/मोठी बातमी! मंत्रालयातील 570 कर्मचाऱ्यांची मूळ विभागात हकालपट्टी; मंत्र्यांमध्ये नाराजीचा सूर, काय आहे नेमकं प्रकरण?

मुख्यमंत्री कार्यालयाने मोठा निर्णय घेतला असून मंत्रालयातील 570 कर्मचाऱ्यांची मूळ विभागात हकालपट्टी करण्यात आली आहे. मंत्रालयातील मंत्री आस्थापनांमध्ये शिफारस, उसनवारी आणि मौखिक पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा त्यांच्या मूळ विभागात पाठवण्यात आलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार तात्पुरत्या स्वरुपात घेण्यात आलेल्या या कर्मचाऱ्यांसाठी 10 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यामुळे ही मदत संपली असून त्यांना परत त्यांच्या त्यांच्या मूळ विभागात रवानगी करण्यात आली आहे. शासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे मंत्र्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाचा निर्णय असल्याने वैयक्तिक मर्जीतील अधिकाऱ्यांऐवजी आता मुख्यमंत्री कार्यालय रितसर पडताळणी करूनच नवीन नियुक्त्या करणार आहे, असं स्पष्ट करण्यात आलंय.
महत्त्वाचे म्हणजे या 570 कर्मचाऱ्यांनी मूळ विभागात कामावर रुजू न झाल्यास त्यांना सप्टेंबर महिन्याचा पगार रोखण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री कार्यालयातून देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे काही मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांनाही मूळ विभागात पुन्हा रुजू होण्याचे आदेश मिळाले आहेत.
मंत्रालयातील मंत्री आस्थापनेवर एकूण 904 पदांची मर्यादा देण्यात आली आहे. त्यानुसरा आतापर्यंत 549 अधिकारी आणि कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने रुजू करण्यात आले होते. याचा अर्थ 355 पदं हे रिक्त होते. या पदांवर उसनवारी तत्वाने घेतलेले 570 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांमध्ये मोठी नाराजी वाढल्याचे बोलं जातंय.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये किती कर्मचारी असावेत, याबद्दल एक निश्चित आकडा ठरवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पुढे पद मर्यादेची अधिक काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे मंत्री आस्थापनांवरील अतिरिक्त मनुष्यबळाला लगाम बसण्याची चिन्हे असल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचं मत आहे.
मंत्री कार्यालय - 16
राज्यमंत्री - 14
उपमुख्यमंत्री - 72
दुसरे उपमुख्यमंत्री - 72
मुख्यमंत्री - 164