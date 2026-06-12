'छोटे पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाले तर...' विलिनीकरण चर्चांवर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं

CM Devendra Fadnavis Reaction : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या नेतृत्वाची 12 वर्षे पूर्ण करताना माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा सर्वाधिक काळ कार्यरत राहिलेल्या निवडून आलेल्या पंतप्रधानांचा विक्रम मागे टाकला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेत देश आणि महाराष्ट्रात झालेल्या बदलांची माहिती दिली. त्यांनी मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने आर्थिक, सामाजिक, पायाभूत आणि जागतिक स्तरावर ऐतिहासिक प्रगती केल्याचा दावा केला. यावेळी त्यांनी काँग्रेसमध्ये छोटे पक्ष विलिनीकरण चर्चांवर स्पष्टपणे भाष्य केले.
पंतप्रधान मोदी यांची 12 वर्षांची कारकीर्द केवळ दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्यामुळे महत्त्वाची नाही, तर त्यांनी भारताची जगातील ओळख आणि प्रतिष्ठा उंचावली म्हणून ती विशेष ठरते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. मोदींना आतापर्यंत 32 आंतरराष्ट्रीय सन्मान प्राप्त झाले असून त्यापैकी 24 सन्मान संबंधित देशांतील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहेत. जागतिक स्तरावरील विविध रेटिंग संस्थांनी त्यांना लोकप्रिय आणि प्रभावी नेता म्हणून मान्यता दिली आहे. आज देशातील 22 राज्यांमध्ये एनडीएची सत्ता असून सुमारे 80 टक्के लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशावर एनडीएचे शासन आहे, हेही त्यांनी अधोरेखित केले.
देशातील तीव्र गरिबीतून सुमारे 25 कोटी नागरिकांना बाहेर काढण्यात मोदी सरकारला यश आल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत 81 कोटी नागरिकांना लाभ मिळत आहे. जनधन योजनेमुळे 32 कोटी महिलांची बँक खाती सक्रिय झाली आहेत. ‘लखपती दीदी’ अभियानातून देशात 3 कोटी महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या असून महाराष्ट्रात हा आकडा 50 लाखांवर पोहोचला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 4 कोटी घरे बांधून पूर्ण झाली असून आणखी 3 कोटी घरे उभारण्याचे काम सुरू आहे. आरोग्य, विमा आणि सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गेल्या दशकात देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी चालना मिळाली आहे. पूर्वी वार्षिक सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असताना आता ती 12 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. देशात दररोज सरासरी 34 किलोमीटर महामार्ग उभारले जात आहेत. वंदे भारत एक्सप्रेस, मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार, विमानतळांची वाढ आणि रेल्वेचे आधुनिकीकरण यामुळे वाहतूक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाला आहे. डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारत जगातील आघाडीच्या देशांपैकी एक बनला असून यूपीआय प्रणालीचा वापर 30 हून अधिक देशांमध्ये होत आहे. मोबाईल उत्पादन, सेमिकंडक्टर आणि संरक्षण क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भरतेकडे वेगाने वाटचाल करत असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, मागील दहा वर्षांत महाराष्ट्राला केंद्राकडून सुमारे 12 लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. सिंचन प्रकल्प, धरणे, मेट्रो, बंदरे आणि औद्योगिक गुंतवणूक यामुळे राज्याच्या विकासाला मोठी चालना मिळाली आहे. राज्यात 100 पेक्षा अधिक सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले असून देशातील सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. जीएसटी संकलनातही महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. गडचिरोली स्टील सिटी, अमरावती टेक्सटाइल पार्क आणि विविध औद्योगिक प्रकल्पांमुळे रोजगार निर्मितीला गती मिळणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
लातूरमधील शेतकऱ्याने बैलाऐवजी पत्नीला नांगराला जुंपल्याची घटना अत्यंत वेदनादायी असल्याचे सांगत संबंधित कुटुंबाला योग्य मदत करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. एल निनोच्या संभाव्य परिणामांचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष टास्क फोर्स स्थापन केली असून जलसंधारण आणि पीक नियोजनावर भर दिला जात आहे. शेतकऱ्यांनी घाईघाईने पेरणी न करता कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाचे पालन करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. कर्जमाफीसंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक असून बँकिंग व्यवस्था मजबूत ठेवत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेस हे बुडते जहाज आहे. बुडत्या जहाजात कोणीही पाय ठेवणार नाही, असे म्हणत विलिनीकरण चर्चांवर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी प्रतिक्रिया दिली. राऊतांचं विधान म्हणजे बेगानी शादी अब्दुल्ला दिवाना असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.