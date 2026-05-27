Exclusive : मेलोडी चॉकलेटचा फोटो येतात मुख्यमंत्र्यांसह प्रेक्षकांमध्ये हशा पिकला, CM नेमकं काय म्हणाले?

Zee 24 Taas Maharashtra Gaurav : झी २४ तास या वृत्तवनाहिनीचा 'महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2026' या सोहळ्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांना मुलाखतीदरम्यान मेलोडी चॉकलेटचा फोटो दाखवण्यात आला. हा फोटो पाहून सभागृहातील प्रेक्षकांमध्ये हशा पिकला. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले काय म्हणाले पाहूयात.
CM Devendra Fadnavis On Melody Chocolate : झी २४ तास या वृत्तवनाहिनीचा 'महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2026' मंगळवारी मोठ्या थाट्यामाट्यात पार पडला. विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय आणि महाराष्ट्राचं नाव उंचावणाऱ्या व्यक्तीचं पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आले. यावेळी झी 24 तासचे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खास मुलाखत घेण्यात आली. या मुलाखतीत त्यांच्याशी अनेक गंभीर वर्षांवर चर्चा झाली. नीट परीक्षेपासून अशोक खरात प्रकरणावर त्यांनी या मुलाखत भाष्य केलं. या मुलाखतीत एक विशेष सेगमेंट होतं, ज्यात मुख्यमंत्र्यांना काही फोटो दाखवण्यात आले आणि तो फोटो पाहिल्यावर त्यांना काय वाटतं, ते त्यांनी सांगावे.
या सेगमेंटमध्ये जेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पहिले त्यांचा बुलटेवरचा फोटा दाखवण्यात आला. त्यानंतर सध्या गाजत असलेला कॉकरोच आणि त्यानंतर जगभरात ज्याची हवा आहे तो म्हणजे मेलोडी चॉकलेटचा फोटो दाखवण्यात आला. हा फोटो पाहता क्षणी मुख्यमंत्र्यांसह पुरस्कार सोहळ्यासाठी उपस्थितीत सभागृहातील प्रेक्षकांमध्ये हशा पिकला.
मेलोडी चॉकेलटचा फोटो पाहिल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पाहा बरं दोन रुपयात किती प्रसिद्धी मिळू शकते, हे आपल्याला मेलोडीने दाखवून दिलं आहे. मला असं वाटतं की, ही जी काही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कल्पकता आहे ती अतिशय सुंदर आणि अतिशय उत्तम आहे. त्या एका दोन मिनिटांच्या व्हिडीओमुळे संपूर्ण जग हललं आहे. मला असं वाटतं की, भारताचे आणि इटलीचे संबंध आहेत हे ऑल टाइम हाय आहेत. त्याच्यामुळे मेलोडी चॉकलेटी कालही होती, आजही आहे आणि उद्याही राहिल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच देशांच्या दौऱ्यावर असताना इटलीला गेले होती. त्यावेली इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना पंप्रधान नरेंद्र मोदींनी मेलोडी चॉकलेट भेट म्हणून दिलं. यानंतर मेलोडी चॉकलेटची जगभराच चर्चा रंगली होती. यानंतर सोशल मीडियावर #Melody ट्रेंड पाहिला मिळाला. खरंतर #Melody हे हॅशटॅग 2024 मध्ये इटलीमध्ये आयोजित G7 शिखर संमेलनादरम्यान तयार झालं होतं. यामागील कारण होतं ते म्हणजे मेलोनी यांनी नरेंद्र मोदींसोबत एक सेल्फी आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला. त्यावेळी त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं होतं, 'मेलोडी टीमच्या वतीने हॅलो'. मेलोनी आणि मोदी या दोन्ही नेत्यांच्या नावाचं मेलोडी कॉम्बिनेशन त्यावेळी तयार करण्यात आलं. पण भारतात 45 वर्षांपूर्वी पार्लेने मेलोडी नावाचे चॉकलेट बाजारात आणलं होतं. जे आजही खूप प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे जेव्हा यंदा मोदी इटलीला गेले तेव्हा ते हेच जगप्रसिद्ध मेलोडी चॉकलेट घेऊन गेले. त्यानंतर पुन्हा एकदा जगात मेलोडी चॉकलेटची चर्चा रंगली आहे. या चॉकलेटची एक टॅग लाईन होती, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ...