्या विधानावरुन फडणवीसांनी खोचक टोला उद्धव यांना लगावला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, "ओसाड गावाची पाटीलकी मी सोडतो असे म्हणणे कितपत योग्य आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ही वेळ का आली?" असा सवाल केला. "कोण राहिलेच नाही तर राजीनामा देणार नाही तर काय करणार," असा टोला शिंदेंनी लगावला.
उद्धवसेनेच्या खासदारदांच्या ऑपरेशन टायगरचे काय झाले, असा प्रश्न पत्रकारांनी उपमुख्यमंत्री शिंदेंना विचारला. यावर शिंदेंनी, "आम्ही अर्धवट ऑपरेशन करत नाही, पूर्ण करतो. याचा अनुभव तुम्हाला आहे. थोडे थांबा लवकरच तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज मिळेल, असे उत्तर दिले. "ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी अगदी सदृढ आहे", असा मिश्किल टोला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लगावला. ओमराजे निंबाळकरांच्या पक्ष प्रवेशावरुन मागील दोन दिवसांपासून गोंधळ सुरु असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिंदेंनी केलेलं हे विधान महत्त्वाचं मानलं जात आहे.
चहापानावर बहिष्कार न घालता विरोधक चर्चेला आले असते तर काही गोष्टींवर चर्चा झाली असती, काही विचारविनिमय झाला असती. पण विरोधकांनी लोकांचे मुद्देच अवगत नाहीत, अशी टीका सत्ताधाऱ्यांनी केली. त्यामुळे या अधिवेशनात कंत्राटातील कमिशन, शेतकरी कर्जमाफी, राज्यातील संभाव्य दुष्काळ या विषयांवर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात सामना पहायला मिळू शकेल. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सह्याद्री अतिथीगृहात चहापानावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांबरोबरच विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोन्हे यांच्यासह इतर मंत्री व आमदार उपस्थित होते.