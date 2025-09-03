इंद्राणी मुखर्जींची मुलं सोन्याचे दागिने आणि 7 कोटी रुपये घेऊन पळून गेले; मुलीनेच दिली धक्कादायक माहिती

शीना बोरा हत्याकांडात मोठी घडामोड समोर आली आहे. प्रमुख साक्षीदार विधि मुखर्जी हिने तपास यंत्रणांसमोर कोणताही जबाब नोंदविण्यास नकार दिला. मंगळवारी सीबीआयच्या आरोपपत्रात तिच्या जबाबात जोडलेली कागदपत्रं बनावट असल्याचं सांगून, तिने तपास यंत्रणांसमोर कोणताही जबाब नोंदविण्यास नकार दिला. विधी ही माजी मीडिया एक्झिक्युटिव्ह इंद्राणी मुखर्जी आणि तिचा पूर्वाश्रमीचा पती संजीव खन्ना यांची मुलगी आहे. दोघेही या हत्याकांडातीले आरोपी आहेत. शीना बोरा ही इंद्राणी मुखर्जी यांचीही मुलगी होती.
मंगळवारी विधी मुखर्जीने विशेष सीबीआय न्यायाधीश जे. पी. दरेकर यांच्यासमोर खून प्रकरणात साक्षीदार म्हणून साक्ष दिली. विधीने दावा केला की तिच्या आईकडे स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी पैसे उरले नाहीत कारण पीटर मुखर्जी यांची मुलं राहुल आणि रबिन यांनी तिच्या खात्यातून कोट्यवधी रुपयांचे तिचे वडिलोपार्जित दागिने आणि 7 कोटी रुपये रोख रक्कम चोरली आहे. अशाप्रकारे इंद्राणी मुखर्जीला या प्रकरणात अडकवण्याचा त्यांच्या स्पष्ट हेतू होता असाही दावा तिने केला आहे. इंद्राणी मुखर्जी सध्या जामिनावर बाहेर आहे.
गुन्हा घडला त्यावेळी विधी मुखर्जी अल्पवयीन होती. तिने दावा केला आहे की, तिच्या आईच्या अटकेनंतर तिला प्रचंड मानसिक धक्का बसला होता आणि अजूनही तिच्या मनावर याच्या भावनिक जखमा आहेत. विधी मुखर्जीने कबूल केले की तिला सुरुवातीला प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या मुंबई पोलिसांनी आणि नंतर केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) चौकशीसाठी बोलावलं होतं. तपास यंत्रणांनी तिला प्रश्न विचारलं आणि तिने त्यांना उत्तरे दिली, असे तिने न्यायालयाला सांगितलं. तथापि, तिने केंद्रीय संस्था किंवा पोलिसांसमोर कोणताही जबाब नोंदविण्यास नकार दिला.
साक्षीदाराने असा दावा केला की तिला सीबीआयच्या कार्यालयात ईमेलच्या प्रती (बोरासोबतच्या तिच्या कथित संभाषणाच्या) आणि रिकाम्या कागदपत्रांसह अनेक कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करायला लावण्यात आली.
सीबीआयच्या आरोपपत्रात तिने केलेल्या विधानांची माहिती जेव्हा देण्यात आली तेव्हा न्यायालयीन साक्षीदरम्यान विधी मुखर्जीने हे मी किंवा माझ्या निर्देशानुसार कधीही नोंदवलेले नाही असा दावा केला. म्हणून, आरोपपत्रात तिच्या नावे जोडलेलं विधान बनावट आहे असं म्हणणं योग्य असल्याचं बचाव पक्षाचे वकील रणजीत सांगळे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना साक्षीदाराने म्हटलं.
विधि मुखर्जीने जर असे बनावट विधान "माझ्या नावाखाली नोंदवले गेले असेल तर त्याचे गुप्त हेतू आणि दुष्ट हेतू असतील असाही दावा केला. तिने असाही युक्तिवाद केला की कोणीतरी तिचे खरे पालक, इंद्राणी मुखर्जी आणि संजीव खन्ना यांना या प्रकरणात खोटेपणे गोवण्यासाठी त्यांच्या नावे खोटं विधान नोंदवण्यात आलं असावं. शीना बोराने स्वतःची ओळख इंद्राणी मुखर्जीची बहीण म्हणून करून दिली होती असंही तिने सांगितलं.
सुरुवातीला शीना बोरा आणि इंद्राणी यांच्यात खूप चांगले संबंध होते. पीटर मुखर्जीचा मुलगा राहुल मुंबईतील वरळी येथील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये येऊ लागल्यानंतर त्यांच्यात वाद सुरु झाले असं तिने सांगितलं. विधी मुखर्जीच्या म्हणण्यानुसार, राहुल ड्रग्जचं सेवन करत असल्याचं कुटुंबाला समजलं आणि बोराही त्यात सामील झाली तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट झाली.
विधी मुखर्जीने न्यायालयाला सांगितलं की, तिने बोराला शेवटचे 2011 मध्ये गोव्यात एका कौटुंबिक लग्नात पाहिले होते, परंतु 2013 पर्यंत ती ईमेलद्वारे तिच्या संपर्कात होती.
शिना बोराची (24) तिची आई इंद्राणी मुखर्जी, तिचा ड्रायव्हर श्यामवर राय (जो नंतर या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार बनला) आणि खन्ना यांनी एप्रिल 2012 मध्ये कारमध्ये गळा दाबून हत्या केली होती. तिचा मृतदेह जाळून लगतच्या रायगड जिल्ह्यातील जंगलात फेकून देण्यात आला होता. एका दुसऱ्या प्रकरणात अटक झाल्यानंतर रायने गुन्ह्याबद्दल माहिती दिल्यानंतर 2015 मध्ये ही हत्या उघडकीस आली. या खुलाशानंतर पोलिसांनी इंद्राणी मुखर्जी आणि तिचे पूर्वाश्रमीचे पती खाना आणि पीटर यांना अटक केली.