Crime News: मुंबईत 22 वर्षीय तरुणीसोबत भयानक प्रकार , लॉजवर जाग आली तेव्हा बाजूला 2 पुरुष..नेमकं काय घडलं?

Crime News : मुंबईत अंधेरी आणि गोरेगाव परिसरात दोन तरुणींसोबत धक्कादायक घटना घडल्यात. पहिला प्रकरणात अंधेरीत 22 वर्षीय तरुणीसोबत सामूहिक लैंगिक अत्याचार झाला आहे. याप्रकरणात पोलिसांनी सुषमा राव या स्ट्रगलिंग मॉडेलला अटक करण्यात आली आहे. तर या प्रकरणात दोन नराधम फरार असून पोलीस शोध घेत आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पीडित विद्यार्थीनी अंधेरीतील परिसरातील असून ती आरोपी सुषमा रावच्या कार्यालयात गरम मसाला उत्पादनांच्या मार्केटिंग विक्रीसाठी पार्ट टाइम नोकरी करत होती. सुषमा अंधेरी पूर्वेकडील जेबीनगरमध्ये एका लॉजमध्ये काही दिवसांसाठी भाड्याने घेतलेल्या खोलीत व्यवसाय चालवत होती. या ठिकाणी सुषमा आणि पीडिता काम करत होत्या.
सुषमाने पीडित तरुणीला कोल्ड ड्रिंकमधून गुंगीचं औषध दिलं. ती बेशुद्ध झाल्यानंतर तिने आपल्या दोन साथीदारांना बोलावलं. त्यानंतर पीडित तरुणीवर त्या अज्ञात दोघांनी तिच्यावर सामूहिक लैंगिक अत्याचार केला आहे. ज्यावेळी तिला जाग आली तेव्हा तिच्या शेजारी दोन पुरुष असल्याचे तिला आढळले. त्यानंतर सुषमाने पीडित तरुणीला अश्लील फोटो आणि व्हिडीओ दाखवले. त्यावेळी तरुणीने घटनास्थळावरून पळ काढली. त्यानंतर रात्री उशिरा अंधेरी पोलिसांकडे झालेल्या प्रकार सांगितला.
तरुणीने सोशल मीडियावर तिच्यासोबत झालेल्या विनयभंगाबद्दल सांगितलं आहे. बुधवारी रात्री गोरेगाव (पश्चिम) इथे रॅडिसन हॉटेलजवळील उड्डाणपूल ओलांडताना ती फोनवर बोलत असल्याचे महिलेने सांगितले. एका अज्ञात पुरूषाने तिला मागून अयोग्यरित्या स्पर्श केला. पीडित महिलेने सांगितले की, कोणीही तिला मदत करण्यास तयार नव्हते आणि पोलिसांच्या "100" आपत्कालीन क्रमांकावरून तिला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
दरम्यान पीडितेच्या X वरील पोस्टला उत्तर देताना, मुंबई पोलिसांनी तिला खाजगीरित्या तिचे संपर्क तपशील शेअर करण्यास सांगितले जेणेकरून ते प्रकरणाची चौकशी करू शकतील. मुंबई पोलिस सध्या या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत आणि त्यांनी पीडितेशी संपर्क साधला आहे.