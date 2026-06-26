Add Zee Business As A Preferred Source
App

खरा सुपरमॅन... रोज 30 धाडी टाकत तुकाराम मुंढेंनी एका महिन्यात काय काय अचिव्ह केलंय पाहूनच भरेल धडकी

तुकाराम मुंढेंनी एफडीएचा पदभार स्वीकारल्यापासून या विभागाने कात टाकल्याचं चित्र दिसत आहे. मुंढे आयुक्त म्हणून आल्यापासून कारवाईचा धडाकाच सुरु झाला आहे. एका महिन्यात मुंढेंच्या टीमने काय काय केलंय पाहिलं का?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 26, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:14 PM IST
खरा सुपरमॅन... रोज 30 धाडी टाकत तुकाराम मुंढेंनी एका महिन्यात काय काय अचिव्ह केलंय पाहूनच भरेल धडकी
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
खरा सुपरमॅन... रोज 30 धाडी टाकत तुकाराम मुंढेंनी एका महिन्यात काय काय अचिव्ह केलंय पाहूनच भरेल धडकी
Commissioner1 min ago
2
OTT3 min ago
3
vaibhav suryavanshi5 min ago
4
Medha Kulkarni14 min ago
5
Recipe21 min ago