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समुद्राची गाज ऐकत सुट्टी एन्जॉय करा, Cordelia Sky मुंबईत दाखल, 2400 हून अधिक पर्यटक करु शकतात प्रवास

दिवाळीच्या सुट्टीत तुम्ही पण कुटुंबासोबत सुट्टी घालवण्याचा प्लान बनवताय का? कॉरडेलिया क्रूझेसचे दुसरे जहाज मुंबईत दाखल झाले आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 11, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Oct 11, 2026, 07:07 AM IST
समुद्राची गाज ऐकत सुट्टी एन्जॉय करा, Cordelia Sky मुंबईत दाखल, 2400 हून अधिक पर्यटक करु शकतात प्रवास
Image Credit: Cordelia Sky, Cordelia Cruises

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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