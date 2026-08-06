नार्को टेस्ट करा, मनोज जरांगे पाटलांच्या आरोपावर बावनकुळेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'माझी...

कुणबी प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रकरणावरून मराठा आंदोलकाचे नेते मनोज जरांगे पाटील अतिशय आक्रमक झाले आहेत. मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींचे कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका केली. त्यासोबतच त्यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नार्को टेस्टची थेट मागणी केली. जरांगे पाटील यांच्या आरोपावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आरोप फेटाळून लावले आहेत. जरांगे पाटील यांच्या आरोपांमध्ये कुठलंही तथ्य नसल्याचे त्यांनी सांगितलं. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, आम्हाला जात पडताळणी विभागात हस्तक्षेप करता येत नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं तसं बावनकुळे फोन करतात, मंत्री फोन करतात, जात पडताळणी विभागावर दबाव आणतात त्यांच्या या वक्तव्यामध्ये कुठलंही तथ्य नाही. मी स्पष्टपणे सांगतो, महसूल मंत्री म्हणून मीसुद्धा पडताळणी विभागात फोन करु शकत नाही. जात पडताळणी विभागाने एका ठिकाणी आक्षेप घेतला असेल, तर संबंधितांना उच्च न्यायालयात जाता येईल. आमच्यावर अन्याय झाला असं वाटत असेल तर हायकोर्टात जाऊन अपील करा. स्टे आणू, असंही ते यावेळी म्हणालेत.
बावनकुळे पुढे म्हणाले की, माझी नार्को टेस्ट करता येईल. माझी परवानगी आहे. जे जात पडताळणी विभाग आहे, हा अर्ध न्यायिक आहे. त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही. कोणताही मंत्री या ऑथोरिटीला फोन करू शकत नाही. ते काय बोलले याबद्दल चर्चा करायची नाही. जात पडताळणीच्या कोणत्याही अर्ध न्यायिक प्रक्रियेतील भाग आहे. जात पडताळणीवर कोणता मंत्री फोन करेल आणि त्यावर समिती ऐकेल असं होत नाही. कोणत्याही राज्यात होत नाही. त्यांना काही अन्याय झाला वाटत असेल तर ते कोर्टात जाऊन न्याय मागू शकतात.प्रमाणपत्र का रद्द होत आहेत. हे समिती सांगू शकते. याचा डेटा वेबसाईटवर मिळू शकेल. कुणाकुणाची जात पडताळणी झाली हे पाहता येईल. समितीचे अधिकार अर्ध न्यायिक आहेत. त्यावर कुणाला बोलायचा अधिकार नाही. मंत्री फोन करू शकत नाही. कारण त्यांना तो अधिकार नाही, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.