समुद्राची गाज ऐकत सुट्टी एन्जॉय करा, Cordelia Sky मुंबईत दाखल, 2400 हून अधिक पर्यटक करु शकतात प्रवास

भारताच्या क्रुझ इंडस्ट्रीमध्ये नवा अध्याय सुरू झाला आहे. यामुळं देशातील क्रुज पर्यटन सेक्टरची व्याप्ती वाढण्याच्या दिशेने मोठी झेप घेतली आहे. कॉर्डेलिया क्रुजचा आणखी एक जहाज कोर्डेलिया स्काय मुंबईत पोहोचले आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रवाशांना क्रुजने प्रवास करण्याचा आणखी एक पर्याय मिळणार आहे. तसंच, भारतात क्रुझ टुरिझमचा आणखी चालना मिळणार आहे.
कंपनीने भारतात कामकाज सुरू केल्यानंतर जवळपास पाच वर्षांनी 'कॉर्डेलिया स्काय'ची एन्ट्री झाली आहे. कंपनीने यापूर्वी 'कॉर्डेलिया एम्प्रेस' या आपल्या पहिल्या जहाजासह भारतीय बाजारपेठेत केला होता. या दुसऱ्या जहाजाच्या समावेशामुळे कंपनीच्या कामकाजाच्या विस्तारात प्रगती झाल्याचे दिसून येते.
कॉर्डेलिया क्रूझेसच्या माहितीपत्रकानुसार, कॉर्डेलिया स्काय जहाजावर एका वेळी अंदाजे 2,404 प्रवासी प्रवास करू शकतात. या जहाजाला 12 डेक असून ते अंदाजे 848 फूट लांब आहे. त्याचे एकूण टनभार 77,104 आहे. जहाजावर खाद्यपदार्थांची 10 ठिकाणे आहेत, तसेच मनोरंजनासाठी 11 बार आणि लाउंज आहेत. जेवणाच्या पर्यायांमध्ये प्रादेशिक भारतीय पदार्थांपासून ते इटालियन आणि जपानी पदार्थांपर्यंतचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, प्रवासी बुफे रेस्टॉरंट, एक कॅफे आणि समुद्राची गाज ऐकत तुम्ही जेवणाचा आस्वाद घेऊ शकतात.
कॉर्डेलिया स्कायमध्ये प्रवाशांच्या मनोरंजनावर आणि आरामावर विशेष भर देण्यात आला आहे. जहाजावर दोन स्विमिंग पूल, पाच हॉट टब आणि 30,000 चौरस फुटांपेक्षा जास्त डेकची जागा आहे. तसेच, थेट कार्यक्रम आणि इव्हेंट्ससाठी 930 आसनी मार्की थिएटरची सोय आहे. प्रवाशांना स्पोर्ट्स कोर्ट, पिकलबॉल सेवा, फिटनेस सेंटर, स्पा आणि सलून, गेमिंग लाउंज आणि मुलांसाठी खास जागा यांसारख्या सेवा देखील उपलब्ध आहेत. वेगवेगळ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध प्रकारच्या निवास व्यवस्था उपलब्ध आहेत, ज्यात स्वीट्स आणि मिनी-स्वीट्सपासून ते ओशन-व्ह्यू आणि इंटिरियर केबिन्स (स्टेटरूम्स) पर्यंतचा समावेश आहे. कॉर्डेलिया क्रूझेसच्या मूळ कंपनीने तोट्यातून नफ्यात पुनरागमन केले आहे.
क्रूझ ट्रॅव्हल कंपनी वॉटरवेज लेझर टुरिझम प्रायव्हेट लिमिटेडसाठी सप्टेंबर तिमाहीतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे तिचा नफा. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ₹8.9 कोटींचा निव्वळ तोटा झाला होता. आता, कंपनीने ₹58.5 कोटींचा नफा कमावला आहे. कंपनीचा महसूल गेल्या वर्षीच्या ₹101.5कोटींवरून ₹132.9 कोटींपर्यंत वाढला आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत अंदाजे 31% वाढ आहे. वॉटरवेज लेझरच्या व्यावसायिक कामकाजात कॉर्डेलिया क्रूझेस महत्त्वाची भूमिका बजावते.