Marathi News
'महापौर बसवल्याशिवाय घरी येणार नाही!', फडणवीसांचं ठाकरे बंधुंना आव्हान; 'हिंदूहृदयसम्राटांचा खरा वारसा...'

CM Devendra Fadnvis: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे बंधू उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 16, 2025, 09:32 PM IST
'महापौर बसवल्याशिवाय घरी येणार नाही!', फडणवीसांचं ठाकरे बंधुंना आव्हान; 'हिंदूहृदयसम्राटांचा खरा वारसा...'
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

CM Devendra Fadnvis: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई भाजपा विजय संकल्प मेळाव्यात ठाकरे बंधू उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना त्यांनी शिवसेनेच्या भूतकाळातील विश्वासघाताचा बडेजाव केला आणि महायुतीचा महापौर मुंबईत बसवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मेळाव्यात फडणवीसांनी शिवाजी महाराजांच्या गनिमी काव्याची आठवण करून दिली आणि मुंबईची मालकी महायुतीची असल्याचे सांगितले. फडणवीसांच्या या भाषणामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजल्याचे पाहायला मिळतेय. महायुतीतर्फे विजयाचा निर्धार व्यक्त करताना त्यांनी ठाकरे बंधूंच्या युतीवरही अप्रत्यक्ष टीका केली. मेळाव्यात भाजप कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणांनी प्रतिसाद दिला.

भाजपचा विश्वासघात

फडणवीस म्हणाले, गेल्या निवडणुकीत भाजपचा पहिला महापौर बसायचा राहिला होता. तेव्हा मिलिंद नार्वेकर आणि एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंना फोन करून शिवसेनेला महापौरपद देण्याची विनंती केली. आम्ही महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सगळे पदे दिले, पण महापालिकेत अंकुश ठेवू, चूक केली तर जागेवर आणू असे सांगितले. मोठे मन दाखवले, पण २०१९ मध्ये निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरेंनी आम्हाला "अच्छा साला दिया तूने मेरे प्यार का" असा विश्वासघात केल्याचे फडणवीस म्हणाले.

शिवसेनेला इशारा

रडणारे नाही, लढणारे आहोत: फडणवीस म्हणाले, आपण रडणारे नाही तर लढणारे आहोत. शिवाजी महाराजांचे मावळे आहोत. महाराजांनी किल्ले गमावले तरी परत मिळवले, त्याप्रमाणे २०२२ मध्ये गनिमी काव्याने आणि २०२४ मध्ये बहुमताने सगळे परत मिळवले. ठाकरेंनी ओरबाडले, पण आता महायुतीचा महापौर मुंबईत बसवल्याशिवाय घरी जाणार नाही. कुणी सोबत आले तरी चालेल, पण हे रेकॉर्ड करा, असे फडणवीस म्हणाले.

बाळासाहेबांचा वारसा शिंदेंकडे

काही जण हसतात, पण बेस्ट निवडणुकीत शशांक राव आणि लाड दरेकर यांनी शिवसेनेच्या ब्रँडचा बँड वाजवला. बाळासाहेब ठाकरे हेच ब्रँड होते, तुम्ही ब्रँड नाही. लोढा किंवा शेलार नंतर त्यांची मुलं नाही, तर अमित साटम अध्यक्ष झाले. आम्हाला कुणी ब्रँड सांगू नये. जगातील सर्वात मोठा ब्रँड नरेंद्र मोदी हा आमच्याकडे आहे. काही उचक्के मोदींना विचारतात, पण मुंबईकरांनी २०२४ मध्ये उत्तर दिले – मुंबई भाजपची, महायुतीची!, असेही ते पुढे म्हणाले.

हिंदूहृदयसम्राटांचा खरा वारसा

फडणवीस म्हणाले, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचे शिवसेनेचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे आहेत. त्यांची दहा भाषणं काढा आणि विकासावर एक वाक्य दाखवा. गिरणगावातील मराठी माणूस कुठे गेला याचे उत्तर ते देऊ शकत नाहीत. बीडीडी चाळीला देवाभाऊंनी विकसित करून १२० फूट उंचीवरील माणसांना ५०० फूट उंचीत नेल्याचे फडणवीस म्हणाले. 

मुंबईचा विकास आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर

गेल्या दहा वर्षांत आम्ही मुंबईत उभे केलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे बंगलोर नाही, तर मुंबई आता जगातील सर्वात मोठे स्टार्टअप हब बनले आहे. मुंबईतील प्रकल्पांची संकल्पना माझी नाही, पण ३०-४० वर्षांत ते लोक प्रकल्प हाती घेऊ शकले नाहीत. निवडणुकीत पाणी पाजायचे म्हणून मी पाणी प्यालो, असा उपरोधिक टोला मारत त्यांनी विकासाच्या कामांचा बडेजाव केला.

FAQ

प्रश्न: देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे बंधूंवर कोणती टीका केली आणि महायुतीचा महापौर बसवण्याचा त्यांचा निर्धार काय आहे?

उत्तर: फडणवीस यांनी ठाकरे बंधूंवर २०१९ मध्ये विश्वासघात केल्याचा आरोप केला, जेव्हा शिवसेनेला महापौरपद देऊनही त्यांनी साथ सोडली. ते म्हणाले, “आपण रडणारे नाही, लढणारे आहोत. शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांप्रमाणे २०२२ मध्ये गनिमी काव्याने आणि २०२४ मध्ये बहुमताने सगळे परत मिळवले.” त्यांनी ठामपणे सांगितले की, महायुतीचा महापौर मुंबईत बसवल्याशिवाय घरी जाणार नाही.

प्रश्न: फडणवीस यांनी बाळासाहेब ठाकरेंच्या ब्रँडबाबत काय म्हटले आणि नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख कसा केला?

उत्तर: फडणवीस म्हणाले, “बाळासाहेब ठाकरे हेच ब्रँड होते, तुम्ही ब्रँड नाही. बेस्ट निवडणुकीत शशांक राव आणि लाड दरेकरांनी शिवसेनेच्या ब्रँडचा बँड वाजवला.” त्यांनी नरेंद्र मोदी यांना जगातील सर्वात मोठा ब्रँड म्हणून संबोधले आणि काही उचक्के त्यांना प्रश्न विचारतात, पण मुंबईकरांनी २०२४ मध्ये उत्तर दिले की, मुंबई भाजपची आणि महायुतीची आहे, असे ठणकावले.

प्रश्न: फडणवीस यांनी मुंबईच्या विकासाबाबत काय सांगितले आणि ठाकरेंना कोणता आव्हान दिला?

उत्तर: फडणवीस म्हणाले, गेल्या दहा वर्षांत आम्ही मुंबईला इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बळावर स्टार्टअप हब बनवले. बीडीडी चाळीचे पुनर्विकास करून १२० फूट उंचीवरील माणसांना ५०० फूट उंचीवर नेले. ठाकरेंच्या ३०-४० वर्षांच्या कारभारात प्रकल्प हाती घेतले गेले नाहीत. त्यांनी आव्हान दिले, “ठाकरेंची दहा भाषणे काढा आणि विकासावर एक वाक्य दाखवा. गिरणगावातील मराठी माणूस कुठे गेला, याचे उत्तर ते देऊ शकत नाहीत.”

