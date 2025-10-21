English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईत मोठ्या Atomic घातपाताचा कट? 'त्या' घरात सापडले BARC चे 14 नकाशे; 'ती' व्यक्ती कोण?

Shocking Mumbai Crime News: मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेबरोबरच राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि गुप्तचर यंत्रणेनं एकत्रितपणे केलेल्या कारवाईत या व्यक्तीला घेण्यात आलं ताब्यात

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 21, 2025, 11:58 AM IST
मोठा कट उधळल्याचा दावा (प्रातिनिधिक फोटो)

Shocking Mumbai Crime News: मुंबईमध्ये मोठ्या घातपाताचा कट उधळण्यात तपास यंत्रणांना यश आलं आहे. केवळ मुंबईच नाही तर राष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत संवेदनशील असलेल्या स्थळांपैकी एक असलेल्या भाभा अणु संशोधन केंद्रामधील (बीएआरसी) शास्त्रज्ञ असल्याचे भासवणाऱ्या एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. या व्यक्तीकडे अंत्यंत महत्त्वाचे नकाशे सापडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. 

वर्सोव्यातील घरावर छापा

अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीचं नाव अख्तर हुसेन कुतुबुद्दीन अहमद असे आहे. मुंबई गुन्हे शाखेने राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) आणि गुप्तचर विभाग (आयबी) यांच्या मदतीने अटक करण्यात आली आहे. वर्सोवा येथील अख्तरच्या निवासस्थानाची झडती घेतली असता गोपनीय माहिती असलेले कागदपत्रं सापडली. 

घरात नेमकं काय सापडलं?

तपासकर्त्यांना अख्तर हुसेन कुतुबुद्दीन अहमदच्या घरात अनेक कागदपत्रे आणि अणुबॉम्ब डिझाइनशी संबंधित 14 अत्यंत संवेदनशील नकाशे सापडले आहेत. अख्तर हुसेन कुतुबुद्दीन अहमदकडे हे नकाशे कसे आणि कुठून आले? हे नकाशे स्वत:कडे ठेवण्यामागे अख्तर हुसेन कुतुबुद्दीन अहमदचा काय हेतू होता? अख्तर हुसेन कुतुबुद्दीन अहमदचं कोणाशी काय कनेक्शन आहे? भाभा अणु संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून घातपात घडवण्याचा काही कट होता का? यासंदर्भातील तपास आता यंत्रणाकडून केला जात आहे. या प्रकरणात अजून काही व्यक्तींनी अटक होणार का हे येत्या काही काळात स्पष्ट होईल, असं सांगितलं जात आहे.

भाभा अणु संशोधन केंद्र काय आहे?

भाभा अणु संशोधन केंद्र हे भारतातील अणु संशोधनाचे प्रमुख केंद्र आहे. मुंबईत मुख्यालय असलेले हे केंद्र अणु ऊर्जा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विविध क्षेत्रांत संशोधन करणारी अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे. भारताच्या अणु कार्यक्रमाच्या विकासात बीएआरसीची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. देशाला अणु ऊर्जा उत्पादन, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अण्वस्रं आणि शांततेच्या मार्गाने वापरण्यासाठी रेडिओआयसोटोप्स यांसारख्या सुविधा याच केंद्राच्या माध्यमातून भारताला मिळाल्या आहेत. भारताच्या अणु कार्यक्रमातील ही एक अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे.

1954 च्या जानेवारी महिन्यात डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांनी 'अॅटॉमिक एनर्जी इस्टॅब्लिशमेंट, ट्रॉम्बे' (एईईटी) म्हणून स्थापना केली. 1944 मध्ये भाभा यांनी टाटा ट्रस्टकडे मूलभूत भौतिकशास्त्र संशोधनासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. यातूनच टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआयएफआर) स्थापन झाले. मात्र, अणु तंत्रज्ञानासाठी स्वतंत्र केंद्राची गरज भासल्याने 'एईईटी'ची स्थापना झाली. 1967 मध्ये भाभा यांच्या निधनानंतर 'एईईटी'चे नाव भाभा अणु संशोधन केंद्र (बीएआरसी) असे ठेवण्यात आले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

