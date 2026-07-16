मुंबई महापालिकेच्या हेरिटेज इमारतीत जोडप्याचे अश्लील चाळे; Video मध्ये कैद झाला धक्कादायक प्रकार

पहिल्या पावसामध्येच मुंबई तुंबल्याने महानगरपालिकेवर टीकेची झोड उठताना दिसत आहे. असं असतानाच आता महापालिकेच्या इमारतीच्या आवारतील एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असल्याने महापालिका प्रशासन वादात सापडलं आहे. मुंबई महानगर पालिकेच्या हेरिटेज वास्तूच्या परिसरात फोटो शूट करताना जोडप्याने अश्लील चाळे केले असून हा सारा प्रकार कॅमेरात कैद झाला आहे.
मुंबई महानगर पालिकेच्या मुख्यालयातील मुख्य इमारतीच्या तळ मजल्यावर रिकाम्या जागेत जोडप्याने फोटोशूट केलं. मात्र हे फोटोशूट करताना केवळ फोटो न काढता वेगवेगळ्या पोज देताना अश्लीश चाळे केले आहेत. या जोडप्याचा व्हिडीओ दूरवरील इमारतीतून झूम करुन कोणीतरी आपल्या मोबईलमध्ये रेकॉर्ड केला. हा व्हिडिओ आता व्हायरल झाला आहे. काल मुंबई महानगर पालिकेच्या मुख्यालयातील पहिल्या मजल्यावर स्थायी समितीची बैठक सुरु होती. त्याचवेळी तळमजल्यावर जोडप्याचे फोटोशूटसहीत अश्लीश चाळे सुरु होते. पालिकेत आलेल्या नागरिकांकडे आणि पालिकेच्या मुख्यालयाच्या सुरक्षेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचं या प्रकरणामुळे अधोरेखित झालं आहे.
मुंबई महापालिकेच्या हेरिटेज कमिटीने मुंबईतील 1200+ इमारती आणि परिसरांना हेरिटेज ग्रेड दिले आहेत. यात छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, गेटवे ऑफ इंडिया, आर्ट डेको इमारती, जुने बंगले इत्यादींचा समावेश आहे. यापैकी अनेक इमारती पर्यटकांसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. मुंबई महानगर पालिकेची इमारत ही पूर्वी फक्त अधिकाऱ्यांसाठीच खुली होती. मात्र याच वर्षीपासून ती पर्यटकांसाठी हेरिटेज टूरअंतर्गत सुरू करण्यात आली आहे. अशाच पर्यटकांपैकी हे एक जोडपं असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Mumbai News मुंबई महापालिकेच्या हेरिटेज इमारतीत जोडप्याचे अश्लील चाळे | Zee24Taashttps://t.co/C8iRlRTzTi < येथे वाचा सविस्तर वृत्त...#MumbaiNews #BMC #HeritageBuilding #ViralVideo #zee24taas pic.twitter.com/o6FNAYvemQ— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 16, 2026
मुंबई महानगरपालिकेची इमारत ही हेरिटेज वास्तू आहे. मुंबई महानगरपालिकेची इमारत ही दादाभाई नौरोजी रोड आणि महापालिका मार्ग जिथे एमकेकांशी मिळतात त्या चौकामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या वास्तूसमोर आहे. मुंबई हेरिटेज कन्झर्व्हेशन कमिटीने या इमारतील ग्रेड IIA ची ऐतिहासिक वास्तू म्हणून घोषित केलं आहे. ही इमारत 1884-1893 या 9 वर्षांच्या कालावधीमध्ये फेड्रिक विल्यम स्टीव्हन्स यांच्या संकल्पनेतून साकारली आहे. हीच व्यक्ती छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या इमारतीचीही आर्किटेक्ट होती. सुंदर शिल्पकला, कोरीव काम आणि सजावटीसाठी ही इमारत ओळखली जाते. ही इमारत मुंबईच्या सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय वारशाचे प्रतीक मानली जाते. आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकेचे मुख्यालय आहे. अशा महत्त्वाच्या इमारतीमध्ये बाहेरुन आलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांकडून अशाप्रकारेच चाळे केले जात असतानाच कोणीही त्यांना हटकले नाही किंवा त्या ठिकाणी कोणतीही सुरक्षा नव्हती याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.