पावसाळ्यातही सुस्साट प्रवास! मध्य रेल्वे पहिल्यांदाच असा प्रयोग करणार, कर्जत-खोपोली रेल्वे मार्गावर....

Mumbai Local Train Update: पावसाळ्यात लोकल कधीच वेळेवर स्थानकात येत नाही. मध्य रेल्वेवर ही समस्या कायमच उद्भवते. कर्जत-खोपोली मार्गावर दरडींचा धोका अधिक असतो. त्यामुळं या समस्येवर मध्य रेल्वेने उपाय काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. कर्जत खोपोली रेल्वे मार्गाच्या सुरक्षेसाठी मध्य रेल्वेने दरडप्रवण भागाची पाहणी सुरू केली आहे. तसंच, भोर घाटात वारंवार कोसळणाऱ्या दरड रोखण्यासाठी ड्रेनेज लाईन टाकण्याबाबत चाचपणी सुरू आहे.
मध्य रेल्वेच्या अभियांत्रिकी विभागातील अधिकारी आणि आयआयटी मुंबईच्या तज्ज्ञांनी नुकतीच या भागाची पाहणी केली आहे. लवकरच या ड्रेनेज लाईनचे काम सुरू होणार आहे. जेणेकरुन पावसाळ्यात येणारे दगडधोंड्यांना आळा बसणार आहे. सह्याद्री पर्वतरांगांवर अशा प्रकारच्या प्रयोग पहिल्यांदाच करण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वे कर्जत-खोपोली पट्ट्यावरील सपाट पठाराचा एक भाग तोडून खोल ड्रेनेजचे जाळे बांधण्याची तयारी करत आहे.
रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंकी हिल परिसरात दगड, गाळ मोठ्याप्रमाणात रेल्वे रुळांवर येतात. सुमारे 8 ते 10 चौ. किमी क्षेत्रफळाच्या या दरडप्रवण भागात एका बाजूला रेल्वे रूळ तर दुसऱ्या बाजूला उतार आणि धबधबे आहेत. पावसाळ्यात दगड वाहून रुळांवर येतात त्यामुळं अपघाताचा धोका वाढतो. तसंच, त्यामुळं ट्रेनचा वेगही मंदावतो. या महिन्याच्या सुरुवातीला भोर घाटावरील मंकी हिल स्टेशनजवळील जागेची पाहणी करणारे वरिष्ठ रेल्वे अभियंते यांनी ट्रॅक पातळीपासून सुमारे 200 मीटर उंचीवर असलेल्या प्लॅटोच्या वर प्रत्येकी 600-800 मीटर लांब आणि 2-3 मीटर खोल असे दोन ते तीन मोठे गटार बांधण्याच्या योजनेचा अभ्यास करत आहेत. हे पठार जवळजवळ 8-10 चौरस किमी पसरलेले आहेत.
या प्रकल्पासाठी वन विभागाची परवानगी मागण्यात आली असून आयआयटी मुंबई तांत्रिक बाबी तपासत आहे. कर्जत-खोपोली लोणावळा घाट विभाग हा देशातील सर्वात उंच रेल्वे उतारांपैकी एक असून गेल्या चार वर्षात कर्जत-खोपोली लोणावळा मार्गावर दगड कोसळण्याच्या सुमारे 30 घटनांची नोंद झाली आहे. यासाठी मध्य रेल्वेने कल्याण कसारा/कर्जत घाट परिसरात मोठ्या प्रमाणात जाळी टाकणे 60,000 चौ मी परिसरात कॅनेडियन कुंपण उभारणे यासारखी कामे केली आहेत. योग्य ड्रेनेज मुंबई आणि पुणे दरम्यान देशातील सर्वात व्यस्त इंटरसिटी आणि उपनगरीय रेल्वे लाईफलाईनचे रक्षण करतील, असा विश्वास मध्य रेल्वेला आहे.
कर्जत-खोपोली मार्गावर दरडींचा धोका अधिक असतो. पावसामुळे रेल्वे रुळांवर दगड-धोंडे येतात, ज्यामुळे ट्रेनचा वेग मंदावतो आणि लोकल गाड्या उशिरा धावतात.
दरडप्रवण भागाची पाहणी सुरू केली आहे आणि भोर घाटात वारंवार कोसळणाऱ्या दरडी रोखण्यासाठी ड्रेनेज लाईन टाकण्याबाबत चाचपणी सुरू आहे.
मध्य रेल्वेच्या अभियांत्रिकी विभागातील अधिकारी आणि आयआयटी मुंबईच्या तज्ज्ञांनी नुकतीच या भागाची पाहणी केली आहे.