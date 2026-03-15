मैत्री, मस्ती अन् फसवणूक; App वरून 'फ्रेंडशिप' करत तरुणांना लुटणारी टोळी गजाआड

Cyber Crime News : तुमच्या आजुबाजूला इतकंच काय तर तुमच्या ओळखीतही अशी मंडळी फ्रेंड लिस्टमध्ये Add आहेत का? काय आहे हे प्रकरण? जाणूनन हादराच बसेल. 

सायली पाटील | Updated: Mar 15, 2026, 11:24 AM IST
Cyber Crime News : सोशल मीडिया, क्षणोक्षणी इंटरनेटची उपलब्धता यांमुळं सध्याच्या पिढीला हाताशी सर्वत गोष्टी अगदी सहजपणे मिळत आहेत. अगदी नातीगोती आणि मैत्रीसुद्धा एका क्लिकवर जुळत आहे. मात्र, ऑनलाईन पद्धतीनं जुळणारी ही नाती किंवा मैत्री कितपत खात्रीलायक आहेत हासुद्धा एक अतिशय महत्वाचा प्रश्नच आहे. माहितही नसतील इतकी App सध्या अॅपस्टोअर किंवा प्लेअस्टोअरवर उपलब्ध आहेत, जिथं अनोळखी मंडळींशी मैत्री करता येते, मैत्रिच्या या नव्या वर्तुळात डोकावता येतं. मात्र, धोका इतंही आहेच! 

मैत्री करून तरुणांना लुटणारी टोळी सक्रीय... 

मुंबईसारख्या शहरांमध्ये App Based Friendship काही नवी नाहीत मात्र यातूनच एक असा प्रकार घडला आहे, की देशभरात एक जाळं सक्रीय असल्याची धक्कादायक बाब पोलीस तपासातून उघडकीस आली आहे. यामध्ये एका App च्या माध्यमातून मैत्रीच्या जाळ्यात ओढत तरुणांना लुटणाऱ्या 13 जणांविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये तीन महिलांचा समावेश असून, यामध्ये तरुणांना कॅफेमध्ये बोलवून त्यांच्याकडून बळजबरीनं मोठं बिल वसून केलं जात असे अशी माहिती समोर आली आहे. 

एक कॅफे अन् मोठालं बिल... घटनाक्रम पाहाच 

साकिनाका येथील साकीविहार रोडवर असणाऱ्या हेवन टेरेस नावाच्या कॅफेमध्ये तरुणांची ही फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणाची माहिती मिळतात पोलिसांनी सापळा रचला आणि Tinder App वरून मुलीशी संपर्क साधून तिला भेटण्यासाठी बनावट ग्राहक म्हणून पंकज यादव यांना पाठवण्यात आलं. तिथं मुलीनं त्यांना कारमध्ये बसवून कॅफेमध्ये नेलं. पोलिसांनी संधीचा फायदा घेत या कॅफेवर धाड टाकली असता इथं ग्राहकाकडून 25 हजारांचं बिल मागितल्याची धक्कादायक बाब लक्षात आली, जिथं दारुच्या नावाखाली पाणी देऊन पैसे उकळले जात होते. घटनास्थळावरून पोलिसांनी दारुच्या बाटल्या, बिलिंग मशिन, बिलाच्या पावत्या जप्त केल्या. 

फक्त मुंबई नव्हे, तर दिल्लीमध्येसुद्धा हे रॅकेट सक्रिय असून यामध्ये तरुणी गोड बोलून तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढतात, टिंडर आणि तत्सम अॅपद्वारे संपर्क साधून त्यांच्या मर्जीच्या कॅफेमध्ये नेतात आणि तिथं मोठं बिल उकळतात, फसवणूक करतात अशी ऑपरेंडी समोर आली. त्यामुळं आता या प्रकरणी आणखी कोणाचा सहभाग आहे याचाच शोध पोलीस घेत असून, मुंबईतून समोर आलेल्या प्रकरणी 18 ते 35 वर्षे वयोगटातील सर्व आरोपींची नावंही समोर आली. 

 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

