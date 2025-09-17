English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'घोडा मैदान दूर नाही' म्हणतं, मुख्यमंत्र्यांंच ठाकरे बंधूवर शरसंधान!

अनेक दशकांपासूनची ठाकरेंच्या शिवसेनेची मुंबई पालिकेवरची सत्ता भाजपला उलथवून लावायची आहे

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 17, 2025, 09:14 PM IST
'घोडा मैदान दूर नाही' म्हणतं, मुख्यमंत्र्यांंच ठाकरे बंधूवर शरसंधान!
CM Devendra Fadnavis Thackeray Brothers

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : मुंबईत झालेल्या भाजपच्या विजयी संकल्प मेळाव्यातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मिशन पालिका निवडणुकीला सुरूवात केली आहे. मुंबईकरांसाठी काही मोठ्या घोषणा करत फडणवीसांनी विरोधकांना देखील धारेवर धरलं आहे. ठाकरे बंधूंवर देखील मुख्यमंत्री फडणवीसांनी शरसंधान साधलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आगामी काळात होणा-या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकींचं रणशिंग फुंकल आहे. बीएमसीसाठी भाजपकडून रणनीती तयार करण्यात आली असून मोर्चेबांधणी सुरू करण्यात आली आहे. तसंच महायुतीसंदर्भात देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी एक सूचक वक्तव्य केलं आहे. सोबत आले, नाही आले तरी मुंबईत महायुतीचाच महापौर बसणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे. 

भाजपच्या विजयी संकल्प मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांवर टीकास्त्रही डागलं आहे. खासकरून फडणवीसांचा रोख आहे ठाकरे बंधूंकडे होता. बेस्ट निवडणुकीत ठाकरे बंधूंचा झालेला पराभवावरून फडणवीसांना चांगलंच डिवचलं, तर फडणवीसांच्या टीकेला बाळा नांदगावकरांनी देखील प्रत्युत्तर दिलं आहे. 

कोरोना काळातील मविआ सरकारच्या कारभारावर देखील देवेंद्र फडणवीसांनी बोट ठेवला. कोरोनामध्ये कोट्यवधी रूपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत फडणवीसांनी ठाकरेंवर टीकास्त्र डागलं. घोटाळा झाला असेल तर चौकशी करावी असा पलटवार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. 

मागील अनेक दशकांपासूनची ठाकरेंच्या शिवसेनेची मुंबई पालिकेवरची सत्ता भाजपला उलथवून लावायची आहे. त्यासाठी भाजपकडून मुंबईत मोटबांधणी सुरूय. दरम्यान मुंबईसाठी फडणवीसांनी काही मोठ्या घोषणा देखील केल्या आहेत. आगामी काळात एसी लोकल ट्रेन धावणार असल्याचं फडणवीसांनी म्हटलं आहे. 

येत्या काही महिन्यात पालिका निवडणुकींचं बिगुल वाजणार आहे. त्यामुळे भाजपकडून जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. मुंबईसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केल्या आहेत. तसंच विकासाचं धोरण देखील त्यांनी आपल्या भाषणातून मांडलं आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपसह महायुतीला किती यश मिळणार ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
CM Devendra FadnavisRaj Thackerayuddhav thackerayMaharashtra Local Body Polls

इतर बातम्या

सर्वात मोठी ब्रेकिंग न्यूज! अभिनेत्री दिशा पटानीच्या घरावर...

मनोरंजन