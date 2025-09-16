'महापौर बसवल्याशिवाय घरी येणार नाही!', फडणवीसांचं ठाकरे बंधुंना आव्हान; 'हिंदूहृदयसम्राटांचा खरा वारसा...'

CM Devendra Fadnvis: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई भाजपा विजय संकल्प मेळाव्यात ठाकरे बंधू उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना त्यांनी शिवसेनेच्या भूतकाळातील विश्वासघाताचा बडेजाव केला आणि महायुतीचा महापौर मुंबईत बसवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मेळाव्यात फडणवीसांनी शिवाजी महाराजांच्या गनिमी काव्याची आठवण करून दिली आणि मुंबईची मालकी महायुतीची असल्याचे सांगितले. फडणवीसांच्या या भाषणामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजल्याचे पाहायला मिळतेय. महायुतीतर्फे विजयाचा निर्धार व्यक्त करताना त्यांनी ठाकरे बंधूंच्या युतीवरही अप्रत्यक्ष टीका केली. मेळाव्यात भाजप कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणांनी प्रतिसाद दिला.
फडणवीस म्हणाले, गेल्या निवडणुकीत भाजपचा पहिला महापौर बसायचा राहिला होता. तेव्हा मिलिंद नार्वेकर आणि एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंना फोन करून शिवसेनेला महापौरपद देण्याची विनंती केली. आम्ही महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सगळे पदे दिले, पण महापालिकेत अंकुश ठेवू, चूक केली तर जागेवर आणू असे सांगितले. मोठे मन दाखवले, पण २०१९ मध्ये निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरेंनी आम्हाला "अच्छा साला दिया तूने मेरे प्यार का" असा विश्वासघात केल्याचे फडणवीस म्हणाले.
चला मुंबईत परिवर्तन घडवूया!
भाजपा विजय संकल्प मेळावा
रा. ८.१३ वा. | १६-९-२०२५वरळी, मुंबई.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 16, 2025
रडणारे नाही, लढणारे आहोत: फडणवीस म्हणाले, आपण रडणारे नाही तर लढणारे आहोत. शिवाजी महाराजांचे मावळे आहोत. महाराजांनी किल्ले गमावले तरी परत मिळवले, त्याप्रमाणे २०२२ मध्ये गनिमी काव्याने आणि २०२४ मध्ये बहुमताने सगळे परत मिळवले. ठाकरेंनी ओरबाडले, पण आता महायुतीचा महापौर मुंबईत बसवल्याशिवाय घरी जाणार नाही. कुणी सोबत आले तरी चालेल, पण हे रेकॉर्ड करा, असे फडणवीस म्हणाले.
काही जण हसतात, पण बेस्ट निवडणुकीत शशांक राव आणि लाड दरेकर यांनी शिवसेनेच्या ब्रँडचा बँड वाजवला. बाळासाहेब ठाकरे हेच ब्रँड होते, तुम्ही ब्रँड नाही. लोढा किंवा शेलार नंतर त्यांची मुलं नाही, तर अमित साटम अध्यक्ष झाले. आम्हाला कुणी ब्रँड सांगू नये. जगातील सर्वात मोठा ब्रँड नरेंद्र मोदी हा आमच्याकडे आहे. काही उचक्के मोदींना विचारतात, पण मुंबईकरांनी २०२४ मध्ये उत्तर दिले – मुंबई भाजपची, महायुतीची!, असेही ते पुढे म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुंबई भाजपा विजय संकल्प मेळाव्यात भव्य स्वागत..!
— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) September 16, 2025
फडणवीस म्हणाले, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचे शिवसेनेचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे आहेत. त्यांची दहा भाषणं काढा आणि विकासावर एक वाक्य दाखवा. गिरणगावातील मराठी माणूस कुठे गेला याचे उत्तर ते देऊ शकत नाहीत. बीडीडी चाळीला देवाभाऊंनी विकसित करून १२० फूट उंचीवरील माणसांना ५०० फूट उंचीत नेल्याचे फडणवीस म्हणाले.
गेल्या दहा वर्षांत आम्ही मुंबईत उभे केलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे बंगलोर नाही, तर मुंबई आता जगातील सर्वात मोठे स्टार्टअप हब बनले आहे. मुंबईतील प्रकल्पांची संकल्पना माझी नाही, पण ३०-४० वर्षांत ते लोक प्रकल्प हाती घेऊ शकले नाहीत. निवडणुकीत पाणी पाजायचे म्हणून मी पाणी प्यालो, असा उपरोधिक टोला मारत त्यांनी विकासाच्या कामांचा बडेजाव केला.
