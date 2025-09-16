मुंबईत लंडनचा फिल! 'या' Iconic ठिकाणी साकारलं भारतातलं पहिलं Glass Metro Station

Mumbai Metro 3 Station: मेट्रो 3 मार्गिका लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत येणार आहे. मेट्रो 3चा अंतिम टप्पा वरळी ते कफ परेड याची चाचणी सुरू असून सप्टेंबरअखेरीस किंवा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. मेटो 3 मार्गिका सुरू होण्याआधी सध्या मेट्रोचे एक स्टेशनची चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
मेट्रो 3 वरील सीएसएमटी स्थानक हे चर्चेचा विषय ठरले आहे. या मेट्रो स्थानकाचे प्रवेशद्वार हे पूर्णपणे काचेचे असणार आहे. देशातील पहिले अनोखे काचेचे प्रवेशद्वार उभारण्यात आले आहे. कोणत्याही कृत्रिम दिव्यांशिवाय फक्त सूर्यप्रकाशाने हे प्रवेशद्वार उजळणार आहे. त्या स्थानकाच्या प्रवेशद्वाराचे डिझाइनदेखील चर्चेत आले आहे.
दक्षिण मुंबईतील ऐतिहासिक सीएसएमटी स्थानकाची इमारत असो किंवा मुंबई महानगर पालिकेची इमारत या दोन्ही इमारतींच्या जवळच हे स्थानक असल्याने या प्रवेशद्वाराचे डिझाइन या वारसा इमारतींना शोभेल असं आधुनिक स्वरुपात तयार करण्यात आले आहे.
भुयारी मेट्रो 3मधील सीएसएमटी स्थानकावर काचेचे अच्छादन असलेले हे प्रवेशद्वार म्हणजे देशातील पहिलाच प्रयोग आहे. मेट्रो 3 मार्गिका ही देशातील सर्वात लांब आणि 100 टक्के भूमिगत मार्गिका आहे. यातील नेहरू विज्ञान केंद्र ते कफ परेड असा 11 स्थानके आणि 10 किमी लांबीचा टप्पा लवकरच सुरू होणार आहे.
कुलाबा-वांद्रे-आरे-सीप्झ भुयारी मेट्रो 3 मार्गिकेतील आरे ते आचार्य अत्रे चौक मार्गिकेवरील सेवा कालावधीत मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशनकडून (एमएमआरसी) वाढ करण्यात आली आहे. सकाळच्या वेळेत सेवा कालावधी 35 मिनिटांनी वाढविण्यात आला आहे. त्यानुसार आता आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्थानकावर आणि आरे मेट्रो स्थानकावर सकाळी 6.30 वाजण्याऐवजी सकाळी 5.55 वाजता पहिली मेट्रो गाडी सुटणार आहे.
कफ परेड , विधान भवन , चर्चगेट मेट्रो , हुतात्मा चौक, सीएसएमटी मेट्रो, काळबादेवी, गिरगाव, ग्रॅण्टरोड , मुंबई सेन्ट्रल, महालक्ष्मी , नेहरू विज्ञान केंद्र, आचार्य अत्रे चौक, वरळी, सिध्दीविनायक, दादर, शितळादेवी मंदिर, धारावी, बिकेसी, विद्यानगरी, सांताक्रुज, विमानतळ, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मरोळ नाका, एमआयडीसी , सिप्झ, आरे ही स्थानकं असतील. यापैकी आरे सोडून सर्व स्थानकं भूमिगत असतील.
मुंबई मेट्रो 3 चा अंतिम टप्पा (वरळी ते कफ परेड) सप्टेंबर 2025 अखेरीस किंवा ऑक्टोबर 2025 च्या पहिल्या आठवड्यात प्रवाशांच्या सेवेत येण्याची शक्यता आहे. सध्या या टप्प्याची चाचणी सुरू आहे.
मेट्रो 3 हा कुलाबा ते वांद्रे ते आरे (सीप्झ) असा 33.5 किमी लांबीचा भुयारी मार्ग आहे. यात आरे ते आचार्य आत्रे चौक (22.46 किमी) मार्गावर सेवा सुरू आहे, तर नेहरू विज्ञान केंद्र ते कफ परेड (10 किमी) हा टप्पा लवकरच सुरू होईल.
