टाटांच्या नावे... दहावी नापास गुन्हेगारांच्या करामतींमुळं मुंबई पोलिसांकडून देशभरातील सर्व्हर 'शटडाउन'

Mumbai Cyber Crime News : सायबर क्राईम आणि हे गुन्हे करणाऱ्यांचा प्रचंड सुळसुळाट सध्या भारतात पाहायला मिळत असून, फक्त भारत नव्हे तर परदेशातूनही ही सूत्र हाताळली जात असल्याची माहिती आहे. सध्या मुंबईत अशाच एका प्रकरणात मोठी कारवाी करण्यात आली असून, त्यातून खळबळजनक खुलासे झाले आहेत. APK फाईलचं जाळं पसरवत त्याची देशभरात विक्री करणाऱ्या एका दहावी नापास टोळीचा नुकताच सायबर पोलिसांनी पर्दाफाश केला. ज्यामध्ये आरोपींनी 250 हून अधिक जणांची विविध मार्गांनी फसवणूक केल्याचं उघड झालं.
टाटा पॉवर, महावितरण, आरटीओ ई-चालान, विविध बँक, ग्राहक सेवा, पीएम किसन योजना, जल वितरण, पीएनबी अशा सामान्यांच्या ओळखीतल्या आणि काही विश्वासार्ह अशा 250 हून जास्त नावांनी एपीके फाइल तयार करून आरोपींनी त्याची विक्री केली. म्यूल अकाउंटच्या माध्यमातून पैसे स्वीकारून ते व्यवहार करायचे, ज्याच्या आधारे त्यांच्या तीन बँक खात्यांतून आतापर्यंतच्या बँक स्टेटमेंटमधून 40-50 लाखांची रक्कम सापडली.
आरिफ अन्सारी (28), मेहबूब आलम (26) आणि बिलाल शेख (28) अशी अटकेतील आरोपींची नावं असून, आरिफ अन्सारी हा दहावी नापास, तर मेहबूब आणि बिलाल हे आठवी पास आहेत. 2024 ला जामतारामध्ये स्थानिक पोलिसांनी या तिघांना अटक केली होती. 2025 मध्ये ते सप्टेंबर महिन्यात जामिनावर बाहेर आले. इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईचा फायदा घेत गॅसच्या नावे विविध एपीके फाइल विक्रीचं जाळं त्यांनी पुन्हा वाढवलं. यातच सायबर पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे झारखंड कनेक्शन शोधत सीडीआरच्या मदतीने तिघंही पत्नीसह पिकनिकवरून गंगटोकवरून परतत असताना त्यांना चालत्या शताब्दी एक्सप्रेसमधून अटक करण्यात आली.
आरोपी इतके तरबेज निघाले की त्यांनी एपीके फाइलचं सर्व्हर तयार करत देशभरात एपीके फाइल खरेदी करणाऱ्याचं जाळं पसरवलं. पोलिसांच्या हाती हे सर्व्हर लागताच तातडीनं ते बंद करण्यात आले. दरम्यान या गुन्हेगारांचा एकट्या मुंबईत 300 हून अधिक एपीके फाइल संबंधित फसवणुकीच्या गुन्ह्यांपैकी 200 हून अधिक गुन्ह्यांत सहभाग होता. तर राज्यात हा आकडा आणखी मोठा असण्याची शक्यता आहे. 2021 पासून ही टोळी कार्यरत होती.
या प्रकरणात गुन्हेगारांनी एक वेबसाइट तयार केली होती. ज्या माध्यमातून त्यांनी भामट्यांना हव्या त्या संस्थेशी संबंधित एपीके फाइल तयार करून दिल्या. या सर्व गोष्टी डार्कवेबमार्फतच केल्या जात होत्या.