English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'तब्बल 89 हजार कोटी रुपये...', ठाकरेंच्या सेनेचा फडणवीस सरकारवर गंभीर आरोप; 'हाच काय प्रगतीपथावरील महाराष्ट्र?'

Contactor Ends Life Uddhav Thackeray Shivsena Reacts: शेतकऱ्यांना आणि कंत्राटदारांना वाऱ्यावर सोडणार नाही असे म्हणणारे राज्यकर्ते प्रत्यक्षात त्यांच्या वाऱ्यालाही उभे राहत नाहीत, असा टोला लगावण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 3, 2025, 08:56 AM IST
'तब्बल 89 हजार कोटी रुपये...', ठाकरेंच्या सेनेचा फडणवीस सरकारवर गंभीर आरोप; 'हाच काय प्रगतीपथावरील महाराष्ट्र?'
फडणवीस सरकारवर ठाकरेंच्या सेनेचा हल्लाबोल

Contactor Ends Life Uddhav Thackeray Shivsena Reacts: "महाराष्ट्र प्रगतीपथावर असल्याचे ढोल रोज पिटले जात आहेत. पण महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस हे देशातील सर्वोत्तम मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत पहिल्या पाचात नाहीत. हे प्रगतीपथावरील महाराष्ट्राचे खरे चित्र आहे. प्रगतीपथावरील या राज्यात आता कालपर्यंत सधन, आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित असलेले लोकही आत्महत्या करू लागले आहेत. नागपुरातील एक मोठे सरकारी कंत्राटदार पी. व्ही. वर्मा यांनीदेखील सरकारकडे कोट्यवधीची बिले थकली म्हणून आत्महत्या केल्याचा प्रकार धक्कादायक आहे. प्रगतीपथावरील महाराष्ट्राचे चित्र त्यामुळे पुन्हा एकदा डागाळले आहे," असं उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

शेतकऱ्यांप्रमाणे सरकारी कंत्राटदारांचीही अवस्था

"महाराष्ट्रात 34-35 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असल्याची टिमकी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोनच दिवसांपूर्वी वाजवली. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी जे चित्र रंगविले त्याच्या विपरीत स्थिती महाराष्ट्राची आहे आणि ते सिद्ध करणाऱ्या घटना-घडामोडी रोजच घडत आहेत. महाराष्ट्र आधीच शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांनी बदनाम झाला आहे. आता सरकारी कंत्राटदारांवरदेखील या सरकारने त्यांचे जीवन संपविण्याची वेळ आणली आहे. 40 कोटींचे सरकारी बिल थकल्यामुळे पी. व्ही. वर्मा या कंत्राटदाराने गळफास लावून घेतला. जुलै महिन्यात सांगली जिल्हय़ातील हर्षल पाटील या तरुण कंत्राटदाराने सरकारकडे थकलेले एक कोटी 40 लाख रुपये वारंवार मागणी करूनही मिळत नसल्याने आपले जीवन संपविले होते. आता नागपुरात त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आहे. सांगलीचे हर्षल पाटील हे ‘जलजीवन मिशन’ या सरकारने गाजावाजा केलेल्या योजनेचे कंत्राटदार होते, तर वर्मा हे सार्वजनिक बांधकामाचे ठेकेदार होते. नागपूरसह गोंदिया आणि विदर्भातील वेगवेगळ्या भागांत त्यांची सरकारी कामे सुरू होती. मात्र तब्बल 40 कोटींची थकबाकी मिळण्याबाबत सरकार आणि प्रशासनाकडून काहीच आशेचा किरण दिसत नसल्याने त्यांना टोकाचे पाऊल उचलावे लागले. राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची जी भीषण अवस्था आहे तीच आता सरकारने कर्जबाजारी झालेल्या सरकारी कंत्राटदारांचीही केली आहे," असं 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

निवडणुका जिंकण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी सरकारी खजिन्याची लयलूट केली

"राज्यातील असंख्य छोटे-मोठे सरकारी कंत्राटदार थकलेले पैसे, त्यासाठी मारावे लागणारे हेलपाटे आणि एवढे करूनही पदरात काहीच पडत नसल्याने निराशेच्या गर्तेत सापडले आहेत. या सर्वांची सरकारकडील थकीत रक्कम थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल 89 हजार कोटी रुपये एवढी आहे. राज्यकर्ते बाता तर मोठमोठ्या करीत आहेत; परंतु सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने त्या सर्व बाता फुकाच्याच ठरत आहेत. मधल्यामध्ये कर्जबाजारी शेतकरी आणि कंत्राटदार यांचे मात्र ‘मरण’ होत आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी सरकारी खजिन्याची लयलूट केली आहे. त्यामुळे आज सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे आणि राज्यकर्ते वेळ मारून नेत आहेत. शेतकऱ्यांना आणि कंत्राटदारांना वाऱ्यावर सोडणार नाही असे म्हणणारे राज्यकर्ते प्रत्यक्षात त्यांच्या वाऱ्यालाही उभे राहत नाहीत," असा घणाघात ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केला आहे.

हाच काय प्रगतीपथावरील महाराष्ट्र?

"दोन महिन्यांपूर्वी जळगाव येथे नैराश्यातून एका कंत्राटदाराने मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यासमोर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार वर्धा येथे दौऱ्यावर असताना तेथेही एका कंत्राटदाराने असाच आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. त्या वेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी ‘कंत्राटदारांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येऊ देणार नाही,’ अशी वल्गना केली होती. मात्र आधी त्यांच्या प. महाराष्ट्रात आणि आता मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरात कंत्राटदारावर स्वतःचे जीवन संपवून घेण्याची वेळ आली. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी हजारो कर्जबाजारी शेतकरी आणि सरकारी कंत्राटदारांना आत्महत्येच्या कड्यावर आणून उभे केले आहे. हे सरकार ना शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करीत आहे ना कंत्राटदारांना त्यांची हक्काची देणी देत आहे. एकीकडे कर्ज परतफेडीचा दबाव आणि दुसरीकडे देणेकऱ्यांच्या तगाद्याचा तणाव अशा जीवघेण्या कोंडीत राज्यातील शेतकरी आणि सरकारी कंत्राटदार सापडले आहेत. ही कोंडी असह्य झालेले हर्षल पाटील आणि पी. व्ही. वर्मा यांच्यासारखे कंत्राटदार मृत्यूला कवटाळून स्वतःची सुटका करून घेत आहेत. हाच काय प्रगतीपथावरील महाराष्ट्र?" असा सवाल लेखाच्या शेवटी विचारण्यात आला आहे.

FAQ

सरकारी कंत्राटदारांची थकबाकी किती आहे?
राज्यातील सरकारी कंत्राटदारांची थकबाकी सुमारे 89 हजार कोटी रुपये आहे, ज्यामुळे अनेक कंत्राटदार आर्थिक संकटात आणि निराशेत सापडले आहेत.

सत्ताधाऱ्यांवर कोणता आरोप आहे?
शिवसेनेने आरोप केला आहे की, निवडणुका जिंकण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी सरकारी खजिन्याची लयलूट केली, ज्यामुळे तिजोरीत खडखडाट आहे. यामुळे शेतकरी आणि कंत्राटदारांना वाऱ्यावर सोडले गेले आहे, आणि त्यांच्या देण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

यापूर्वी कंत्राटदारांनी आत्महत्येचे प्रयत्न का केले?
दोन महिन्यांपूर्वी जळगावात एका कंत्राटदाराने मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता. तसेच, वर्ध्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दौऱ्यादरम्यान एका कंत्राटदाराने आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Contactor40 crore PendingnagpurPrabhas RelativePV Verma

इतर बातम्या

चिंताच मिटली! लोकल प्रवास आणखी सुकर; भाविकांच्या सोयीसाठी र...

मुंबई बातम्या