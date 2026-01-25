English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  लोकलच्या पहिल्या डब्यातून थेट शेवटच्या डब्यात जाता येणार; नॉन-एसी बंद दरवाजा असलेल्या लोकल ट्रनेचे डबे आतून एकमेकांशी जोडलेले असणार

लोकलच्या पहिल्या डब्यातून थेट शेवटच्या डब्यात जाता येणार; नॉन-एसी बंद दरवाजा असलेल्या लोकल ट्रनेचे डबे आतून एकमेकांशी जोडलेले असणार

मुंब्रा येथील दुर्घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी नॉन-एसी बंद दरवाजा असलेल्या लोकल सुरु करण्यात येणार आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 25, 2026, 06:59 PM IST
Non Ac Closed Door Trains Will Interconnected From Inside : मुंब्रा दुर्घटनेनंतर, मुंबई लोकल ट्रेन बंद दरवाज्यांसह चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अनुषंगाने, आता इंटिग्रल कोच फॅक्टरी (ICF) कडून मध्य रेल्वेला दोन रॅक जोडण्यात येतील. हे रॅक बंद दरवाजे असलेले नॉन-एसी असतील.  याचे खास  वैशिष्ट्य म्हणजे या रॅकमध्ये व्हेस्टिब्यूल म्हणजेच एसी लोकल ट्रेनप्रमाणे अंतर्गतरित्या एकमेकांशी जोडलेले असतील.

मध्य रेल्वेला मार्च 2026 पर्यंत हे रॅक मिळतील. मार्चमध्ये हे रॅक आल्यानंतर, दोन रॅकची चाचणी घेतली जाईल असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सर्व सुरक्षा मानके पूर्ण झाल्यानंतर, ते एप्रिलमध्ये प्रवाशांच्या सेवेत दाख होतील. एप्रिलमध्ये या ट्रेन पूर्ण क्षणतेने चालण्याचे मध्य रेल्वेचे प्रायजोन आहे.    व्हेस्टिब्यूल प्रवाशांना ट्रेनमध्ये एका कोचमधून दुसऱ्या कोचमध्ये सुरक्षितपणे जाण्याची परवानगी देतात. ही सुविधा पूर्वी फक्त एसी लोकल ट्रेनमध्ये उपलब्ध होती, परंतु पहिल्यांदाच, ही तंत्रज्ञान नॉन-एसी लोकल ट्रेनमध्ये लागू केली जात आहे. व्हेस्टिब्यूल सिस्टममुळे गर्दीचे चांगले व्यवस्थापन आणि सुरळीत प्लॅटफॉर्म बोर्डिंग आणि डिबोर्डिंग प्रक्रिया सुनिश्चित होईल.

प्रवास अधिक सुरक्षित होईल

नवीन रॅकमध्ये पूर्णपणे बंद दरवाजे असलेली प्रणाली असेल, ज्यामुळे चालत्या ट्रेनमधून पडणे, गर्दीत धडकणे आणि अपघात होण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होईल. या उपक्रमामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता तर वाढेलच, शिवाय मुंबई लोकल प्रवास अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित आणि आधुनिक होईल. वेस्टिब्यूल प्रणालीमुळे गर्दीचे चांगले व्यवस्थापन आणि सुरळीत चढणे आणि उतरणे प्रक्रिया देखील सुनिश्चित होईल.

मुंब्रा दुर्घटनेनंतर 9 जून 2025  रोजी दरवाजे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर, ऑक्टोबर 2025 मध्ये कुर्ला कारशेड येथे नॉन-एसी लोकल ट्रेनमध्ये बदल करण्यात आला. ही लोकल ट्रेन सध्या हार्बर लाईनवर धावते, परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे दरवाजे बंदच आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 2017 ते 2024  पर्यंत, म्हणजेच 8 वर्षांत 7798 प्रवासी ट्रेनमधून पडून जखमी झाले आहेत, तर 4290 प्रवाशांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. ही माहिती आरटीआय अहवालाद्वारे मिळाली आहे. या डेटामध्ये मध्य आणि पश्चिम रेल्वे दोन्ही समाविष्ट आहेत.

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

