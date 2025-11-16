CNG Price Hike : सीएनजीच्या दरात वाढ, कोणत्या शहरात किती रुपयांनी वाढलं पाहा

गेल्या अनेक दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर आहेत, परंतु CNG च्या किमती वाढल्या आहेत. हे दर रविवार, 16 नोव्हेंबर रोजी सकाळी ६ वाजता लागू झाले. इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड (IGL) ने काही शहरांमध्ये CNG च्या किमतीत वाढ केली आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये CNG च्या किमतीत ₹1/किलोने वाढ झाली आहे. याचा अर्थ असा की जर तुमच्याकडे CNG कार असेल तर आजपासून प्रवास करणे थोडे महाग होऊ शकते. ऑटो चालकांवर याचा मोठा परिणाम होईल.
इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड (IGL) ने शनिवारी रात्री उशिरा CNG च्या किमतीत वाढ करण्याची घोषणा केली. कंपनीने इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये ही माहिती शेअर केली.
IGL नुसार, नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा (GA) मध्ये CNG च्या किमती ₹84.70/kg वरून ₹85.70/kg केल्या आहेत. कानपूर (GA) मध्ये CNG च्या किमती ₹87.92/kg वरून ₹88.92/kg केल्या आहेत. हापूर वगळता, गाझियाबाद (GA) मध्ये CNG आता ₹84.70/kg ऐवजी ₹85.70/kg दराने उपलब्ध होईल.
मुंबई- पुणे या शहरांमध्ये या दरवाढीचा काहीच परिणाम झालेला नाही. रविवारी मुंबईत सीएनजीचा दर 77/kg आहे तर पुण्यात सीएनजीचा दर 92/kg आहे. मुंबई पुण्याच्या सीएनजीच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही.
IGL ने सांगितले की इनपुट खर्चातील चढउतारांदरम्यान ऑपरेशनल स्थिरता राखण्यासाठी या किमती सुधारणेचा उद्देश आहे. IGL वेळोवेळी नैसर्गिक वायू खरेदी खर्च आणि सरकारी धोरणांमधील बदलांच्या अनुषंगाने CNG च्या किमतींचा आढावा घेते. सध्या, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाझियाबाद आणि कानपूर व्यतिरिक्त इतर भागात CNG च्या किमती अपरिवर्तित राहिल्या आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की IGL दिल्ली-NCR आणि आसपासच्या भागात 7 दशलक्षाहून अधिक वाहनांना CNG पुरवते.