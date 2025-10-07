मुंबई - 'तुम्ही प्रबोधनकार ठाकरेंचं पुस्तक का दिलं?', महिला कर्मचाऱ्यांनी अंगावर पुस्तक फेकत मागायला लावली माफी; VIDEO व्हायरल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Controversy over Prabodhankar Thackeray Book in Kasturba Hospital: मुंबई महापालिकेच्या कस्तुरबा रूग्णालयातील एका कर्मचाऱ्याने निवृत्ती सोहळ्यानिमित्त प्रबोधनकार ठाकरे यांचे पुस्तक भेट दिल्याने मोठा वाद निर्माण झाला. महिला कर्मचाऱ्यांना निवृत्त कर्मचाऱ्याचा अपमान केल्याचा आणि पुस्तक फेकल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 7, 2025, 08:47 AM IST
Controversy over Prabodhankar Thackeray Book in Kasturba Hospital:  मुंबई महापालिकेच्या कस्तुरबा रूग्णालयात भेट म्हणून प्रबोधकार ठाकरे यांचं पुस्तक दिल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्याचा अपमान केल्याची घटना समोर आली आहे. महिला कर्मचाऱ्यांनी निवृत्त कर्मचाऱ्याला जाब विचारत माफी मागण्यास भाग पडली. इतकंच नाही तर त्यांनी पुस्तकही अंगावर फेकून दिलं. महिला कर्मचाऱ्यांनीच मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केलेला व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.. याप्रकरणी निवृत्त कर्मचाऱ्याने रुग्णालय प्रशासनाकडे तक्रार केली. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यानंतर त्यांनी आग्रीपाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार केली असता, महिलांवर अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

नेमकं काय झालं होतं? 

58 वर्षीय राजेंद्र कदम कस्तुरबा रुग्णालयात कक्ष अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. 30 ऑगस्ट रोजी ते सेवानिवृत्त झाले. 28 ऑगस्ट रोजी त्यांनी सहकाऱ्यांना प्रबोधनकार ठाकरे यांनी लिहिलेले 'देव आणि देवळांचा धर्म' आणि दिनकरराव जवळकर यांचे 'देशाचे दुश्मन' या पुस्तकांचं वाटप केलं होतं.

पुस्तकांचं वाटप झाल्यानंतर रुग्णालयाच्या सहाय्यक अधिसेविकेने 29 ऑगस्टला कदम यांना कक्षात बोलावलं आणि याबद्दल जाब विचारला. तुम्हाला हिंदू धर्माबाबत इतका आक्षेप का आहे? असंही महिला कर्मचाऱ्यांनी त्यांना विचार. यादरम्यान महिला परिचारिका आणि महिला कर्मचारी उपस्थित होत्या. यावेळी कदम यांनी भावना दुखावल्या असतील तर माफीही मागत असल्याचं म्हटलं. महिला कर्मचाऱ्याने यावेळी पुस्तक त्यांच्या अंगावर फेकून दिलं. 

व्हिडीओत नेमकं काय दिसत आहे? 

व्हिडीओत राजेंद्र कदम खुर्चीवर बसलेले दिसत आहे. यावेळी महिला व्हिडीओ दिसत नसून त्यांच्यासमोर बसून जाब विचारत असल्याचं ऐकू येत आहे. 

महिला कर्मचारी - हे पुस्तक देण्यामागचा उद्देश काय आहे? तुम्ही तुमच्या हाताने हे पुस्तक देण्यामागचं कारण काय आहे
राजेंद्र कदम - मला योग्य वाटलं म्हणून मी हे पुस्तक देत आहे. मी यावर फार काही बोलत नाही. जर तुम्हाला आवडलं नसेल तर मला परत करा
महिला कर्मचारी - आवडण्याचा प्रश्नच नाही. तुम्ही तुमचं नाव लिहून आम्हाला देत आहात. आम्ही अशा पुस्तकाला हातही लावणार नाही
राजेंद्र कदम - ठीक आहे, 
महिला कर्मचारी - हे पुस्तक देण्यामागचा उद्देश काय आहे? तुम्हाला हिंदू धर्माबद्दल इतकं वाईट का वाटतं? 
राजेंद्र कदम - मला काही वाटत नाही
महिला कर्मचारी - मग तुम्ही हे पुस्तक का दिलं? प्रबोधनकार ठाकरे हे पुस्तक देण्यासाठी आले होते का?
महिला कर्मचारी - तुमच्याकडे दुसरी कोणती वस्तू नव्हती का वाटायला? मी भगवदगीता दिल्यावर तुम्ही ती घेऊन वाचणार का?
राजेंद्र कदम - मी घेणार ना 
महिला कर्मचारी - तरीपण मी हे घेणार नाही. भगवदगीतेत चांगले विचार आहेत. पण यामध्ये हिंदू धर्माबद्दल वाईट लिहिलं आहे. 
राजेंद्र कदम - तुम्हाला वाटत असेल तर मी तुम्हाला सर्वांसमोर माफी मागतो
महिला कर्मचारी - तुम्हाला हिंदू धर्माबद्दल इतकं वाटत असेल तर हा समारोप घेऊही नका. 

व्हिडीओच्या शेवटी महिला कर्मचारी राजेंद्र कदम यांच्यावर पुस्तक फेकताना दिसत आहे. 

राजेंद्र कदम यांची पोलीस ठाण्यात तक्रार 

मला अचानक कक्षात बोलावले आणि महिलांनी जाब विचारला. ज्यांच्यासोबत अनेक वर्ष काम केलं त्या महिला माझ्याविरोधात आक्रमक झाल्या होत्या. या महिलांनी माझ्याशी अर्वाच्च भाषेत बोलत अपमान केला. त्यानंतर त्यांनी 30 सप्टेंबर रोजी झालेला सेवानिवृत्तीच्या सोहळ्यावरही बहिष्कार टाकला. महिलांनी 28 ऑगस्ट रोजी घडलेल्या प्रकाराचा व्हिडीओ तयार केला होता. तो व्हायरल केला. यामुळे मी रुग्णालय प्रशासनाकडे तक्रार केली. परंतु रुग्णालयाने या महिलांवर ठोस कारवाई केली नाही. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात तक्रार करणे भाग पडले असं राजेंद्र कदम यांनी पोलीस तक्रारीत म्हटलं आहे.

मनसेने घेतला आक्रमक पवित्रा

प्रबोधनकार ठाकरे यांचं पुस्तक फेकल्याप्रकरणी मनसे नेते संदीप देशपांडे आक्रमक झाले आहेत. सनातनी धर्माच्या नावाखाली विष पसरवण्याचं काम सुरू आहे. ज्यांनी कुणी पुस्तक फेकली तो व्यक्ती मूर्ख माणूस आहे. ज्यांना प्रबोधनकार ठाकरे माहिती नाही तेच असा मूर्खपणा करू शकतात. लवकरात लवकर कारवाई झालीच पाहिजे. मनसेचे नेते कस्तुरबा रुग्णालयात जाऊन विचारपूस करतील. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आहे त्यामुळे असे प्रकार घडत आहेत असं मनसे नेते संदीप देशपांडे म्हणाले आहेत. 

शिवराज यादव 

