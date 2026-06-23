फडणवीस सरकारमुळं ड्रग्ज माफियांना हादरा; चार महिन्यांत 254 कोटींचे अंमली पदार्थ जप्त

मुंबई | राज्य शासनाकडून सध्या अनेक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत केलं जात असून यातलाच एक मुद्दा म्हणजे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था. नियम आणि कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात फडणवीस सरकारनं कठोर भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान दुसऱ्या दिवशी याचसंदर्भातील माहिती सरकारनं दिली. पावसाळी अधिवेधना दुसरा दिवस कैक मुद्द्यांमुळं गाजत असतानाच मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी नशामुक्त मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीकोनातून सरकार तत्परतेनं काम करत असल्याचं स्पष्ट करत काही महत्त्वाचे संदर्भ मांडले.
सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात चार महिन्यांत 254 कोटींचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले. यामध्ये जानेवारी ते एप्रिल 2026 या कालावधीत अंमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी राज्यात 1142 गुन्हे दाखल करण्यात आले. आतापर्यंतच्या या कारवाईत 1626 आरोपींना अटक करण्यात आली असून 254.53 कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आल्याची माहिती सरकारने विधानसभेत दिली.
अंमली पदार्थ सेवनाविरोधात 3199 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत असंही यावेळी सांगण्यात आलं. मुंबईसह राज्यात ड्रग्जविरोधी कारवाईसाठी अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (ANTF) ची सात पथकं यासाठी कार्यरत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
या पथकानं 2025 मध्ये पोलिसांच्या साथीनं 523.17 कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ नष्ट केले होते ही बाब त्यांनी लक्षात आणून दिली. ड्रग्ज तस्करी, विक्रीबाबत शासनाची सध्या ‘झिरो टॉलरन्स’ भूमिका असून या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या पोलीस अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवरही कठोर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सदनात सांगितलं.
राज्यासह मुंबई शहरात नार्कोटिक्स विभागाचा विस्तार करण्यात आला असून, प्रत्येक पोलीस स्थानकात हा विभाग असेल असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. आपण स्वत: यासंदर्भातील माहिती घेणार असल्याचंही फडणवीसांनी अधोरेखित करत ड्रग्ज माफिया सलीम डोला याला पोलिसांनी अटक केल्याच्या माहितीकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.
सदनात अतिशय महत्त्वाची माहिती मांडत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्याकडेसुद्धा लक्ष वेधलं. यामध्ये अंमली पदार्थांसंदर्भात माहिती देणाऱ्यांसाठी पारितोषिक देण्याचा विचार सरकार करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. इतकंच नव्हे तर ज्या पोलीस ठाण्यामध्ये वारंवार अशी प्रकरणं आढळतील त्या पोलीस स्थानकांच्या निरीक्षकांवर कारवाई करण्यात येईल या वक्तव्यावर त्यांनी सर्वांचं लक्ष वेधलं.