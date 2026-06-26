खरा सुपरमॅन... रोज 30 धाडी टाकत तुकाराम मुंढेंनी एका महिन्यात काय काय अचिव्ह केलंय पाहूनच भरेल धडकी

एक व्यक्ती काय बदल घडवू शकते याचा साक्षात्कार सध्या महाराष्ट्राला तुकाराम मुंढेंच्या रुपाने होताना दिसतोय. मुंढेंनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर महिनाभरात या विभागाने दमदार कामगिरी केल्याचं दिसत आहे. मुंढे येण्यापूर्वी मनुष्यबळ अपुरे असल्याचं सांगत महिन्याभरात एखाद्या दोन कारवाया करणाऱ्या या विभागाने मुंढेंच्या आमगनानंतर कात टाकली आहे. राज्यभरात प्रतिबंधित अन्नपदार्थ, पानमसाला, गुटखा, भेसळीविरोधात धडक कारवाई करण्यात येत आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने 25 मे ते 24 जून या कालावधीत 904 छापे (म्हणजेच सरासरी रोज 30 छापे) टाकून 34 कोटी 66 लाख 90 हजारांचा प्रतिबंधित, अन्नपदार्थ पान मसाला, गुटखा व इतर भेसळयुक्त अन्नपदार्थाचा साठा जप्त केला. तर 325 गुन्हे नोंदवून 457 जणांना अटक केली. मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर या विभागात प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला विक्रेते आणि नियमभंग करणाऱ्या आस्थापनाविरूद्ध कारवाई केली. त्यामध्ये मुंबई विभागात 90 आस्थापनांविरुद्ध कारवाई करून 39 लाख 2 हजार 535 रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला व 89 जणांना अटक करण्यात आली.
14 जिल्ह्यामध्ये 55 छापे टाकण्यात आले. त्यामध्ये 5 कोटी 52 लाख रुपयांची औषधे, वैद्यकीय उपकरणांवर जप्ती, प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली. मुंबई, भिवंडी, पालघर येथे 2 कोटी 17 लाख किमतीच्या साहित्यावर कारवाई करण्यात आली. प्रतिबंधित वगळून इतर अन्न पदार्थांच्या भेसळ व इतर तक्रारींबाबत 440 आस्थापनांविरोधात कारवाई केली. त्यामध्ये 29 कोटी 11 लाख 85 हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
विधानसभेत तुकाराम मुंढेंचं कौतुक करण्यात आल्याचं पावसाळी अधिवेशनादरम्यान दिसून आलं. "तुकारामांच्या 'टी'चा टायगर झाला "तुकाराम मुंढेंची 3 वर्ष बदली करू नका", अशा शब्दांमध्ये भाजपाचे आमदार सुधीर मुनगंटीवारांनी मुंढेंच्या कामाचं कौतुक केलं. तर, "तुकाराम मुंढेंना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत," असा दावा आमदार अर्जुन खोतकरांनी केला. तुकाराम मुंढेंना संरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी खोतकर यांनी केली. तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी, "तुकाराम मुंढेंच्या बदलीसाठी फिल्डिंग लावली जात असून त्यांच्या बदलीसाठी 250 कोटी रुपये गोळा करण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स लॉबीकडून 250 कोटी जमा करण्यात आलेत," असा धक्कादायक दावा केला.